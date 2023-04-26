Генпрокурор РФ Краснов сообщил об увеличении доли отечественной электронной компонентной базы в российских вооружениях

Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения

Доля отечественной электронной компонентной базы в российских вооружениях с начала специальной военной операции российской армии на Украине возросла, значительную роль в этом сыграла Генеральная прокуратура России. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая на заседании Совета Федерации.По словам Краснова, с самого начала СВО прокуроры получили указание всячески содействовать разработчикам и производителям отечественной военной продукции, а также оказывать помощь в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих. Кроме того, прокуратура пресекла манипуляции с терминологией, запретив вносить изменения в документацию, согласно которым за отечественную продукцию выдавалась произведенная за рубежом.- заявил Краснов.За прошедшее время Генпрокуратура реализовала комплекс мер, направленных на насыщение российской армии всем необходимым, включая новые образцы вооружений. Также был введен особый порядок проверок предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Прокуратура получила доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ.Ранее западные и украинские эксперты неоднократно заявляли, что у России якобы заканчиваются высокоточные ракеты из-за отсутствия электронных составляющих, которые Россия закупала за рубежом. Однако прогнозы не сбылись, российский ОПК продолжает выпуск боеприпасов с применением отечественной компонентной базы.