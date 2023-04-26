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Президент Украины отказался идти на «территориальные компромиссы» ради мира даже после беседы с главой КНР

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Президент Украины отказался идти на «территориальные компромиссы» ради мира даже после беседы с главой КНР

Украина не будет совершать уступки территории во имя заключения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся сегодня.


Хотя во время телефонной беседы с китайским лидером Зеленский обсуждал, в том числе, и вопрос мирного урегулирования конфликта, судя по всему, предлагаемый КНР мирный план не встретил положительную реакцию киевского режима.

Не может быть мира за счет территориальных компромиссов

- написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По утверждению главы киевского режима, Украину необходимо восстановить в границах 1991 года, хотя понятно, что это – нереальная цель в текущей ситуации, да и население вошедших в состав Российской Федерации новых регионов само приняло решение дальше быть с Россией, а не влачить существование под властью киевских неонацистов. Но Зеленский данную реальность не берет в расчет.

Таким образом, даже беседа с Си Цзиньпином не поменяла позицию украинского лидера. Продолжая следовать диктату Вашингтона, Зеленский, разумеется, не будет идти ни на какие компромиссы до тех пор, пока ему не будет спущена соответствующая директива от американского руководства. Не являясь самостоятельной политической фигурой и лидером по-настоящему суверенного государства, Зеленский не властен принимать решения о мире или войне, о территориальных компромиссах и уступках или отказе от них.

Напомним, что сегодня состоялся долгожданный разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее о желании поговорить с главой киевского режима заявлял сам Си Цзиньпин во время официального визита в Москву в марте 2023 года.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:09
    +5
    Нам же легче получается.Если враг не сдается,то его уничтожают.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:13
      0
      А что толку говорить с кровавым актером по найму? Если только роль ему предложить, но кому он нужен кроме сакральной жертвы англосаксов.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:50
        +1
        Цитата: Mitos
        А что толку говорить с кровавым актером по найму?

        Ох, как я с Вами согласен.
        С Уважением Влад.
    2. Essex62
      Essex62 Сегодня, 19:17
      0
      Осталось дело за малым - Сталина оживить и РККА возродить.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:20
        +1
        Вот и поговорили.
        Я думаю, что у Си Цзинь Пиня надолго пропало желание разговаривать с наркоманом Зеленским.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 19:51
          +1
          Цитата: Бородач
          Я думаю, что у Си Цзинь Пиня надолго пропало желание разговаривать с наркоманом Зеленским.

          Поставлены точки над "И".
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 20:07
      0
      Очень радует что укрофюреру хозы не дают перемирие, до прследнего рагуля меня полностью устраивает.
      То что Си говорит с этим паяцем это конечно позор для Си.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:12
    +2
    Зе уже доложил всё самоходному Джо.Товарищ Си Цзиньпин зачитал зе 12 пунктов своего плана.(NYT)Зе сказал что есть точки соприкосновения ,но он так же понял ,что план надо выполнять не выборочно а весь по пунктам ,сначала полностью его приняв.Счас США скажет своё веские слово.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Счас США скажет своё веские слово.

      Скорее США промолчит, или скажет словами "бесполой" Джейн.
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:14
    +7
    Ну понятно. Он так выплакивал разговор с Си в течение трех месяцев - чтобы потом гордо заявить, что он послал самого Си Цзинпина с его мирными инициативами...
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:47
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Ну понятно. Он так выплакивал разговор с Си в течение трех месяцев - чтобы потом гордо заявить, что он послал самого Си Цзинпина с его мирными инициативами...

      Что называется, выклянчил разговор. И получил отлуп, ему чётко было заявлено, что Китай свою позицию не изменит.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:53
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Ну понятно. Он так выплакивал разговор с Си в течение трех месяцев - чтобы потом гордо заявить, что он послал самого Си Цзинпина с его мирными инициативами...

      Проблемы Зеле, ему с ними и доживать.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:01
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Он так выплакивал разговор с Си в течение трех месяцев - чтобы потом гордо заявить, что он послал самого Си Цзинпина с его мирными инициативами.

      Что Чумадед сказал, то клоун и озвучил. Но все это понимали и тот же дядя Си. Он просто по китайски выслушал бред наркомана, сделав очередной вывод.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:17
    +3
    тогда вопрос когда будет уничтожен киевский режим со всеми кто шас правит в укрр ?
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 19:20
    +4
    А не пора ли нанести обезглавливающий удар раз уже 100% мирных переговоров не будет? Зачем пацанов ложить пачками в самоубийственный лобовых атак?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:21
    0
    Тогда придётся им всем погибнуть...
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:22
    +1
    Разговаривать с зеленским, все равно, что разговаривать с телефоном. Сам по себе, телефон своего ничего не скажет. Разговаривать , хоть по телефону , имеет смысл только с хозяином .
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:44
    +1
    Очень хорошо. Нам ни в коем случае сейчас не выгодны, никакие переговоры и соглашения.
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:52
    0
    Не может быть мира за счет территориальных компромиссов.- написал Зеленский в своем Telegram-канале

    На этом тему переговоров можно закрывать и больше не поднимать. Капитуляция Украины и российский трибунал над Зе и всем его офисом - другие варианты неприемлемы. А воюющих нациков в категорию 200-х. Нечего им кислород переводить на планете Земля
  10. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 20:03
    0
    Зато Китай вынудил Зелинского публично высказаться в том. что он не поддерживает политику отделения Тайваня от Китая - фактически, против своих хозяев сказал . Понятно что всем на это плевать. но у Китая будет хороший козырь в Тайванском вопросе.