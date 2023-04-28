Тонкая линия: как отличить дискредитацию от здоровой критики

Новые времена – новые нравы

«Мы вас туда не посылали!»

«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».

Не выплеснуть с водой ребенка

«В России нет цензуры, но у каждого есть внутренняя самоцензура».