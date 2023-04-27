Куда летят украинские БПЛА UJ-22 Airborn

БПЛА UJ-22 на выставке в 2021 г. Фото Wikimedia Commons
В недавнем прошлом на вооружение украинских формирований поступил беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne. Это изделие способно вести воздушную разведку на тактическом уровне и нести легкие боеприпасы для атаки наземных целей. В настоящее время такие БПЛА активно применяются противником в зоне боевых действий, а кроме того, их пытаются использовать для нанесения ударов по российской территории. Впрочем, в обоих случаях эффективность UJ-22 оказывается весьма ограниченной.
Собственная разработка
Разведывательно-ударный БПЛА UJ-22 разрабатывался украинской компанией UkrJet на рубеже последних десятилетий. По некоторым данным, в проекте участвовали неназванные иностранные партнеры. Кроме того, в конструкции летательного аппарата и других элементов авиационного комплекса широко используются импортные комплектующие.
Готовый беспилотный комплекс впервые показали в июне 2021 г. на одной из украинских выставок. В павильоне демонстрировался сам беспилотник, станция управления, а также своего рода «авиабомбы», выполненные на основе широко распространенных боеприпасов.
Изделие UJ-22 заинтересовало украинское командование, в результате чего его приняли на вооружение, а также запустили серийное производство. На начало 2022 г. в украинских формированиях уже было некоторое количество такой техники. Как можно судить по доступным данным, производство продолжалось и далее, однако после февраля должны были возникнуть известные трудности.
Обломки UJ-22, сбитого в марте 2022 г. в Черниговской области. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Боевое применение
Точные сведения об эксплуатации и боевом применении БПЛА UJ-22 до 24 февраля 2022 г. отсутствуют. После начала российской Спецоперации их начали активно использовать в разных районах зоны боевых действий и решать с их помощью все предполагаемые задачи. Теперь беспилотники Airborne регулярно появляются в сводках, причем практически всегда в качестве очередной пораженной цели.
Первые сообщения об уничтожении изделий UJ-22, а также подтверждающие их фото и видео появились в марте прошлого года. Так, свою способность поражать подобные воздушные цели продемонстрировали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и их расчеты. В дальнейшем новости такого рода появлялись еще несколько раз, но не были регулярными. Вероятно, по причине отсутствия большого количества UJ-22 в воздухе.
Имели место попытки применения UJ-22 за пределами зоны боевых действий. Так, в конце апреля такие БПЛА вместе с техникой других типов использовались в налете на Курскую область. Наша ПВО пресекла полеты противника и возможные атаки наземных объектов.
В последние недели наблюдается новый этап активного применения БПЛА UJ-22. На этот раз украинские формирования пытаются отправлять такие аппараты на большую дальность и атаковать удаленные объекты на территории России. При этом результаты подобных акций далеки от ожиданий киевского режима.
Разбитый фюзеляж и внутренние агрегаты. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Первый известный случай такой атаки произошел в конце февраля. Изделие UJ-22 смогло долететь до Московской области и упало в районе г. Коломна. Летательный аппарат упал на землю и разрушился, однако имевшаяся боевая часть не взорвалась. Место падения оказалось рядом с объектом компании «Газпром», который мог быть целью атаки.
24 апреля в районе подмосковного г. Ногинск был обнаружен еще один беспилотник UJ-22. Аппарат имел серьезные повреждения, указывавшие на падение или крайне неудачную посадку посреди леса. На борту присутствовала боевая часть, из-за чего потребовалось участие взрывотехников. Куда направлялся упавший БПЛА, неизвестно.
Разведка и атака
UJ-22 Airborne от компании UkrJet представляет собой средний БПЛА самолетного типа. Он построен по нормальной аэродинамической схеме; планер выполнен преимущественно из пластика. Общая длина изделия достигает 3,3 м, размах прямого крыла – 4,6 м. Максимальная взлетная масса – 85 кг. В связи с достаточно большими размерами аппарат может работать только с подготовленных площадок достаточного размера, для чего имеет трехточечное шасси.
В носовой части планера помещен двухтактный двигатель внутреннего сгорания с тянущим винтом. Тип и мощность мотора не уточняются. С его помощью аппарат способен развивать скорость до 160 км/ч; минимальная – 90 км/ч. Потолок – 6 км. В зависимости от режимов работы двигателя, продолжительность полета достигает 7 ч. Дальность с нормальной нагрузкой достигает 500-600 км. При сокращении груза и максимальном запасе топлива, ее можно довести до 700-800 км.
