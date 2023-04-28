Донецкий ответ

Памятник Артёму – памятник в городе Святогорске, сооружённый в 1927 году
Донецкий вопрос
Русская украйна-окраина никогда не была единой, она состояла из нескольких исторических регионов, которые отличались по историческому развитию, национальному и социальному составу населения, экономическому потенциалу. Одним из таких регионов был Донбасс. Край угля и стали. Донецкий регион не мог остаться в стороне от идущих в Малороссии после развала Российской империи процессов.
Донецкий регион возник во второй половине XIX столетия, как промышленный центр России. Здесь имелись руда, коксовый уголь и асбест – три основных составляющих для выплавки металла. Также имелся порт Мариуполя, через который сталь и чугун вывозили на экспорт. Плюс инициатива дальновидных предпринимателей. Это привело к промышленному буму. Недавнее Дикое поле коренным образом преобразилось. Возник новый промышленный центр России. Тысячи бывших крестьян быстро стали горняками, шахтёрами, металлургами. Труд был тяжелым, но зарплаты высокими. Опасный, тяжелый и производительный труд, плюс определённая степень свободы создали особый тип русского человека. Так появились донбасцы – стойкие, упорные и свободолюбивые русские люди.
Естественно, что Донецкий бассейн не мог остаться в стороне от Русской Смуты. Летом 1917 года Временное правительство в Петрограде и Центральная рада вели переговоры о будущих границах автономной Украины (речи о полной независимости ещё не было). Встал вопрос о будущем Донбасса. Киев, естественно, хотел заполучить регион, понимая его экономическое значение. Недаром уже в годы «незалежности» после развала СССР в 1991 году Донбасс и экономические регионы востока бывшей УССР кормили всю Украину.
С другой стороны, было понимание, что Донбасс – совсем другая земля. Так, местный промышленник и один из вождей Совета съездов горнопромышленников Юга России фон Дитмар отмечал:
«Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от киевского. Весь этот район имеет свое совершенно самостоятельное первостепенное значение».
В итоге в ходе переговоров с Радой правительство Керенского оставило националистам только пять губерний бывшей империи – Волынскую, Киевскую, Подольскую, Черниговскую и Полтавскую.
Когда Временное правительство пало и власть захватили большевики, то аппетиты Рады возросли. Киевский режим снова стал претендовать на Донбасс.
Донецкий ответ
Тем временем окрепли позиции донбасцев, которые не желали подчиняться Раде. Во главе их стоял яркий революционер, большевик Фёдор Андреевич Сергеев (более был известен как «товарищ Артём»). Близкий друг Сергея Кирова и ещё мало известного на тот момент Иосифа Сталина.
Областная организация большевиков Донецко-Криворожской области, с одной стороны, поддерживала идею созыва Всеукраинского съезда Советов. Но, с другой стороны, в Харьковском городском и Донецко-Криворожском областном Советах обсуждалась идея создания Донецко-Криворожской Советской республики (ДКСР).
17 ноября 1917 года председатель Военно-революционного комитета (ВРК) Артём поддержал идею меньшевиков и эсеров по свободе самоопределения областей, против «аннексии» их Радой. Предлагалось создать независимую от киевской Рады автономную Донецкую область. Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом должен был остаться в составе России как особая единая административно-самоуправляемая область. В результате Донецко-Криворожская область рассматривалась как территория, не входящая в состав Украины. Эту резолюцию поддержали рабочие и служащие Харьковского узла Южных железных дорог, большевики Харькова.
11–12 декабря 1917 года в Харькове прошёл Всеукраинский съезд Советов, который провозгласил Украину Республикой Советов, заявил о свержении власти Рады, установлении федеративных связей с Советской Россией. Избран Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Советов, учреждён Народный секретариат – первое советской правительство Украины. Треть избранного ЦИК составляли представители Советов Донецко-Криворожской области. Товарищ Артём вошёл в состав правительства.
В ответ на дальнейшие притязания Рады в Харькве был собран 4-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Донецкого бассейна и Криворожского района. Донбасцы не желали уступать руководителям «украинской буржуазной республики». 12 февраля 1918 года в гостинице «Метрополь» (в переводе означает «столица») провозгласили создание Донецко-Криворожской республики.
В состав республики вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний (целиком), часть Криворожья Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии (до Крымского перешейка) и прилегающих к ним промышленных районов области Войска Донского, город Шахты и по линии железной дороги Ростов-Лихая. Сейчас это нынешние Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Запорожская области, а также частично Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская и Ростовская области. Столицей был Харьков, затем Луганск. Правительство (Совнарком) возглавил Сергеев (Артём).
Падение ДКСР
В марте 1918 года германская армия двинулась на Харьков и Донбасс. В ДКСР формировали 1-ю Донецкую армию. В неё вступили тысячи добровольцев из Харькова, Юзовки, Луганска, Екатеринослава и других мест. В Луганском паровозостроительном заводе оборудовали несколько бронепоездов. Однако силы молодой Советской Армии не могли противостоять германцам. Большевики отступили.
Донецкая армия прикрыла Северо-Донецкую железную дорогу. 28 апреля 1918 года Донецкая армия оставила Луганск. Вся территория ДКСР была оккупирована германцами. Донецкая армия вместе с 5-й армией Ворошилова ушла к Царицыну. 27 августа 1918 года Советская Россия и Германия подписали дополнительный договор, одним из пунктов которого Донбасс был объявлен временно оккупированной немецкой территорией.
В конце 1919 года Красная Армия выбила деникинцев из Донбасса. Была создана Донецкая губерния. Первое время Донецкая губерния жила по законам Советской России. Однако позже Донбасс включили в состав УССР. Сторонников возрождения ДКСР быстро сплавили в различные места. Артём с ноября 1920 года – ответственный секретарь Московского комитета РКП(б), затем председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих, член ВЦИК.
Сергеев погиб при загадочных обстоятельствах 24 июля 1921 года во время испытания аэровагона Абаковского. Позже появилась версия, что его устранили троцкисты. Артём действительно был рьяным противником Троцкого. Но, очевидно, он был опасным противником и для «перекрасившихся» в большевиков украинских националистов.
Сына Сергеева Артёма Федоровича взял в свою семью Сталин. Он жил с Василием, закончил артиллерийское училище. Прошёл Великую Отечественную войну. Дослужился до генерал-майора артиллерии.
Таким образом, Донбасс – промышленный регион с преимущественно русским населением, включили в состав УССР. Это было выгодно троцкистам и националистам, мечтающим об уничтожении Русского мира. Донецкую область пытались украинизировать. Но ещё в 2001 году около 75 % жителей региона считали русский язык родным.
В 2014 году Донбасс поднял народное восстание против нацистской, русофобской политики киевского режима. Это настоящее сердце Русской цивилизации. Его пытаются убить, сносят с лица земли целые города, но русские стоят насмерть. Отступать некуда – позади Русь!
1-й Председатель Совета народных комиссаров ДКСР Фёдор Андреевич Сергеев