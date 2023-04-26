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Командующий силами НАТО: «Мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения»

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Командующий силами НАТО: «Мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения»

В настоящее время киевский режим уже получил 98% обещанных ему боевых машин – танков, БМП, другой техники. Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи, слова которого приводит западная пресса.


Как утверждает американский генерал, украинские формирования будут получать все необходимые вооружения и в дальнейшем, а сейчас практически все готово к анонсированному контрнаступлению на российские позиции.

Я уверен, что мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения и будет продолжать наши поставки, чтобы поддержать ведущиеся операции

- заявил генерал Каволи.

Кроме того, военачальник отметил, что в Одессе представители Пентагона инспектируют поступившие на Украину вооружения. Еще одна проверка назначена на следующую неделю. Таким образом, подчеркнул генерал, американская военная помощь поступает по назначению. Тем самым, Каволи ответил тем американским политикам, которые сомневаются, что военная помощь Украине расходуется в полном объеме в заявленных целях.

Напомним, что украинское командование и руководство анонсируют контрнаступление ВСУ в конце весны – летом 2023 года. Но точные сроки пока не определены.

Россия неоднократно предупреждала Запад о недопустимости поставок вооружений на Украину, поскольку это способствует лишь дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, западная военная техника на Украине станет законной мишенью для ударов ВС РФ, предупреждали в МИД России.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:40
    +3
    После безрезультатного звонка Зе Си Цзиньпину США будут гнать ВСУ в наступление пинками.Вопрос что они поставили ,с " отпусниками".
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:51
      +8
      в Одессе представители Пентагона инспектируют поступившие на Украину вооружения.

      Долбануть бы по этим вооружениям и по инспекторам заодно.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:05
        +7
        Цитата: frruc
        в Одессе представители Пентагона инспектируют поступившие на Украину вооружения.

        Долбануть бы по этим вооружениям и по инспекторам заодно.

        Инспекции показывают, что основная часть вооружения доходит до подразделений ВСУ, но результаты их продвижения оставляют желать лучшего.
        Итог: российские войска тоже стали профессиональнее воевать.
  2. Diger
    Diger Сегодня, 20:51
    +13
    Цитата: автор
    Кроме того, западная военная техника на Украине станет законной мишенью для ударов ВС РФ, предупреждали в МИД России

    Глупость этой фразы разрывает мой мосск.
    «Кроме того» как представлю, что вс рф сознательно не уничтожают убивающие их леопарды и Брэдли со всякими himarsami ( как бы ненароком не уничтожить незаконные цели), так пот холодный прошибает…
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:00
    -2
    Похоже, что предупреждают: "Для наступления вы уже все получили. Ждем наступления. А потом не обижайтесь." Ну-ну. Мы тоже ждем, когда уже этих нациков утилизируют при всей их технике.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 21:00
    +1
    Только он анализирует расходы по штатовской бухгалтерии, а на окраине это не работает. Колония высылает откаты в метрополию, жирно намазывает маслом кусок для своих "элит", и уже потом все остальное по остаточному принципу.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:01
    +2
    Командующий силами НАТО: «Мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения»

    Но при этом будут утверждать что они в стороне и ни при чём.

    Россия неоднократно предупреждала Запад о недопустимости поставок вооружений на Украину, поскольку это способствует лишь дальнейшей эскалации конфликта.

    Пустотень.
    Словеса пока по наглым рыжим мордам ударов нет никем всерьёз не воспринимаются.
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 21:04
    -6
    Скорее всего основной удар наступа придется туда же куда и в прошлый раз, по моим данным с окопов там и сейчас все на стрёме, очень напряжены, что говорить когда на прорыв пойдут. Надеюсь у того кто все это замутил есть план, пацаны мобики сидят там в траншее с прошлого сентября , судя по всему ротации им ждать не приходиться , над какими вопросами работают оставшиеся за лбс 225 тыщ неясно,(мне), но по инфе с окопов в окопах их не видели, как они будут исполнять роль резерва непонятно. украинцы уже переплыли Днепр, судя по всему веселье начинается.
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 21:15
      +1
      Жан, шел бы ты к своим жилетам, там работы не початый край.
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 22:40
        0
        Скоро у нас у всех будут одинаковые жилеты, думаю к концу лета, если их сшили конечно.
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 21:09
    -1
    В настоящее время киевский режим уже получил 98% обещанных ему боевых машин – танков, БМП, другой техники.

    Надо прекращать поставки оружия на Украину! Даже Китай уже в открытую нам намекает,что Украина не является суверенной территорией. Нам всего лишь нужно заявить,что мы не захватываем чужую землю,а возвращаем свою,которая незаконно отделилась.
  8. ANB
    ANB Сегодня, 21:36
    -1
    . - Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели
    И ждем, не дождемся,
    Когда же ты снова пришлешь
    К нашему ужину
    Дюжину
    Новых и сладких калош!

    Часть поставок то уже все.
    Украинские власти заявляют, что техники и боеприпасов не хватает, для наступа надо всего побольше.
    И тут такой облом. США сказали что всё, наступайте с тем, что есть.
    Походу, Артемовск НВФУ ещё раем покажется.
  9. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 22:29
    0
    Все заявления высоких западных лиц сейчас служат лишь для создания информационной дымовой завесы. Поэтому и говорят они самое разное. Один говорит, что получено 98% и всё готово к наступлению, а в соседней новости другой плачется, что ничего не готово и российские укрепления несокрушимы.