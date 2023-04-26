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Начальника автобронетанковой службы округа арестовали по обвинению в хищении двигателей для танков Т-90

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Начальника автобронетанковой службы округа арестовали по обвинению в хищении двигателей для танков Т-90

Южный окружной военный суд оставил в силе решение Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об аресте на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковника Александра Денисова. Об этом сообщает издание «Коммерсант».


Как стало известно, полковнику инкриминируют, что в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года он в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на общую сумму в 20,5 млн рублей.

28 марта 2023 года 44-летний полковник Александр Денисов был задержан, в этот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Сейчас дело Денисова расследует следователь первого военного следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу.

Полковник, по версии следствия, похитил семь двигателей В-92С2 для танков Т-90. Такие двигатели выпускаются в Челябинске на тракторном заводе и устанавливаются на танки Т-90 и Т-72Б3. Однако адвокат полковника Роман Бударин, как сообщило издание «Коммерсант», утверждает, что Денисов не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии.

Неизвестно, кто еще из военнослужащих или гражданских лиц проходит по одному делу с полковником. Но поскольку речь идет о совершении преступления организованной группой, инкриминируемого офицеру, у начальника автобронетанковой службы должны быть предполагаемые сообщники.

Отметим, что лишь суд может признать человека виновным в совершении преступления, а суда по данному делу еще не было. Тем не менее, в условиях проведения Россией специальной военной операции любые коррупционные преступления и хищения в вооруженных силах страны должны пресекаться особенно жестко, с соответствующими последствиями для виновных лиц в случае, если их вина будет доказана.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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51 комментарий
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  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 19:28
    +26
    похитил двигатели для танков Т-90

    И куда их дел потом?
    Чудны дела твои, капитализм благословенный.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:34
      +5
      Может в ЧВК продал? Куда ещё можно загнать танковые двигатели?
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 19:54
        +9
        Цитата: УАЗ 452
        Может в ЧВК продал?

        В отечественную? Тогда расследование будет интересным.
        В иностранную? Тогда еще интереснее...............ведь их нужно было вывезти из страны.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:01
          +3
          Те же мысли.
          Если вывозить за рубеж - это длинная цепочка сообщников получается.
      2. Арбайтернегаст
        Арбайтернегаст Сегодня, 20:02
        +1
        Да, возможно и в ЧВК, ресурс то у движков быстро вырабатывается, новенькие всегда возьмут, если дешевле! Но это надо заранее иметь или заказ, или постоянного "клиента".
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:18
        0
        Цитата: УАЗ 452
        Куда ещё можно загнать танковые двигатели?

        На Украинку, куда ещё.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:38
      +10
      Действительно, смысл их воровать, не понимаю.....
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 19:45
        -8
        Цитата: Alien From
        Действительно, смысл их воровать, не понимаю.....

        Просто на металл. Что не в России живете?
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 19:52
          +12
          Цитата: ColdWind
          Цитата: Alien From
          Действительно, смысл их воровать, не понимаю.....

          Просто на металл. Что не в России живете?

          Я правильно Вас понял? Движки под 3 ляма стоимостью - на металл?! Это как украсть ящик водки, продать его по дешевке, а деньги - пропить...
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
          3. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 19:58
            +2
            Цитата: isv000
            Это как украсть ящик водки

            И обменять на банку энергетика...
        2. frruc
          frruc Сегодня, 20:15
          0
          ColdWind
          Что не в России живете?

          Вы знаете, что xoxлами были захвачены Т-90, двигатели могут пойти, например, для их восстановления. Возможно погрузить движки на грузовую баржу и отправить по Дону в Черное море, а там тупо перегрузить куда надо. Стоит провести тщательное расследование по делу.
          1. ColdWind
            ColdWind Сегодня, 20:25
            0
            Новость читать пробывали?
            ноября 2021 года по апрель 2022 года

            Двигателями у Украины нет никаких проблем. Все всегда очень просто. Элементарная человечная жадность и тупость. Историй как за килограмм цветмета людей убивали полным-полно. А тут какой-то двигатель разобрать и сдать.
        3. Пленник
          Пленник Сегодня, 20:20
          0
          В том-то и дело что в России. Нам такое в голову не придет. Это свидомое украинство, что ни щирый так "металлист" без тормозов.
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 19:46
        +3
        а может быть по бумагам были а их и не было бабки в карман скемнибуть в доле
        1. newtc7
          newtc7 Сегодня, 19:56
          +5
          Цитата: opuonmed
          а может быть по бумагам были а их и не было бабки в карман скемнибуть в доле


