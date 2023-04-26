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Российский посол: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов дипломатических миссий Российской Федерации

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Российский посол: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов дипломатических миссий Российской Федерации

Органы прокуратуры Польши незаконно изъяли деньги со счетов посольства и торгового представительства Российской Федерации. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.


Как стало известно, на счетах российского посольства находились значительные денежные средства в долларах США и польских злотых. Но ранее власти Польши заблокировали эти средства, якобы в целях предотвращениях их использования с целью отмывания или финансирования преступной деятельности. Теперь польская прокуратура пошла еще дальше.

Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры

- цитирует РИА Новости слова российского дипломата.

Кроме того, стало известно, что банк Santander прекратил сотрудничество с российскими дипломатическими представительствами, счет посольства в этой финансовой организации был закрыт. Посол Российской Федерации оценивает данные действия польской стороны как грубейшее нарушение существующей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Нет сомнений, что подобные враждебные действия Польши в отношении Российской Федерации должны встретить как минимум симметричный ответ. Ведь в российской юрисдикции явно находится имущество польских коммерческих организаций или польского государства. Соответственно, возможность для компенсации присвоенных польской прокуратурой денег также имеется.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел Польши
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41 комментарий
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:46
    +11
    Без одобрения англии поляки ничто, в ответ изьять польские счета и английские.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:50
      +19
      Достаточный повод закрыть посольство.
      У нас и у них.
      Ну и их средства тоже конфисковать
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:07
        +9
        Отозвать дипломатов, и ссаными вениками выгнать их от сюда. Посольство закрыть и передать более дружественным странам. Бизнес и собственность тех кто имеет связи с Польшей так же передать в правильные руки. Действия их "прокуратуры" идет вразрез с дипломатическими действиями, а если страна по сути воры то и надо это признать со всеми вытекающими.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 19:18
          +10
          Цитата: Mitos
          Отозвать дипломатов, и ссаными вениками выгнать их от сюда. Посольство закрыть и передать более дружественным странам. Бизнес и собственность тех кто имеет связи с Польшей так же передать в правильные руки. Действия их "прокуратуры" идет вразрез с дипломатическими действиями, а если страна по сути воры то и надо это признать со всеми вытекающими.

          И памятник в Катыни снести бульдозерами, а на его месте мусороперерабатывающий завод построить.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 19:39
            +4
            Цитата: Бородач
            И памятник в Катыни снести бульдозерами, а на его месте мусороперерабатывающий завод построить.

            Моя бабушка родилась недалеко от Катыни, я постоянно летом жил там и старые люди говорили "Уберите мемориал", это было еще в советское время, но потом я смотрел и плакал, как наши правители преклоняли колена перед этой насмешкой над нашей страной.
            Как можно это терпеть сейчас, мы же русские люди.
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 19:31
          +2
          Вы думаете, польской стороной все эти варианты не просчитывались когда они такое замышляли?
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 19:20
        +3
        Достаточный повод закрыть посольство.
        У нас и у них.

        Если следовать эмоциям то - да. На самом деле не лучший вариант, если понимать что горячую фазу полноценного боестолкновения РФ с НАТО, наше военно-политическое руководство оттягивает всеми возможными способами. Сделать полякам нехорошо мы ещё найдём как (и не забудем) а вот торопить события не стоит. Коли есть ещё шансы обойтись без настоящей войны на континенте то надо их все и использовать. Надо ещё понимать что в нашу строну будут ещё много плеваться и гадостей делать с подачи морских держав которые на своих островах рассчитывают отсидеться. Им (этим державам) срочно нужна война чтобы решить свои проблемы, причём нужна война настолько, насколько она не нужна нам. Так что противостояние продолжается и продолжится под подгавкивание и завывание петрушек на руках гигемона.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:32
          +2
          Но всё же зеркальный ответ должен быть. Как минимум все счета конфисковать как посольств так и коммерческие, за поддержку киевской хунты и спонсирование терроризма. А послов можно оставить. Только не выпускать никуда laughing
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 20:01
            +2
            Цитата: igorbrsv
            Но всё же зеркальный ответ должен быть. Как минимум все счета конфисковать как посольств так и коммерческие, за поддержку киевской хунты и спонсирование терроризма. А послов можно оставить. Только не выпускать никуда laughing

            Счета блокировать, денег не давать, пусть торгуют имуществом и покупают шаурму в киосках за проданное !
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 19:26
        +3
        Если сейчас оставят эти действия без жёсткого ответа, это будет полное фиаско.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 19:38
          +2
          Если сейчас оставят эти действия без жёсткого ответа, это будет полное фиаско.

          Дорогой товарищ Ким шепнёт кое-что на ушко Его Превосходительству Юн Согёлю (точнее, помашет кое-чем) и не увидит Варшава тысячи "Чёрных пантер" как кочанов капусты в огороде после нашествия козлов и обломаются панские хотелки на роль гигемона Европы.
          Как вам такой вариант ответа? Не очень шумно конечно, но точно в солнечное сплетение.
          1. aybolyt678
            aybolyt678 Сегодня, 20:06
            +1
            Цитата: Gnefredov
            Дорогой товарищ Ким шепнёт кое-что на ушко Его Превосходительству Юн Согёлю (точнее, помашет кое-чем) и не увидит Варшава тысячи "Чёрных пантер" как кочанов капусты

