Иди Амин: «угандийский Гитлер»



Иди Амин

Солдат, спортсмен, офицер

Приход к власти



Большинством этих орденов Амин наградил себя сам, для чего специально скупал их у коллекционеров

Царство террора



Карикатура на Иди Амина работы Эдмунда Валтмана, 1977 год



Депортированные из Уганды граждане

Внешняя политика, свержение и смерть



Амин и Каддафи



Аэропорт Энтеббе



Амин выступает перед солдатами

Во второй половине XX века жестокостью в Африке мало кого можно было удивить. Бесконечные войны, геноциды, перевороты, репрессии и диктаторы, стремившиеся перещеголять друг друга в количестве убийств. Но даже на этом фоне смог выделиться диктатор Уганды Иди Амин. Иностранные журналисты называли его «угандийским Гитлером», но также немало общего у него было с другим африканским диктатором – Бокассой, о котором мы рассказывали недавно в отдельной статье.Они были почти ровесниками, оба выдвинулись в послевоенные годы, оба пришли к власти в результате переворота, натворили много чего, за что их до сих пор с содроганием вспоминают пережившие их соотечественники. Но вот по количеству жертв Иди Амин значительно превзошел своего центральноафриканского «коллегу».Дата рождения будущего угандийского диктатора точно неизвестна. В разных источниках называют и 1925, и 1928 год. Впрочем, более вероятна все же последняя дата, так как известно, что службу в армии Амин начал в 1946 году. Впоследствии, уже будучи при власти, он будет утверждать, как храбро сражался с японцами в годы Второй мировой, но это уже не более чем пропаганда.Уганда в те времена была британской колонией, соответственно, начинал службу будущий диктатор в британской армии. В начале 1950-х годов он участвовал в подавлении восстания в соседней Кении и там впервые проявил необычную даже по африканским меркам жестокость к повстанцам и поддерживавшим их гражданским. Британцы на подобные случаи смотрели сквозь пальцы, ведь то была жестокость по отношению к чужим, а не к своим.Амин верно служит и постепенно продвигается по карьерной лестнице. Если в 1948 году он был капралом, то в 1952 – уже сержантом, в 1961 – лейтенантом. Это в те времена был уже предел, до которого мог дослужиться в колониальной армии черный абориген.В 1950-е годы Амин проявил успехи также на спортивном поприще. Обладая почти двухметровым ростом и весом в 120 кг, он легко побеждал противников на боксерском ринге и стал чемпионом Уганды в своей весовой категории.А вот что касается образования, то тут у него были явные пробелы. Его сослуживцы утверждали, что вплоть до конца 1950-х годов Амин был вообще неграмотным и, лишь переступив 30-летний порог, с трудом смог выучиться читать и писать. Вероятно, из-за недостатка собственного образования у него возникла стойкая неприязнь ко всем высокообразованным людям.В 1962 году Уганда стала самостоятельным государством. Ее первым президентом стал король одного из племен Эдуард Мутеса II, а вот премьерское кресло занял друг Амина Милтон Оботе. Как и полагается друзьям, получив власть, он не забыл Амина и способствовал его быстрому продвижению по карьерной лестнице. Если в 1962 году Амин был лейтенантом, то спустя всего четыре года – уже главнокомандующим всеми вооруженными силами Уганды.И когда в 1966 году Оботе вступил в конфликт с президентом, то Амин со своими войсками оказался очень кстати: благодаря ему, был совершен переворот, в результате которого Мутеса был свергнут, а Оботе стал новым президентом.Однако в итоге Амин оказался скверным другом. В январе 1971 года, когда Оботе уехал с официальным визитом в Сингапур, Амин без особого труда захватил власть в стране. Благо, что войска подчинялись только ему.Первоначально он пытался произвести хорошее впечатление на народ. Он выпустил всех политзаключенных, часто утверждал, что он не политик, а солдат, и за власть не держится. Однако все иллюзии развеялись довольно быстро.Вскоре начались массовые репрессии, перешедшие в неприкрытый террор. Первыми под удар попали военные, оказавшие сопротивление во время переворота. Голову начальника штаба Сулеймана Хусейна Амин потом долго хранил в холодильнике как трофей и показывал всем своим гостям.Потом массовым убийствам подверглись те офицеры, которые происходили из того же племени, что и свергнутый президент Оботе. Так было убито свыше 4 000 военных. Трупов было так много, что их не успевали хоронить, и многих сбрасывали в озеро Виктория. Их освободившиеся должности в большинстве случаев заняли недавние повара, водители и рядовые.Когда все нелояльные офицеры были убиты, настала очередь гражданских инакомыслящих. Распустив прежнюю службу безопасности, Амин создал Бюро государственных расследований (БГР), которое получило исключительные права на внесудебные расправы и пользовалось ими по полной.