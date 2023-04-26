Командующий силами НАТО: «Мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения»

Я уверен, что мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения и будет продолжать наши поставки, чтобы поддержать ведущиеся операции

В настоящее время киевский режим уже получил 98% обещанных ему боевых машин – танков , БМП, другой техники. Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи, слова которого приводит западная пресса.Как утверждает американский генерал, украинские формирования будут получать все необходимые вооружения и в дальнейшем, а сейчас практически все готово к анонсированному контрнаступлению на российские позиции.- заявил генерал Каволи.Кроме того, военачальник отметил, что в Одессе представители Пентагона инспектируют поступившие на Украину вооружения. Еще одна проверка назначена на следующую неделю. Таким образом, подчеркнул генерал, американская военная помощь поступает по назначению. Тем самым, Каволи ответил тем американским политикам, которые сомневаются, что военная помощь Украине расходуется в полном объеме в заявленных целях.Напомним, что украинское командование и руководство анонсируют контрнаступление ВСУ в конце весны – летом 2023 года. Но точные сроки пока не определены.Россия неоднократно предупреждала Запад о недопустимости поставок вооружений на Украину, поскольку это способствует лишь дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, западная военная техника на Украине станет законной мишенью для ударов ВС РФ, предупреждали в МИД России.