Начальника автобронетанковой службы округа арестовали по обвинению в хищении двигателей для танков Т-90

Южный окружной военный суд оставил в силе решение Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об аресте на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковника Александра Денисова. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Как стало известно, полковнику инкриминируют, что в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года он в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на общую сумму в 20,5 млн рублей.
28 марта 2023 года 44-летний полковник Александр Денисов был задержан, в этот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Сейчас дело Денисова расследует следователь первого военного следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу.
Полковник, по версии следствия, похитил семь двигателей В-92С2 для танков Т-90. Такие двигатели выпускаются в Челябинске на тракторном заводе и устанавливаются на танки Т-90 и Т-72Б3. Однако адвокат полковника Роман Бударин, как сообщило издание «Коммерсант», утверждает, что Денисов не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии.
Неизвестно, кто еще из военнослужащих или гражданских лиц проходит по одному делу с полковником. Но поскольку речь идет о совершении преступления организованной группой, инкриминируемого офицеру, у начальника автобронетанковой службы должны быть предполагаемые сообщники.
Отметим, что лишь суд может признать человека виновным в совершении преступления, а суда по данному делу еще не было. Тем не менее, в условиях проведения Россией специальной военной операции любые коррупционные преступления и хищения в вооруженных силах страны должны пресекаться особенно жестко, с соответствующими последствиями для виновных лиц в случае, если их вина будет доказана.