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Страны ЕС снова не смогли согласовать совместные закупки боеприпасов для Украины

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Страны ЕС снова не смогли согласовать совместные закупки боеприпасов для Украины

Страны Евросоюза снова не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины и совсем неясно, сумеют ли они преодолеть разногласия в эту пятницу, на очередном заседании. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.


Киев с нетерпением ждет от своих европейских союзников обещанных боеприпасов, тем более, что впереди запланировано контрнаступление, требующее хорошей артиллерийской поддержки. В это время страны ЕС продолжают спорить по вопросу совместных закупок и никак не могут придти к компромиссу, который устраивал бы всех. Камнем преткновения стала невозможность европейской промышленности самостоятельно произвести необходимое количество боеприпасов, а закупать их у США и Великобритании некоторые страны не желают.

Воду мутит Франция, блокирующая совместные закупки и требующая, чтобы цепочки производства были исключительно европейскими. Французов поддерживают Греция и Кипр, желающие избежать заключения контрактов с турецкими производителями боеприпасов. Италия предлагает компромиссное решение, а Швеция откладывает итоговое голосование по этому вопросу, требуя согласия всех 27 стран.

Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, потому что мы никогда не поставим Украине боеприпасы. Даже если производство находится в стране ЕС, а порох для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться

- пожаловался один из европейских дипломатов.

Европа обещала поставить Украине 1 млн. артиллерийских снарядов до конца года, но пока сумела передать что-то около 40 тысяч из собственных арсеналов. Главный "миротворец" ЕС Жозеп Боррель призывает страны Евросоюза хорошо покопаться в своих арсеналах и найти нужное количество снарядов, пока не будет принято решение о совместных закупках.
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4 комментария
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  1. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 19:48
    0
    Напоминает это ситуацию с поставками "Леопардов", которые тоже какое-то время мурыжили и не могли согласовать. Но в конце концов согласовали.
    1. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 19:53
      0
      А теперь достают этот металлолом по всей Европе с площадок длительного хранения.

      Сейчас
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:58
    0
    А ведь в производстве порохов и ВВ используется азот! А этот сволочь-газ до того по всей Земле летал, не тока по Европе! lol
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:08
    0
    смотрят сколько продлится конфликт и расчеты делают если долга то дадут и запустят на долгие годы производство боеприпасов если быстро РФ сможет быстро решить проблему то не кто запускать не будет производство боеприпасов ! ну либо я не прав ! ну либо делят бабло кто что будет производить