            очень завораживающе!!! только непонятно recourse
      4. frruc
        frruc Сегодня, 20:25
        0
        Это уже что-то новое ! Всех поленьев дип.представительств и консульства выкинуть из страны, чтобы здесь воздух не портили и все что можно, конфисковать.
    2. Препона
      Препона Сегодня, 18:52
      +1
      Сами ничего не посмеем, только в ответ, и только зеркально...
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:48
    +6
    Элементарное, наглое, ни чем не прикрытое (из-за мнимой безнаказанности) воровство! am
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:50
    +10
    Это уже слишком! Это уже не просто грабеж, это уже ... дальше только официальное объявление войны
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:52
    0
    Оставить полякам 52 $ в день на одно лицо на счетах в Москве ,как командировочные.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:10
      0
      Эка вы размахнудись - 52$ бакса в день на рыло. Хватит и 12$. С голоду не помрут
  5. сивый
    сивый Сегодня, 18:53
    +6
    Здравствуйте. Хотелось бы увидеть реакцию власти на эти действия ,а не просто озабоченность.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:03
      +1
      Озабоченность в делах по посольствам МИД не выражает он "зеркалит."Этож своё родное дипломаты.Можно и как в прошлый раз отзеркалить в Москве что кому-то из польского посольства пришлось обращаться за медпомощью ,может фулиганы ,а может просто совпадение.Но отзеркалили.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:53
    +4
    Разорвать с ними дипломатические отношения: причем, дать их послу 24 часа и пусть через Анадырь летит.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:05
      +1
      Не, он до прибалтов или до финов на машине доберётся .
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:35
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Не, он до прибалтов или до финов на машине доберётся .

        В России очень плохие дороги, и аварийность очень высокая. Может ведь и не доехать.
        1. -Paul-
          -Paul- Сегодня, 19:57
          +1
          ...и аварийность очень высокая...

          И полно берёз вдоль дорог.
      2. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 19:35
        +1
        Пока будет по М10 ехать - тормозить на каждом посту ГАИ с полным досмотром.
        Дипломатические номера? Не, не слышали.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 20:10
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      и пусть через Анадырь летит.

      Надо запретить заключать договоры с посольством Польши на любые виды услуг, в том числе и транспортных.... Вообще можно создать им непереносимый уют. Но, думаю, подобную польской низость наши не проявят...
  7. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 18:54
    +3
    Как всегда утремся и выразим озабоченность. Литва тявкнула на Китай и больше посольства Литвы в Китае не стало, у нас же жевать будут...
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 19:13
      +3
      Литва тявкнула на Китай и больше посольства Литвы в Китае не стало,
      Для этого надо было во времена ГКЧП намотать на гусеницы ельциноидов, как китайцы на площади Тяньаньмынь сделали. А сейчас имеем то, что имеем. Озабоченность будет высказана.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:28
      +1
      Цитата: неприкаянный
      Как всегда утремся и выразим озабоченность.

      "Умерла,так умерла", разрыв дипотношений. С Польшей нельзя говорить на языке дипломатов, только на языке автоматов.
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 19:38
      +1
      Цитата: неприкаянный
      Литва тявкнула на Китай и больше посольства Литвы в Китае не стало, у нас же жевать будут...

      Это не самая большая проблема для Литвы, а вот то что Литва потерялась в таможенном справочнике стран КНР, это намного сильнее. Говорят теперь не возможно оформить документы на импорт/экспорт в КНР. Что то там компьютер не выдает, сломался. Или что то там найти не могут.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:14
        0
        Это чё им пожизненный бан на алиэкспресс?! belay
        Сурово. Я бы обиделся
  8. salat
    salat Сегодня, 18:57
    +6
    Сдается мне это подрыв отношений между странами, сейчас реально все в мире задумаются а стоит ли не только в сша но и европе держать деньги. Захотели заморозили, захотели забрали, захотели зацисникам отдали. Надо все их забрать и выгнать к чертовой матери из РФ
  9. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 19:02
    -1
    Польша нарывается изо всех сил. Не помнят историю ляхи... После четвёртого "закрытия" Польши никто её больше "оживлять" не собирается. Особенно, если учесть, что 2 из трёх раз "оживление" проводила как раз таки Россия ;)
  10. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 19:08
    +5
    А у польского посольства денег и собственности в России нет?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 19:27
      0
      Верно.Просто взять да изъять аналогичную сумму с посольских польских счетов.
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:19
    +3
    бездействия и порождает безнаказанность !
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:24
    +2
    Посол Российской Федерации оценивает данные действия польской стороны как грубейшее нарушение существующей Венской конвенции о дипломатических сношениях.
    Это можно считать, разрывом дипотношений и состоянием войны.
  13. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Сегодня, 19:26
    0
    Заблокировать средства всех граждан Польши до возвращения средств посольства.
    Выслать всех дипломатов Польши из страны и отозвать своих.

    Это вообще-то полное отсутствие дипломатического этикета. Такое нельзя спускать!
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:48
    +1
    Соответственно, возможность для компенсации присвоенных польской прокуратурой денег также имеется.

    Только вот этого не будет. За прошедший год "симметричные" действия наших властей приучили нас к тому, что у нас совершенно наглым образом тупо и примитивно отжимают финансы, собственность, недвижимость, ресурсную промышленную базу и т.д.
    А мы в ответ - предлагаем нашим врагам ПРОДАТЬ нам их собственность и даём огромные компенсации за то, что они уходят с российского рынка, оставляя здесь свои материальные ресурсы. Передачу же российскому собственнику мы осуществляем только с согласия ушедших компаний. Причем, с условием, что они в любой момент могут вернуться и выкупить обратно свою собственность.
  15. Мореход
    Мореход Сегодня, 20:04
    0
    Это репетиция повсеместного ограбления. Если не будет действительно чувствительных противодействий, украдут и остальные деньги! Надо максимально обострить. Вплоть до разрыва дипотношений и объявления зон накопления техники для отправки на Украину и ремонта оных - законной целью.
  16. Грац
    Грац Сегодня, 20:10
    0
    отзыв дипломатов тут без вариантов и конфискация собственности в РФ