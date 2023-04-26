Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства имеют все шансы не просуществовать до конца вооруженного конфликта, а все ранее заключенные между Киевом и американскими компаниями контракты будут аннулированы российскими властями. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший офицер службы разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.В ходе интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty в ответ на заданный вопрос, сохранятся ли за американскими инвестиционными компаниями вроде BlackRock заключенные с Зеленским договоренности, касающиеся послевоенного восстановления Украины, Риттер дал прогноз, согласно которому украинское правительство прекратит свое существование к моменту окончания боевых действий на Украине.Не исключено, считает Риттер, что президент Украины Владимир Зеленский просто не доживет до конца конфликта. Такая же участь может ждать и его ближайших соратников - членов украинского кабинета министров.Естественно, что российские власти откажутся брать на себя долги и заключенные утратившим легитимность украинским правительством контракты, считает эксперт. По мнению бывшего офицера американской разведки, Россия никогда не согласится на продажу своих земель зарубежным компаниям.В конце 2022 года Зеленский заключил контракт с американским инвестиционным гигантом BlackRock о координации усилий, направленных на послевоенное восстановление украинской инфраструктуры. Недавно уволенный с американского телеканала FoxNews журналист Такер Карлсон тогда отметил заинтересованность властей США, а также финансистов и промышленников в продолжении вооруженного конфликта, приносящего им значительные прибыли.Телеведущий также напомнил, что руководство американской компании BlackRock напрямую называет украинский кризис "прекрасной возможностью превратить Украину в "оплот капитализма", а генеральный директор крупнейшего банка США Goldman Sachs считает последующее восстановление украинской инфраструктуры "хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций".