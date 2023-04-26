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Опубликован скриншот переписки боевика ВСУ: «За сорок минут – десять «двухсотых»

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Опубликован скриншот переписки боевика ВСУ: «За сорок минут – десять «двухсотых»

В интернете появился скриншот переписки убитого под Артемовском боевика ВСУ. Его опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».


Украинский военный с позывным «Берлин» пишет своему товарищу, также участвующему в боевых действиях, об очень больших потерях ВСУ на Артемовском направлении. Из переписки следует, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает украинскую пехоту в контратаки, не считаясь с потерями среди личного состава.

Переписываясь с товарищем, украинский боевик отмечает, что их бросили на линию фронта под Орехово-Василевку. Там им пришлось вступить в бой с рвущимися вперед штурмовыми группами ЧВК «Вагнер».

За 40 минут – 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)

- пишет украинский военный.

Он также отмечает, что ранения получили практически все боевики выдвинувшегося для выполнения поставленной задачи формирования. Далее «Берлин» пишет, что раньше ему еще не доводилось быть в такой переделке (в скриншоте используется менее цензурное слово), как сейчас, на Артемовском направлении.

Там был ад. Просто ужас

- выражает свои эмоции по поводу событий под Орехово-Василевкой боевик ВСУ.

Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил безвозвратные потери ВСУ в Артемовске и его окрестностях примерно в 38 тысяч человек, но поскольку с этой оценки уже прошло некоторое время, сейчас эти цифры еще выше. Тем не менее, режим Владимира Зеленского не отводит войска из Артемовска, пытаясь воевать «до последнего украинца».
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Украина.ру"; Telegram-канал Министерства обороны Украины
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8 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 21:09
    +8
    (в скриншоте используется менее цензурное слово)

    Не, хотел, но теперь придется скриншот искать winked
  2. Комментарий был удален.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 21:11
    +7
    Переписываясь с товарищем, украинский боевик отмечает,

    Я, не понял, это они по мобильному телефону смсятся?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 22:20
      +1
      Ну в новостях постоянно идёт как туго приходится упоротым. Но массовой сдачи в плен подразделениями и фронтами не наблюдается. Ржём тут что окраина это территория Мазеп, но пока ни один современный Мазепа не перешёл на нашу сторону вместе со своими солдатами. Ржём что там одни коррупционеры, но они какие то неподкупные в плане работы на Россию!
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:13
    +4
    А куда скрин из статьи делся? Он точно был
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 22:20
      0
      Надо ухи на востре держать. На завтра Вован с Лексусом анонс переговоров с мин. финансов сша от имени зели обещали выложить. Так сегодня кадры показали. А там почему-то башка в видео приделанной кажется. Вот тоже думаю. Кто-кого тролит recourse
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 22:16
    +1
    тут удивляться нечему...уже гонят на убой не то,кого отловили....уже 16 летние пошли! а убивать ребёнка,хоть и с автоматом.....сложно. Теряешься в этот момент при виде, "растерянность в ЭТОТ МОМЕНТ" стоят много жизней
  6. 1921
    1921 Сегодня, 22:24
    +1
    "За 40 минут – 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)" - а я не плакал smile
  7. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 22:28
    -2
    Несут потери укропы, а мы? Почему мы воюем с туземцами(укропы) как туземцы-автомат против автомата? Почему ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что досе хотя бы паритета нет по связи с укропами(У нас хуже)? Как так? А мы ведь не с полной силой наты воюем, а с ихними прокси...Как то не так мы подготовиЛИ Армию что ли? Или командуют плохо? Что не так?