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Генпрокурор РФ Краснов сообщил об увеличении доли отечественной электронной компонентной базы в российских вооружениях

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Генпрокурор РФ Краснов сообщил об увеличении доли отечественной электронной компонентной базы в российских вооружениях

Доля отечественной электронной компонентной базы в российских вооружениях с начала специальной военной операции российской армии на Украине возросла, значительную роль в этом сыграла Генеральная прокуратура России. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая на заседании Совета Федерации.


По словам Краснова, с самого начала СВО прокуроры получили указание всячески содействовать разработчикам и производителям отечественной военной продукции, а также оказывать помощь в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих. Кроме того, прокуратура пресекла манипуляции с терминологией, запретив вносить изменения в документацию, согласно которым за отечественную продукцию выдавалась произведенная за рубежом.

Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения

- заявил Краснов.

За прошедшее время Генпрокуратура реализовала комплекс мер, направленных на насыщение российской армии всем необходимым, включая новые образцы вооружений. Также был введен особый порядок проверок предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Прокуратура получила доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ.

Ранее западные и украинские эксперты неоднократно заявляли, что у России якобы заканчиваются высокоточные ракеты из-за отсутствия электронных составляющих, которые Россия закупала за рубежом. Однако прогнозы не сбылись, российский ОПК продолжает выпуск боеприпасов с применением отечественной компонентной базы.
Использованы фотографии:
https://t.me/genprocrf
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29 комментариев
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  1. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:53
    +13
    Дожили... Теперь производством прокуроры занимаются. А прокурорский надзор инженеры и сталевары вести будут?
  2. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:55
    +5
    Ну так они только приняли меры, или реально добились 77 процентов? Не совсем понятно как вообще прокурор может повлиять на производство электроники, зэков что-ли подключили на сборку микросхем?
    1. MakStVik
      MakStVik Сегодня, 19:15
      +3
      Наверное так же как и Лаврентий влиял на скорость разработок в послевоенном СССР. Кнут в нашей стране эффективнее пряника получается. Огромные деньги государство выделяло на разработку всего, в итоге эти барыги потратили их на закупку, а не на разработку. Не поняли так, теперь прокуратура подключилась.
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 19:43
        -1
        Огромные деньги государство выделяло на разработку всего, в итоге эти барыги потратили их на закупку, а не на разработку. Не поняли так, теперь прокуратура подключилась.

        Государство выделяло деньги на разработку микроэлектроники? Это когда и кому? Какое отношение барыги имеют к микроэлектронике? И кстати, какое отношение к микроэлектронике имееты Вы? Очень странные суждения у Вас.
    2. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 19:20
      +1
      Цитата: Novichek)
      Ну так они только приняли меры

      Ну а как же. Сказали же
      Доля отечественной электронной компонентной базы в российских вооружениях... возросла

      Цитата: Novichek)
      Не совсем понятно как

      Это не важно. Главное, что возросла.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:40
      0
      . Не совсем понятно как вообще прокурор может повлиять на производство

      Вопрос - ответ
      . прокуратура пресекла манипуляции с терминологией, запретив вносить изменения в документацию, согласно которым за отечественную продукцию выдавалась произведенная за рубежом.

      Способы влияния есть. Как это привело к росту незнаю. Наверное локализацию производства пришлось менять предприимчивым
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:56
    +1
    В свое время Нарком ГБ курировал атомный проект. И что? И сделали. Быстро и конкретно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:14
      +6
      Это было в другой стране,с другими людьми,в другом обществе.Сегодня на работу пришли агитировать в добровольцы.Их просто проигнорили.В итоге поговорили по душам в курилке.Ушли ни с чем
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 19:15
      +2
      это было в другой стране, да и нарком ГБ - ни разу не прокурор, а в ФСБ и сегодня есть ведомственные производственные предприятия и институты.. не в прокуратуре.. ген.прокурором - во времена наркома ГБ - был Сафонов, Григорий Николаевич - не уверен, что без Интернет - что-нибудь про него знаете..
    3. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 19:28
      0
      В свое время Нарком ГБ курировал атомный проект. И что?
      Берия никогда небыл ни наркомом ГБ ни министром ГБ.
    4. solar
      solar Сегодня, 19:53
      +1
      Вообще-то не был он наркомом ГБ, когда атомный проект курировал.
      6 сентября 1945 года было образовано Оперативное бюро СНК СССР, председателем которого был назначен Берия. В задачи Оперативного бюро СНК входили вопросы работы промышленных предприятий и железнодорожного транспорта.
      29 декабря 1945 года Берия освобождён от должности Народного комиссара внутренних дел[5].

