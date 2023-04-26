Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одной из причин нынешнего украинского кризиса стала проводимая США и странами Запада политика, вследствие которой Киев был вынужден отказаться от оставшегося со времен СССР ядерного арсенала.
По словам Подоляка, Соединенные Штаты и ряд стран Запада подталкивали украинские власти к отказу от ядерных и других вооружений, чтобы обеспечить гарантии безопасности и стабильности в регионе, что, в итоге, привело к вооруженному конфликту в Европе.
По мнению советника главы офиса украинского президента, единственным способом для обеспечения мира в Европе, может быть только членство Украины в военном блоке НАТО.
Ранее на официальном интернет-портале офиса Зеленского была размещена петиция, призывающая к размещению на территории Украины американского ядерного оружия или предоставлению стране возможности создания собственного ядерного арсенала. О наличии у Киева ядерных амбиций ранее заявляли и многие украинские политики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя размещенную петицию, подчеркнул, что не следует серьезно относиться к подобным инициативам, однако активация этой темы, ранее уже неоднократно продвигаемая киевским режимом ранее, представляет собой опасную тенденцию. Зеленский уже делал подобные заявления в ходе Мюнхенской конференции два года назад. Песков также добавил, что Россия не может оставлять без внимания эту гипотетическую угрозу.