Airborne, сбитый в апреле 2022 г. над Курской область. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
БПЛА оснащен оптико-электронной станцией для пилотирования и ведения разведки. Также имеется система дистанционного управления. Бортовые средства связи обеспечивают обмен данными с операторским пультом на расстояниях до 100 км. По всей видимости, имеется и режим автономной работы с полетом по заданному маршруту без участия человека.
UJ-22 несет полезную нагрузку до 20 кг (вероятно, без учета оптики). Изначально в проекте комплекса предлагались два типа средств поражения для работы по наземным целям. Их выполнили из доступных боеприпасов путем незначительной доработки. Получившиеся «бомбы» предлагалось подвешивать под днищем фюзеляжа.
Функции осколочного средства поражения выполняет стандартная 82-мм минометная мина без каких-либо изменений конструкции. Против бронетехники предлагается использовать боевую часть гранаты ПГ-7В без штатного хвостовика, но с оригинальным стабилизатором.
Упавшие в Подмосковье БПЛА имели иную нагрузку. Сообщается, что на них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства. Использовалось несколько зарядов общей массой ок. 17 кг. По всей видимости, сброс такой нагрузки не планировался, и беспилотники должны были атаковать цели в режиме «камикадзе».
БПЛА UJ-22, упавший 24 апреля 2023 г. в районе г. Ногинска. Фото Telegram / Baza
Вопросы эффективности
С технической точки зрения и по своим характеристикам украинский БПЛА UJ-22 Airborne не является уникальным или примечательным. Это типичный представитель своего класса техники без особых преимуществ перед аналогичными образцами. Как следствие, противнику не приходится рассчитывать на особые результаты боевого применения.
Так, использование UJ-22 в качестве тактического средства разведки или сверхлегкого «бомбардировщика» связано с высокими рисками. Еще год назад стало ясно, что такие БПЛА не являются сложной целью для ЗРПК «Панцирь-С1», и их уничтожение является лишь делом техники. Кроме того, очевидно, что эти беспилотники могут уничтожаться и подавляться рядом других современных образцов российской армии. В итоге эффективность изделия Airborne в разведывательно-ударной роли над полем боя оказывается крайне ограниченной.
Недавние попытки прорыва ПВО и ударов по объектам на большом удалении от зоны боевых могут быть поводом для беспокойства. Однако такие акции и связанные с ними риски не следует переоценивать, на что указывают несколько важных особенностей наблюдаемой ситуации.
Следует отметить, что в Московской области оказались только два БПЛА противника. При этом неизвестно, какое количество атак было проведено, и сколько аппаратов запускалось с украинской территории. Также отсутствует информация о доле беспилотников, сумевших хотя бы пересечь российскую границу.
Вполне возможно, что основная масса «камикадзе» с инженерными зарядами на борту была уничтожена еще над Украиной. В таком случае эти БПЛА попали в рапорты от подразделений войсковой ПВО, но не в новости о происшествиях в России.
Боевая нагрузка беспилотника в виде подрывных зарядов. Фото Telegram / Baza
Однако двум UJ-22 все же удалось пройти через российскую оборону и приблизиться к столичному региону. По всей видимости, они летели по заранее проработанному маршруту с изменением курса и высоты для обхода основных зон ответственности ПВО. Очевидно, что киевский режим не мог самостоятельно определить опасные районы и составить оптимальный маршрут полета. В подготовке и организации такой атаки должны были участвовать развитые иностранные государства, располагающие спутниковыми средствами радиотехнической разведки. Нетрудно догадаться, какие именно страны могли предоставить необходимые данные.
Впрочем, результат не оправдал все усилия. Оба беспилотника, попавшие в Подмосковье, упали и разрушились без срабатывания боевой части. Почему это произошло, неизвестно. Высказывается версия о выработке топлива и попытках «вынужденной посадки». Однако нельзя исключать воздействие средств ПВО или РЭБ. Какая из версий соответствует действительности, неизвестно, и наши военные пока не будут раскрывать такую информацию.
Ограниченная опасность
Беспилотный авиационный комплекс UJ-22 Airborne является одним из поводов для гордости украинской промышленности. Этим проектом она показала свою способность разрабатывать современные БПЛА с разными функциями. Однако такой беспилотник не представляет собой ничего примечательного с технический точки зрения и не имеет решающих преимуществ перед другой техникой своего класса.
Как и другие современные БПЛА, UJ-22 можно использовать для разведки в интересах огневых средств или в качестве самостоятельного «бомбардировщика». Также предпринимаются попытки применения в виде дальнобойного самолета-снаряда. Тем не менее, во всех случаях беспилотник подвергается большому риску. По сути, эффективность применения такого БПЛА, а также его опасность для российских войск или объектов зависит не от него самого, а от работы нашей ПВО.