Не может быть мира за счет территориальных компромиссов

Украина не будет совершать уступки территории во имя заключения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся сегодня.Хотя во время телефонной беседы с китайским лидером Зеленский обсуждал, в том числе, и вопрос мирного урегулирования конфликта, судя по всему, предлагаемый КНР мирный план не встретил положительную реакцию киевского режима.- написал Зеленский в своем Telegram-канале.По утверждению главы киевского режима, Украину необходимо восстановить в границах 1991 года, хотя понятно, что это – нереальная цель в текущей ситуации, да и население вошедших в состав Российской Федерации новых регионов само приняло решение дальше быть с Россией, а не влачить существование под властью киевских неонацистов. Но Зеленский данную реальность не берет в расчет.Таким образом, даже беседа с Си Цзиньпином не поменяла позицию украинского лидера. Продолжая следовать диктату Вашингтона, Зеленский, разумеется, не будет идти ни на какие компромиссы до тех пор, пока ему не будет спущена соответствующая директива от американского руководства. Не являясь самостоятельной политической фигурой и лидером по-настоящему суверенного государства, Зеленский не властен принимать решения о мире или войне, о территориальных компромиссах и уступках или отказе от них.Напомним, что сегодня состоялся долгожданный разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее о желании поговорить с главой киевского режима заявлял сам Си Цзиньпин во время официального визита в Москву в марте 2023 года.