          Самый реальный вариант - по бумагам есть а по факту ни денег ни двигателей нет.
          Но тут еще зная нашу специфику - вообще не факт что этот офицер при делах. Вполне возможно подставили как раз те, кто всю эту схему и замутил. А возможно и он в теме, а возможно (на этот вариант больше всего ставлю) что идейный вдохновитель и организатор стоит значительно выше в армейской иерархии а этого мужика просто слили чтобы он сел а остальные вышли сухими из воды.
          Наша коррупция и вправду ошеломлющая, спасения от нее никакого нет.
          Вернее есть одно - чем меньше государственных структур и госзакупок тем меньше коррупции.
      3. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:51
        +4
        Так скоро и двигуны к корабликам типа "Адмирала Кузнецова" тырить начнут! laughing
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 19:43
      +5
      И куда их дел потом?

      Продал их тому кто и заплатил за них. Нет ну правда, какой смысл похищать нечто большое, тяжелое и специфическое если только не под готового покупателя? Это-же не полуторка с дизель-топливом в цистерне.
    4. Zhan
      Zhan Сегодня, 19:44
      +4
      Цитата: FIR FIR
      похитил двигатели для танков Т-90

      И куда их дел потом?
      Чудны дела твои, капитализм благословенный.

      Да наверное бредятина полная. Куда эту бандуру с такими мощностями можно поставить ? Ну разве что на какое нибудь речное судно, типа буксира или самоходную баржу. Вопрос другой, чтобы его украсть, его сначала надо списать, потом вывезти. А это не коробка спичек в кармане не пронесёшь. Значит должны быть документы о движении в фин. части.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 19:50
        +1
        Мда… Реально люди не из России тут. Поднял крышку, отсоединил двигатель, поднял манипулятором, погрузил в кузов, повез на сдачу металла. Проще некуда. Бумажки оформить можно на что угодно, да кто их спросит еще? Так заводы целые разворовывали.
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:52
      +1
      А попробуйте открыть Ростовский гарнизона суд и поискать материалы о " настоящем полковнике".Последнее там угон.
    6. Mister X
      Mister X Сегодня, 20:03
      +3
      Цитата: FIR FIR
      И куда их дел потом?

      Гугл выдал объявления на украинском и польском ресурсах

    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: УАЗ 452
      Чудны дела твои, капитализм благословенный.

      Когда полковники воруют.
  2. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:31
    +5
    Интересно кому же он продал эти двигатели? Бандеровцам что ли или индусам? И только через год была выявлена эта кража.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:39
      +5
      28 марта 2023 года 44-летний полковник Александр Денисов был задержан

      1. Это что, получается, его задержали спустя год после совершения преступления ?
      2. Полковник в 44-х летнем возрасте! Он что, дикорастущий или проплаченный, какие у него заслуги, надо еще проверить как ему было присвоено это высокое звание. Или там все по принципу "Куй деньги не отходя от кассы" .
      А вот еще новости из Ростова-папы:

      А вот еще из свежих новостей :

      Короче, сковырнули малину.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 19:56
        +1
        Цитата: frruc
        Полковник в 44-х летнем возрасте! Он что, дикорастущий или проплаченный, какие у него заслуги, надо еще проверить как ему было присвоено это высокое звание. Или там все по принципу "Куй деньги не отходя от кассы" .

        Если сей охвицер играет с танковыми движками, как Гудини, то удивительно, что он ещё не хенерал...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:31
    +2
    Если источник Коммерсант, то надо бы проверить их на " вшивость".Я лично подожду.
  4. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:33
    +6
    7 двигателей по 3млн шт...НЕ ВЕРЮ request ......
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 19:33
    +8
    По законам СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ переведут на другую должность,генеральскую должность.Было, что-то похожее было, когда 1.5 млн.комплектов формы куда-то делись.
  6. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:35
    +7
    Иногда я думаю, что нам явно не хватает товарища Берии))))
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: Yapet100
      что нам явно не хватает товарища Берии))))

      То Берии, то Сталина, то ещё какого-нибудь героя прошлых лет...
      Думаете, что один человек сможет изменить всё? К сожалению, не сможет, да гений.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:54
      +1
      Цитата: Yapet100
      Иногда я думаю, что нам явно не хватает товарища Берии))))

      Не один Вы так думаете. Сталина, Берии, Абакумова, Судоплатова.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:56
      0
      Вам легче, а я очень часто об этом думаю.))
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 19:36
    -2
    Цитата: FIR FIR
    похитил двигатели для танков Т-90

    И куда их дел потом?
    Чудны дела твои, капитализм благословенный.

