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Два цвета времени – жёлтый и «блакитный»

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Два цвета времени – жёлтый и «блакитный»



Баллады и краски


Многие ещё не забыли «Балладу о красках» великого Роберта Рождественского. И его гениальное – «видно, много белой краски у войны». Нахально, но здесь о том же – о красках и о цветах, хотя и в нынешних реалиях. А реалии сегодня, как известно, цветами насыщены, и весьма.

Встань на колено перед «чёрным», не обижай «голубого», уважай того, кто под радугой ЛГБТ, «зелёная» повестка и пресловутый, опять же, «зелёный» переход, наконец, цветные революции. Уже подзабыта и «коричневая чума», и мало кого беспокоит «красное знамя труда», благо оно-то под защитой мощного Китая.

Так какой ещё цвет на этом свете не опорочен? Помните, как сказано в культовом шедевре Георгия Данелии «Кин-дза-дза»: «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» Последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения, стало представление Джо Байденом собственной эмблемы, под которой он собирается идти на президентские выборы-2024.


Она нарочито сине-жёлтая, причём настолько, что можно подумать, будто никаких иных стран, помимо Украины, на Земле и вовсе нет. Даже самих благословенных штатов, соединённых, но на зависть самостоятельных. Понятия не имеем и знать не желаем, какие у них там в США цвета считаются партийными – демократическим и республиканским. Речь не об этом...

«Разделяй и властвуй» – такой древний принцип не отменял никто и никогда. И вряд ли когда-нибудь отменит. Во всяком случае до тех пор, пока между людьми бесперебойно функционирует власть. Не ждите здесь глубокого анализа цветов украинского флага, разговор идёт не о нём, а просто о праве на цвет.

Право на цвет


Чёрный и белый, красный и голубой, какая в конце концов разница, ведь ни одному из них невозможно отказать в праве просто быть, и в праве быть кем-то использованным. Монополии на тот или иной цвет ни у кого нет, и быть не может. Хотя история буквально переполнена играми с цветом – политическими, ментальными, наконец военными.

Впрочем, к цветам украинского прапора нас вернула сама жизнь – один из авторов волею судеб оказался на похоронах на одном из украинских кладбищ. Оказался нелегально и под жесточайшим запретом от родни что-либо фотографировать.

И было это совсем недалеко от города-порта Николаева, абсолютно русского, несмотря на все усилия оккупационных властей. На погосте было не просто страшно, там не покидало ощущение пребывания в аду. В аду жёлто-синих цветов, и откуда только столько материи на флаги в Николаеве удаётся достать.

И упаси господь кого-то чем-то заменить эти жёлто-голубые, точно как у шведов, «тряпки». Ими Украину, по одной из версий, одарил не кто иной, как предатель гетман Мазепа с русским именем Иван.


Слово это – «тряпки», хотя за Днепром все за всеми следят, и многие друг на друга регулярно стучат, в любом случае на похоронах прозвучало не раз. Сам же «блакитный» на украинском прапоре появился задолго до того, как собственно голубой стал символом «сами знаете кого и чего». Но сути дела это не меняет – тошнит от него, от «блакитного», всё сильнее и буквально всех.

Между тем искать корни появления самой «голубой» темы в этом эссе мы даже не подумаем. И пусть альтернативным сообществом, когда оно у нас в России вошло в силу, тут же были взяты на вооружение и песня «Голубая Луна» и мультик «Голубой котёнок», в котором никого никогда и ничуть не смущала кричалка – «голубой, голубой, не хотим играть с тобой!»

Всё это отнюдь не вынудило отказаться от голубого цвета ни авиаторов, ни моряков, да и вообще хорошо, что собственно «голубую» тему в России удалось как-то замылить. Тем более что никому не придёт в голову по такой причине убирать сам прекрасный голубой цвет с национальных флагов – Аргентины, к примеру, или Уругвая.

