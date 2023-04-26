Российский посол: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов дипломатических миссий Российской Федерации

Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры

Органы прокуратуры Польши незаконно изъяли деньги со счетов посольства и торгового представительства Российской Федерации. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.Как стало известно, на счетах российского посольства находились значительные денежные средства в долларах США и польских злотых. Но ранее власти Польши заблокировали эти средства, якобы в целях предотвращениях их использования с целью отмывания или финансирования преступной деятельности. Теперь польская прокуратура пошла еще дальше.- цитирует РИА Новости слова российского дипломата.Кроме того, стало известно, что банк Santander прекратил сотрудничество с российскими дипломатическими представительствами, счет посольства в этой финансовой организации был закрыт. Посол Российской Федерации оценивает данные действия польской стороны как грубейшее нарушение существующей Венской конвенции о дипломатических сношениях.Нет сомнений, что подобные враждебные действия Польши в отношении Российской Федерации должны встретить как минимум симметричный ответ. Ведь в российской юрисдикции явно находится имущество польских коммерческих организаций или польского государства. Соответственно, возможность для компенсации присвоенных польской прокуратурой денег также имеется.