    Китайцам может или индусам,а может на металлолом продал
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 19:49
      +1
      Цитата: Rom8681
      может на металлолом продал

      Рабочие танковые движки на металлолом? sad
  8. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 19:37
    +2
    Если движки ушли, например, в Индию - то пусть будет хищение и мошенничество. А если небратьям на окраину - тут уже можно говорить об измене Родине!
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:38
    +2
    Офигеть. И сколько в армии таких как он?
    Не из-за таких ли в том числе, наши неудачи?
    За такое в военное время -расстрел.
    Ничего не боятся.
    Впрочем последнее слово должен сказать суд.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:39
    +5
    Вот одна из состовляющих вседозволенности и безнаказанности.Крыша с верху и твори что хочешь.Это люди давшие присягу,люди от чьих решений и компетенции зависят жизни других как гражданских,так военных.Если признают виновным самое мало по жизненное,т.к пора судить как саботаж,а возможно и измена.Хватит уже к военным применять статьи мошейничество,использование служебного положения и т.д.
  11. monetam
    monetam Сегодня, 19:40
    -5
    В самом деле- кому могут быть нужны такие двигатели? Разве что американской или украинской разведке.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 19:47
      0
      Какая там резведка, не смешите. Этот мотор - модернизированный В-2 времён Т-34 и ИС-2. Фактически, это последний вариант В-2, из которого выжали максимум, на что была способна конструкция этого двигателя.
    2. bobba94
      bobba94 Сегодня, 20:14
      0
      Находишь толкового мужика с Забайкалья, продаешь ему двигатель, он на этот двигатель цепляет генератор и вот у него дизель-генератор, дающий электроэнергию на пару подпольных лесопилок. Уже у себя дома этот мужик находит какого-нибудь майора завсклада ГСМ и покупает у него солярку....Все при делах, всем хорошо.......Это простейший вариант....
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:48
    0
    Дык мошенничество или хищение! Авторы, это два разных преступления согласно УК! Уж журналистом-то такие вещи следует понимать. А в заметке всё в одну кучу свалено! love
    1. Олег Юрьевич Кривошеин
      Олег Юрьевич Кривошеин Сегодня, 20:13
      0
      Стырил и где нибудь прикопал,пока покупатель найдётся.А если серьёзно,надо посмотреть.
    2. hhurik
      hhurik Сегодня, 20:16
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Дык мошенничество или хищение! Авторы, это два разных преступления согласно УК! Уж журналистом-то такие вещи следует понимать. А в заметке всё в одну кучу свалено! love

      Гражданин юризд, хищение это:
      - кража (статья 158);
      · мошенничество (статья 159);
      · присвоение (статья 160);
      · растрата (статья 160);
      · грабёж (статья 161);
      · разбой (статья 162).
      Просто формы разные - ну это в букваре так написано.
  13. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 20:02
    +1
    Не оправдываю, но такие- плоть от плоти нынешней кап.системы.Вполне возможно "стрелочник" . Не исключаю как вариант того, что движков и не было вовсе в реале.
  14. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 20:03
    0
    Надо по достоинству оценить. Лет 25, минимум.
  15. Егорыч811
    Егорыч811 Сегодня, 20:04
    0
    ам или хохлам... или ам через украинцев... не зря же украинцы сразу после захвата нашего Т-90 отдали его амерам...
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:10
    0
    ...предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Сейчас дело Денисова расследует следователь первого военного следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу...

    Следователь военного следственного Военного следственного Следственного по военному округу...
    Следователь всех военных следователей? Уж больно величественно в написании выглядит должность.

    Так украл или смошенничал?
    В Челябинске то эти двигатели точно были выпущены? Уже известно, что 7 двигателей были произведены (и начислены ЗП за их производство, и использованные материалы списаны), с территории завода отгружены, до представителя заказчика доставлены, представителем их получение подтверждено? А потом старший офицер, ответственный за эти двигатели минимум должностью и репутацией, взял и продал куда то эти двигатели.
    Алиса в стране чудес.
  17. agoran
    agoran Сегодня, 20:19
    0
    Здесь, скорее всего, все проще.
    По документам провели поставку двигателей от поставщика, МО оплатило, хотя двигатели не были реально поставлены. А уж как там поставщик рассчитался с полковником следствие разберется.
    Как-то так.
  18. Сын летчика
    Сын летчика Сегодня, 20:20
    0
    Господи... Слова " офицерская честь" даже не выговариваются
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:21
    0
    Тем не менее, в условиях проведения Россией специальной военной операции любые коррупционные преступления и хищения в вооруженных силах страны должны пресекаться особенно жестко, с соответствующими последствиями для виновных лиц в случае, если их вина будет доказана.

    Тем не менее, нужно найти полученную полковником выгоду!!!
    Для начала...
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:24
    0
    А давайте подождем: а то может быть быть дезой.