А вот в «незалежной» к навячивой, уж точно чересчур, «жовто-блакитной» гамме пришли, между прочим, через оранжевую революцию. Помимо которой, по всему миру было ещё несколько примерно таких же, блестяще отрежиссированных – «цветных». И была ещё арабская весна, и была революция роз.

Цвета власти


Действительно, что только в борьбе за власть не сгодится при случае. Ну а как Вам экологи от политики, эти непоколебимые «зелёные»? Им же вся их «зелень» и нужна-то была только ради вхождения во власть – в Германии они сейчас почти воцарились. Но и они, «зелёные», даже «тёмно-зелёные» ведь не заставят русского пограничника отказаться от его любимого колора.


Кстати, зелёный получается от смешения жёлтого и «блакитного», но, как видно, сейчас нам бы и самим было неплохо разобраться с цветами. Триколор пусть останется вне зоны нашего анализа, хотя и с ним, увы, как показывает история, не всё так просто и ясно.

Конечно же, стоило по полной возвращать в оборот святые цвета Георгиевских лент, что даже Сталина когда-то не смутило. Как не смутило возвращение Героев Русской военной истории, а вслед за ними и погон, и настоящих офицерских званий.

Но стоило ли так торопливо отказываться от тех Красных Знамён, которые в самом начале СВО водружали над освобождёнными городами и сёлами бойцы донецких и луганских подразделений? Так можно зайти слишком уж далеко.

Как зашли тридцать лет назад стрелявшие в «чёрном октябре» по защитникам Белого дома (и тут цвета, вот дьявольщина). Им почему-то во всём виноватым показался как раз Красный флаг. Так что же, их и Красное Знамя Победы чем-то не устраивало? А вот это вряд ли...
Автор:
Использованы фотографии:
mebpilot.ru, senatinform.ru, makeevka-news.ru, appvisor.ru
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4 комментария
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  1. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 04:50
    +1
    what Вообще ничего не понял.
    Дело не в цвете, а в смысле которым одна или другая сторона его наделяет. Если для авиаторов голубой цвет - цвет их стихии, неба, то для иных, как говорится не таких как все имеет иной смысл, наподобие "Голубой устрицы". Кто-то просто видит радугу за деревней, после освежающего дождя в летний зной, иной же увидит "иной символизм". У немецких нацистов полотнище было красного цвета, но от этого наше, советское красное "Знамя Победы" не стало тусклым...
    Кстати, не хотели играть не с котенком, а если не ошибаюсь, со щенком (м/ф "Голубой щенок").
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:11
      +1
      Но стоило ли так торопливо отказываться от тех Красных Знамён
      Видимо Красный Флаг кое-кому очень не в жилу !
    2. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: Lynx2000
      Дело не в цвете, а в смысле которым одна или другая сторона его наделяет.

      Утро доброе!Вы абсолютно правы!В качестве примера можно вспомнить целую эпопею с запретом мороженного *Радуга*.Главная женщина России Лахова обвинила производителей в пропаганде нетрадиционных отношений.И смех,и грех. laughing
      Цитата: Lynx2000
      Кстати, не хотели играть не с котенком, а если не ошибаюсь, со щенком (м/ф "Голубой щенок").


      И снова Вы правы! hi
      В любую мелочь можно вложить нужный смысл.
  2. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:05
    +1
    Если мы ударимся в разглядывание цветов,то мы точно ударимся в маразм.И останутся для нас лишь два цвета-черный и белый.Символы и слова играют огромную роль для человека.Но часто роль их завышена.Одни символы уходят,появляются новые.Ведь когда то и рубль был символом нашей страны.А человек так устроен,что ему обязательно надо не только посмотреть,но и пощупать.Поучаствовать в этой палитре жизни.Для одних озеро,чтобы посмотреть на лебедей,для других,чтобы взять лодку напрокат. Удивительно,но факт,когда то у нас запрещали гражданским людям носить военные атрибуты,Даже штрафовали за это.Все символы и слова должны подстроены под жизнь,в которой мы живем.