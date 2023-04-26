Страны ЕС снова не смогли согласовать совместные закупки боеприпасов для Украины

Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, потому что мы никогда не поставим Украине боеприпасы. Даже если производство находится в стране ЕС, а порох для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться

Страны Евросоюза снова не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины и совсем неясно, сумеют ли они преодолеть разногласия в эту пятницу, на очередном заседании. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.Киев с нетерпением ждет от своих европейских союзников обещанных боеприпасов, тем более, что впереди запланировано контрнаступление, требующее хорошей артиллерийской поддержки. В это время страны ЕС продолжают спорить по вопросу совместных закупок и никак не могут придти к компромиссу, который устраивал бы всех. Камнем преткновения стала невозможность европейской промышленности самостоятельно произвести необходимое количество боеприпасов, а закупать их у США и Великобритании некоторые страны не желают.Воду мутит Франция, блокирующая совместные закупки и требующая, чтобы цепочки производства были исключительно европейскими. Французов поддерживают Греция и Кипр, желающие избежать заключения контрактов с турецкими производителями боеприпасов. Италия предлагает компромиссное решение, а Швеция откладывает итоговое голосование по этому вопросу, требуя согласия всех 27 стран.- пожаловался один из европейских дипломатов.Европа обещала поставить Украине 1 млн. артиллерийских снарядов до конца года, но пока сумела передать что-то около 40 тысяч из собственных арсеналов. Главный "миротворец" ЕС Жозеп Боррель призывает страны Евросоюза хорошо покопаться в своих арсеналах и найти нужное количество снарядов, пока не будет принято решение о совместных закупках.