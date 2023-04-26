Минобороны: Новым командующим миротворцами РФ в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

Новым командующим миротворческим контингентом ВС РФ в Нагорном Карабахе с 25 апреля 2023 года назначен бывший заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, советник министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов. Об этом сообщает информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации.Таким образом, генерал-полковник Ленцов сменил прежнего командующего контингентом – генерал-майора Андрея Волкова. Пока непонятно, свидетельствует ли повышение статусного уровня командующего об изменении политики российского руководства по отношению к событиям в Карабахе и значимости миротворческого контингента.Генерал-полковник Александр Иванович Ленцов родился в 1956 году, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Ленинского комсомола, служил в Воздушно-десантных войсках. За долгие годы службы Александр Ленцов прошел путь от командира взвода парашютно-десантной роты до заместителя командующего Воздушно-десантными войсками.Будучи офицером ВДВ, Александр Ленцов прошел большинство конфликтов, в которых с конца 1970-х гг. участвовали СССР и Российская Федерация. Его боевой путь начался в 1979 году - в Афганистане. Затем он командовал 137-м гвардейским парашютно-десантным полком, участвовал в конфликте в Боснии как командир подразделения миротворцев. Естественно, в 1990-е - начале 2000-х гг. Ленцов принимал участие в обеих Чеченских кампаниях, затем - в войне с Грузией 2008 года.С 2009 по 2013 гг. был заместителем командующего Воздушно-десантными войсками, а с 2013 года был заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации. С 2020 года генерал Ленцов является советником министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.