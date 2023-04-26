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Представитель Запорожской области: Украинский режим перебрасывает войска в оккупированную им часть региона

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Представитель Запорожской области: Украинский режим перебрасывает войска в оккупированную им часть региона

Украина продолжает переброску на Запорожское направление частей ВСУ из центральных регионов страны. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который регулярно комментирует военно-политическую ситуацию в регионе.


По утверждению политика, президент Украины Владимир Зеленский распорядился перебросить на линию фронта, на Запорожское направление войск из центральной Украины. Прежде всего, вооруженные формирования перебрасываются из Полтавской и Черкасской областей.

Совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции

- цитирует слова Рогова РИА Новости.

Политик отмечает, что к концу последней недели апреля на линию боевого соприкосновения прибудут 116-я и 118-я бригады территориальной обороны и 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Все три бригады киевский режим собирается, как утверждает Рогов, «бросить на убой» на Запорожском направлении.

Как известно, Запорожскую область называют одним из наиболее вероятных направлений анонсированного киевским режимом контрнаступления. Наступать здесь ВСУ собираются для того, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, проходящий по южным районам Донецкой Народной Республики и Запорожской области Российской Федерации. Впрочем, пока украинский режим не определился со сроками контрнаступления – называются и начало мая, и конец мая, и июнь как вероятные периоды нападения ВСУ на освобожденные российские территории.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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4 комментария
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  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 20:09
    +2
    надеюсь в наивысший момент концентрации всу, состоится очередной совместный "салют" ВМФ, ВКС и РВиА
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:18
      0
      На грузин Искандер не пожалели, и сюда чего-нибудь припасено
  2. polinet
    polinet Сегодня, 20:18
    0
    Главное сейчас даже не замыкание котла в Артёмовске, а уничтожение максимально возможного количество украинских войск и резервов. Это сильно облегчит нам задачу уже в ближайшем будущем.
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 20:27
    0
    А может и ЗАЭС, будут пытаться взять.