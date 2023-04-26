Военное обозрение
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Советник главы Офиса президента Украины обвинил США в утрате Киевом ядерного статуса

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Советник главы Офиса президента Украины обвинил США в утрате Киевом ядерного статуса

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одной из причин нынешнего украинского кризиса стала проводимая США и странами Запада политика, вследствие которой Киев был вынужден отказаться от оставшегося со времен СССР ядерного арсенала.


По словам Подоляка, Соединенные Штаты и ряд стран Запада подталкивали украинские власти к отказу от ядерных и других вооружений, чтобы обеспечить гарантии безопасности и стабильности в регионе, что, в итоге, привело к вооруженному конфликту в Европе.

По мнению советника главы офиса украинского президента, единственным способом для обеспечения мира в Европе, может быть только членство Украины в военном блоке НАТО.

Ранее на официальном интернет-портале офиса Зеленского была размещена петиция, призывающая к размещению на территории Украины американского ядерного оружия или предоставлению стране возможности создания собственного ядерного арсенала. О наличии у Киева ядерных амбиций ранее заявляли и многие украинские политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя размещенную петицию, подчеркнул, что не следует серьезно относиться к подобным инициативам, однако активация этой темы, ранее уже неоднократно продвигаемая киевским режимом ранее, представляет собой опасную тенденцию. Зеленский уже делал подобные заявления в ходе Мюнхенской конференции два года назад. Песков также добавил, что Россия не может оставлять без внимания эту гипотетическую угрозу.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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23 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:17
    +3
    Вот уж, действительно- бодливой корове Бог рогов не дает!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:03
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вот уж, действительно- бодливой корове Бог рогов не дает!

      Ну не будем над больными издеваться.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:17
    +2
    Ядерное оружие параллельно выводили из Украины и Белоруссии.А в Белоруссии оно опять появилось но не с той дальностью пока.Что то США точно намудрили,Клинтону пусть претензии выражают.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: tralflot1832
      Ядерное оружие параллельно выводили из Украины и Белоруссии.А в Белоруссии оно опять появилось но не с той дальностью пока

      А простите какая дальность у мобильного тополя? всегда думал что 18 тысяч км. или я не прав?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 20:13
      0
      Цитата: tralflot1832
      Ядерное оружие параллельно выводили из Украины и Белоруссии.А в Белоруссии оно опять появилось но не с той дальностью пока.

      С той хозяйственностью, с какой Батька берёг шахты, меня совсем не удивит, что они уже давно не пустые. Не спроста супостат не рискует лезть в Беларусь. Даже в особо жаркий, котлетный, период никто не сунул своё жало через границу...
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:18
    +1
    Так а чего он это своих сми заявляет? Пусть летит в Штаты, выпрашивает выступление в Конгрессе... и там уже пускай чехвостит сенаторов! Мол, это ж вы, хлебня моржовая, виноваты в наших бедах! Так вас и разэтак! Ну, погодите у меня!...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:05
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Мол, это ж вы, хлебня моржовая, виноваты в наших бедах!

      А в Конгрессе и своих сумасшедших хватает, зачем ещё один.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:18
    +2
    ну что ише долга РФ будет терпеть этот цирк под названием украина ?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:49
      0
      Так если цирк начинает бухтеть на Штаты, чего бы его данное конкретное проявление и не потерпеть?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:07
      +1
      Цитата: opuonmed
      ну что ише долга РФ будет терпеть этот цирк под названием украина ?

      Вы же знаете о происхождении поговорки «русские долго запрягают, да быстро едут».
  5. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 19:20
    +1
    Судя по тому сколько они оружия продали из того, что у них оставалось от СССР, и ядерное так же расползлось бы по миру. И что это он залаял на хозяина?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: MakStVik
      Судя по тому сколько они оружия продали из того, что у них оставалось от СССР, и ядерное так же расползлось бы по миру.

      Не переведи Бог, хоть до этого додумались.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:20
    +3
    Не понимают, что на данный момент они там живы потому, что его, Я.О. у них нет: как что то появится; шутки и рассказы Д. А. закончаться.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:28
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Не понимают, что на данный момент они там живы потому, что его, Я.О. у них нет: как что то появится; шутки и рассказы Д. А. закончаться.

      Они готовы дать им даже самолеты, и даже свои войска, но только не ЯО, и даже ТЯО, он не получит.
      Они вон с КНДР не знают что ждать, а тут мало того что страна воюет, так еще и президент "нюхач"
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:10
        +1
        Цитата: topol717
        Они вон с КНДР не знают что ждать, а тут мало того что страна воюет, так еще и президент "нюхач"

        Они же знали, когда наркошку ставили.
  7. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 19:26
    +2
    Это когда у Украины было ядерное оружие? Оно было у СССР, а на территории Украины было просто размещено.
  8. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 19:26
    -1
    Администрация ВО немного приукрашaeт новость о Подоляке
    За 1 час в эфире в телемарафонe Подоляк 200 раз повторяет фразу что никаких мирных переговоров не будет будет только война ж до полного 100% возвращения Крыма других вариантов не будет НО иногда его зависaeт и он говорит фразу "я не исключаю возможность мирных переговоров" но после этого обратно повторяет эти фразы про войну заново как будто зaeвшая грамо-пластинка
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:34
    +2
    Очередное подтверждение тупости представителей украинской власти.
    Украина НИКОГДА не обладала ядерным статусом.
    У неё никогда не было своего ядерного оружия.
    Это Я.О. СССР, расположенное на территории УССР.
    Поскольку Российская Федерация правовопреемник СССР, то это российское Я.О.
    Укропитекам лучше губу закатать.
    А американцы в этом конкретном вопросе молодцы, просекли что нельзя дикарям оставлять ядерную гранату.
    История подтвердила, что это правильное решение.
  10. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 19:42
    0
    Quand on voit comment les malades nazis de Kiev se comportent, il edt heureux que ces cotrompus et chercheurs de guerres aient été privés des armes nucleaires que l'urss leur avait confié par erreur.
  11. Наган
    Наган Сегодня, 19:43
    0
    Обвинение Америки суть еще одно доказательство того, что куевский режим это содержанка дерьмократов (конкретно клики Обамы-Байдена), а не США в целом. У этих тоже, если что им не по нраву, "blame America first".
    А о членстве пусть попросит на зоне, потому что дорога ему туда из-за моратория. Там ему охотно предоставят членство во все дыхательные и пихательные отверстия.
  12. Havoc
    Havoc Сегодня, 19:44
    0
    У кого коды запусков тот и владеет ЯО, без кодов это не ЯО.
  13. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 20:11
    +1
    Отлично. Чем чаще и сильнее Украина будет попрекать "кормильцев", тем быстрее те откажутся от Украины. Слишком борзых никто не любит
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 20:22
    0
    Советник главы Офиса президента Украины обвинил США в утрате Киевом ядерного статуса

    Собака лаяла на дядю фраера?! Вообще-то собаку, кусающую руку дающую, прогоняют пинком, если не сказать хуже...