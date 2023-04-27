Очередная крупная страна мира переходит на юани в международной торговле

Очередная крупная страна мира решила снизить зависимость от американского доллара в международной торговле. Этой страной стала Аргентина, экономику которой периодически лихорадило и которой то и дело приходилось обращаться за международной финансовой (долларовой) помощью, а то и идти на объявление дефолта.Теперь, по словам главы аргентинского Минфина Серхио Массы, у Аргентины выявлены значительные проблемы в плане поддержания резервов Центрального банка. В связи с этим, официальный Буэнос-Айрес переходит на оплату импорта в альтернативной валюте – в китайских юанях.Масса отметил, что новой проблемой для аргентинской экономики стала масштабная засуха. По словам главы Минфина этой латиноамериканской страны, засушливый сезон привёл к сокращению экспорта примерно на 15 млрд долларов.По заявлению министра экономики Аргентины, в апреле страна уже заместила сумму, эквивалентную более чем 1 млрд долларов – в китайские юани. В мае объёмы замещения составят примерно 0,8 млрд долларов.Минэкономики латиноамериканской страны считает, что таким образом удастся эффективнее поддерживать резервы Центробанка в плане обеспечения поставок в страну ключевых для неё товаров. Мало того, использование альтернативных валют во взаимной торговле, как отметил Серхио Масса, это ещё и к вопросу о сохранности резервов, недвусмысленно намекая на то, что если всё хранить в долларах, то в зависимости от политических настроений в США такие резервы могут попросту заморозить.