      С марта 1946 года Берия входил в состав «семёрки» членов Политбюро, включавшей И. В. Сталина и шесть приближённых к нему лиц[81]. На этот «ближний круг» замыкались важнейшие вопросы государственного управления, в том числе: внешняя политика, внешняя торговля, госбезопасность, вооружения, функционирование вооружённых сил[81]. 18 марта он становится членом Политбюро[5], а на следующий день назначается заместителем председателя Совета Министров СССР[5].
    5. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 20:00
      0
      Какой из них? Меркулов или Абакумов?
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:57
    +6
    причем прокуратура к производству? им что заняться больше нечем у нас что в области правопорядка все отлично? что преступность гастеров и мигрантов победили? коррупцию победили особенно в судах и полиции?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:04
      +6
      Вот только сегодня по "Вестям-24" передали о следствии по делу группы полицаев и прокурорских в Ростовской области, по-моему 23 задержанных... а также о начале суда над судьёй, которая была замужем за бывшим замгенпрокурора, а также о следствии по её сыну, организатору заказных убийств - веселуха полнейшая, а тут героические прокуроры в свободное от предъявления обвинений время на оборонных заводах микрочипы в платы запаивают... хотел-бы я видеть прокурора с паяльником по прямому назначению... про другое - это вполне себе вероятно...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:16
        +3
        Ростовские...А рядом "край,который-рай"...Вот где прокурорские,судейские да полицейские....Дальше нормальный русский мат..
  5. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:01
    -1
    Печальное событие, менее часа назад в мурманской области упал Миг-31. Пилоты катапультировались.
    https://vk.com/video-211411957_456247957
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:45
      0
      Упал и упал. Раз пилоты живы. Самолёт жалко, но на то она и машина чтоб ломаться
  6. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:02
    +4
    да конечно прокуроры все знают о производстве нашей электронной базы. Это их вопрос.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 19:13
    +4
    По словам какого какого то человека, занимающего руководящие посты в МО доля современных вооружений в армии вроде бы тоже составляла более 70%. Походу, только в парадной армии был достигнут этот процент. Бумага всё стерпит. Генпрокурору заняться, видимо, больше нечем. Лично будет проверять, переклеен ли ярлычок и перебита ли маркировка?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:52
      0
      Т-72, Миг-31, Су-30 и так далее - не считаются устаревшим вооружением. Да и любое вооружение не снятое с производства считается современным. Для численности армии до 2022 вполне могло быть. С увеличением численности - добровольцы, мобилизованные, армии ДНР и ЛНР, вводом в строй всего что способно передвигаться и стрелять, уже не 70%
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:13
    +1
    Вот пока петух жаренный в попу не клюнул.
    А у прокурора вопросов к Сердюкову-Табкреткину нет?!
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:46
      0
      Какие вопросы, он вроде как без проблем занимает новые руководящие должности. Торпеда Путина wassat
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:22
    +1
    Если поможет делу, почему бы и нет......
  10. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:25
    +3
    прокурорам дали задание и теперь все проблемы с электронной промышленностью у нас сами собой чудесным образом разрешатся. Это из той же серии про то, как только путин подписывает свои указы, дает распоряжения, постановления, ставит задачи, прочие руководящие указания то все проблемы сразу начинают устранятся, цели достигаться, чиновники с энтузиазмом и с полной отдачей начинают работать на процветание страны и начинает расти благосостояние трудящихся масс.
    1. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 19:33
      +2
      Цитата: wladimirjankov
      чиновники с энтузиазмом и с полной отдачей начинают работать на процветание страны и начинает расти благосостояние трудящихся масс.

      Бурные продолжительные аплодисменты.
  11. KCA
    KCA Сегодня, 19:28
    +2
    Резисторы тоже электронные компоненты, их выпуск можно хоть в три раза увеличить, а с мсх что? Диодами, транзисторами?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:58
      0
      Российские производители полупроводниковых компонентов:

      http://www.sovel.org/spravochnik1/manufacturers/

      Сам в шоке laughing
  12. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 19:30
    +1
    Хоть какая то хорошая новость, бальзам нa сердце
    Нльзя останавливаться на достигнутом, надо идти дальше
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:03
    0
    прокуроры получили указание всячески содействовать разработчикам и производителям отечественной военной продукции, а также оказывать помощь в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих.

    А у них точно есть такие функции согласно закону о прокуратуре? Или "всё, что не запрещено - разрешено"? Может они и надои молока смогут повысить? Ну, чтобы пальмового масла меньше использовалось? laughing