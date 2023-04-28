

Памятник Артёму – памятник в городе Святогорске, сооружённый в 1927 году

Донецкий вопрос

«Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от киевского. Весь этот район имеет свое совершенно самостоятельное первостепенное значение».

Донецкий ответ

Падение ДКСР



1-й Председатель Совета народных комиссаров ДКСР Фёдор Андреевич Сергеев