Вскоре массовые убийства были поставлены на поток и превратились в прибыльный бизнес. Случайных людей, обвиненных в нарушении общественного порядка, убивали, после чего продавали трупы их родственникам. Поскольку в Уганде широко распространен культ предков, то родственники готовы были отдать любые деньги, чтобы иметь возможность похоронить убитого.Общее количество жертв режима Амина до сих пор точно не подсчитано, называются цифры от 300 до 500 тысяч человек.Между тем экономическое положение страны с каждым месяцем становилось все хуже. Национальная валюта резко обесценилась, и без того бедное население теперь стало вообще нищим. Чтобы как-то выйти из этой ситуации, нужно было найти нового врага, которого можно было бы обвинить во всех бедах. Искать его долго не пришлось – на роль главной пятой колонны были назначены азиаты.Еще с начала XX века в Уганде проживало несколько десятков тысяч выходцев из Индии и Пакистана. В Уганду их завезли британские колониальные власти в качестве квалифицированной рабочей силы для постройки предприятий, железных дорог и других объектов.К началу правления Амина азиатов в Уганде насчитывалось около 80 тысяч человек. В основном это были зажиточные люди, они владели банками, фермами, магазинами, аптеками, многие занимались торговлей. Коренное нищее население страны испытывало неприязнь к успешным инородцам. Неграмотным и ничего не понимавшим в экономике угандийцам казалось, что все их беды пришли из-за азиатов, что они высасывают все соки из их страны.И вот в августе 1972 года Иди Амин издал указ, согласно которому всем азиатам в течение 90 дней предписывалось навсегда покинуть страну. При этом все имущество у них конфисковалось, счета в банках блокировались, с собой разрешено было взять не более 100 долларов.Всю отжатую таким нехитрым образом собственность Амин раздал своим соратникам – таким же полуграмотным воякам, как и он сам. Результаты не заставили себя долго ждать: все предприятия скоро пришли в полный упадок, производство сократилось в разы. И как следствие, экономика страны полетела в еще более глубокую пропасть.Вслед за азиатами Амин ополчился на ненавидимую им интеллигенцию. В Уганде тогда существовал лишь один университет в Кампале. Его преподаватели, опасаясь преследований, массово бежали из страны. В 1976 году, когда люди Амина из БГР убили одного из студентов, начались студенческие демонстрации под лозунгом «Спасите нас от Амина». Они были жестоко разогнаны, некоторые протестующие просто исчезли.Бежали из страны не только преподаватели, но и чиновники, министры, их заместители, послы и многие другие, у кого была такая возможность.При Амине Уганда была страной, ориентировавшейся на социалистический лагерь и формально входившей в него. Конечно, никаким социализмом, даже казарменным, в стране и не пахло. Скорее, там царили феодальные порядки. От влиятельных друзей Амин получал щедрую помощь. Так, из СССР к нему шло вооружение и боеприпасы, а ливийский режим Каддафи снабжал Амина деньгами.Своими врагами Амин считал две страны – соседнюю Танзанию, где получил убежище свергнутый им президент Оботе, и Израиль. Неприязнь к Израилю привела его к дружбе с палестинскими террористами. И когда те в 1976 году захватили в Афинах французский пассажирский самолет, на борту которого было много граждан Израиля, Амин разрешил им приземлиться на территории Уганды в аэропорту города Энтеббе.Террористы требовали отпустить из тюрем своих соратников, в случае невыполнения угрожали начать расстреливать заложников. Реакция Израиля была мгновенной: израильский десант высадился в аэропорту Энтеббе, перестрелял 7 террористов и 45 угандийских солдат, освободил заложников и улетел с ними. Вся операция заняла 53 минуты.Узнав о случившемся, Амин приказал убить 73-летнюю заложницу, которую накануне отвезли из аэропорта в больницу.Вполне возможно, что Амин оставался бы у власти еще очень долго и убил бы еще не одну сотню тысяч человек. Но решающую роль сыграло его стремление организовать одну «маленькую победоносную войну». Внешняя агрессия его и погубила.В октябре 1978 года угандийская армия без объявления войны вторглась в Танзанию. К слову, тоже страну социалистического блока. Поначалу боевые действия складывались удачно для Амина, но потом танзанийская армия перешла в контрнаступление, войска Амина были разгромлены, а сам он в апреле 1979 года бросил свою столицу Кампалу и бежал в Ливию. Вскоре в Кампалу вступили танзанийские войска, и война закончилась.Немаловажно отметить, что в рядах танзанийской армии сражались также тысячи угандийских солдат и офицеров, противников Амина, которых он настроил против себя нескончаемыми репрессиями.Из Ливии спустя несколько месяцев Амин переехал в Саудовскую Аравию, где и проживал вплоть до своей смерти в 2003 году.