За 40 минут – 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)

Там был ад. Просто ужас

В интернете появился скриншот переписки убитого под Артемовском боевика ВСУ. Его опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».Украинский военный с позывным «Берлин» пишет своему товарищу, также участвующему в боевых действиях, об очень больших потерях ВСУ на Артемовском направлении. Из переписки следует, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает украинскую пехоту в контратаки, не считаясь с потерями среди личного состава.Переписываясь с товарищем, украинский боевик отмечает, что их бросили на линию фронта под Орехово-Василевку. Там им пришлось вступить в бой с рвущимися вперед штурмовыми группами ЧВК «Вагнер».- пишет украинский военный.Он также отмечает, что ранения получили практически все боевики выдвинувшегося для выполнения поставленной задачи формирования. Далее «Берлин» пишет, что раньше ему еще не доводилось быть в такой переделке (в скриншоте используется менее цензурное слово), как сейчас, на Артемовском направлении.- выражает свои эмоции по поводу событий под Орехово-Василевкой боевик ВСУ.Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил безвозвратные потери ВСУ в Артемовске и его окрестностях примерно в 38 тысяч человек, но поскольку с этой оценки уже прошло некоторое время, сейчас эти цифры еще выше. Тем не менее, режим Владимира Зеленского не отводит войска из Артемовска, пытаясь воевать «до последнего украинца».