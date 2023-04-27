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Очередная крупная страна мира переходит на юани в международной торговле

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Очередная крупная страна мира переходит на юани в международной торговле

Очередная крупная страна мира решила снизить зависимость от американского доллара в международной торговле. Этой страной стала Аргентина, экономику которой периодически лихорадило и которой то и дело приходилось обращаться за международной финансовой (долларовой) помощью, а то и идти на объявление дефолта.


Теперь, по словам главы аргентинского Минфина Серхио Массы, у Аргентины выявлены значительные проблемы в плане поддержания резервов Центрального банка. В связи с этим, официальный Буэнос-Айрес переходит на оплату импорта в альтернативной валюте – в китайских юанях.

Масса отметил, что новой проблемой для аргентинской экономики стала масштабная засуха. По словам главы Минфина этой латиноамериканской страны, засушливый сезон привёл к сокращению экспорта примерно на 15 млрд долларов.

По заявлению министра экономики Аргентины, в апреле страна уже заместила сумму, эквивалентную более чем 1 млрд долларов – в китайские юани. В мае объёмы замещения составят примерно 0,8 млрд долларов.

Минэкономики латиноамериканской страны считает, что таким образом удастся эффективнее поддерживать резервы Центробанка в плане обеспечения поставок в страну ключевых для неё товаров. Мало того, использование альтернативных валют во взаимной торговле, как отметил Серхио Масса, это ещё и к вопросу о сохранности резервов, недвусмысленно намекая на то, что если всё хранить в долларах, то в зависимости от политических настроений в США такие резервы могут попросту заморозить.
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24 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:14
    +1
    Вот и нашёлся локомотив который будет пытаться вытащить Аргентину из западных долгов.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:41
      +13
      ....и посадить на китайские.
      Не надо из КНР делать в этом вопросе аналог СССР, который мог финансировать инфраструктурные проекты даже в ущерб себе, как в том же Афганистане
      КНР в этом вопросе ещё покруче своих западных конкурентов будет.
      За каждый юань все, что только возможно вытащит. Из последних кредитов - Уганда в 2021 за кредит рассталась со своей авиа инфраструктурой . И так Китай действует всегда и везде. Никакого прощения долгов на ровном месте.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:51
        +5
        Первое что КНР сделает засунует в Буэнос Айрес свой рыболовный флот.Там есть чем поживиться ,у Мальвин ловится метровая путассу " штанами" и Антарктида с крилем рядом да и с кальмаром там очень всё хорошо. .При СССР в 80 ых мы там были очень широко представлены. Сейчас фирма Норребо возвращается на старые рыбные районы в Тихом океане и в район Антарктиды.Пункт базирования пока Вальпараисо,но может и Буэнос Айрес появится.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 07:32
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Первое что КНР сделает засунует в Буэнос Айрес свой рыболовный флот.

          Как в Мавританию засунул, да притом еще выкупил все от Украины БАТы. Свой флот, транспорта, танкера. Уже по все Западной Африке, основные продавцы рыбы - китайцы, всех конкурентов выдавили.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:55
      +2
      Страна, название которой произошло от обилия серебра, не то что без серебра, а без штанов... Что значит демократии много...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:34
        +3
        Лучше пусть будет демократия чем военная хунта .До 40000 аргенинцев просто исчезло 1976 - 1983 год.У хунты "развлечение" было выкидывать в Атлантику с самолёта жертвы.А чемпионат мира по футболу провели 1978 г
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 07:54
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Лучше пусть будет демократия чем военная хунта .

          Не одно и то же? Если учесть, чей это "задний двор", и что цукин сын там любой не просто так был, а именнно "НАШ цукин сын"?
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:15
    +5
    в зависимости от политических настроений в США такие резервы могут попросту заморозить

    Ни когда не было и вот опять... (с)
    А еще острова у мелкобритов назад отжать надо
    1. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 06:39
      +2
      Цитата: Canecat
      в зависимости от политических настроений в США такие резервы могут попросту заморозить

      Ни когда не было и вот опять... (с)
      А еще острова у мелкобритов назад отжать надо

      Всему своё время.
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 06:17
    +1
    В нашем полку прибыло). Это реально ослабевает гегемона, значит и нам будет полегче.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:47
      +6
      Вопрос в другом - что нам с того, что одного гегемона сменит другой?
      Для нас то что это меняет?
      Если бы мир на рубли переходил - тогда было бы чему радоваться и гордиться. А так - хвалимся чужими успехами.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 06:53
        +3
        Враждебно к нам относится другой гегемон. Поэтому
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 07:01
        +3
        Не смена гегемона, а пока только появление альтернативы. А два центра силы - гораздо лучше, чем один, будут уравновешивать друг друга. Ну а у нас без изменений - только два старых друга и необходимость пахать, чтобы самим выплыть
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 07:19
        +2
        Если бы мир на рубли переходил

        А я вот не уверен, что к этому - надо стремиться.. Использование твоей валюты в качестве мировой имеет и минусы. Прежде всего - её должно быть много, чтобы всем хватило. И - она в принципе не может быть обеспечена чем-то материальным. Отсюда нюансы.

        Вот как с баксом. Скажем - использовала та же Аргентина для своей торговли по 100 млрд баксов в год. И тут - взяла и перешла на юани. А уже напечатанные под неё сто лярдов куда девать?? Они же уже не нужны будут? А просто так - их в наше время не утилизируешь, на них - куча всяких производных бумаг наваянно.. И - что делать?
        1. VicktorVR
          VicktorVR Сегодня, 07:38
          +5
          Когда доллар делали мировой валютной, экономика США (причем реальное производство) составляла больше половины мировой. И в таких условиях США могли легко давить всю несогласную мелочь.

          Сейчас экономика США (неизвестно насколько надутая финансовым сектором, собачьими парикмахерами и снимающим сами у себя жильем) составляет около одной шестой от мировой, и Китай как минимум не меньше.
          Соответственно тащить на себе всю мировую финансовую инфраструктуру США просто не могут. Думаю, в самих США есть силы, которые только рады отказаться от должности мирового жандарма. У власти пока наоборот, те, кто получал всё от роли доллара. И отдавать власть и отказываться от роли доллара они не хотят, просто не могут, и не только потому что резко потеряют влияние и огромные деньги. Многие потеряют вообще все, включая жизнь.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 08:21
            0
            экономика США (причем реальное производство) составляла больше половины мировой.

            Тут вопрос не столько в экономике, сколько в том, что прежнее поколение лидеров США сумело предложить миру очень удобную и гибкую систему планетарных расчётов, основанную да долларе. Даже СССР - и тот скрипя зубами на неё согласился. А что - милое дело, басы принимают везде, на них можно купить что угодно и где угодно, сервис платежей шикарный, особых проблем нет. И вот за это - все были согласны отстёгивать США процент за предоставление таких услуг..

            Но нонешние дятлы - решили что они оказывают не услугу, а благодеяние.. И - типа могут воротить что хотят, начав использовать доллар в качестве оружия и откровенно манипулируя им в своих интересах. А тогда - на кой ляд он нужен всем остальным? Вы сами нарушили свои же собственные условия - теперь огребайте ответку.
      4. Джексон
        Джексон Сегодня, 07:32
        +1
        Лично нам от этого никак. Пока исходим из того, что враг нашего врага - нам друг... Понятно, что Китай является просто на данный момент ситуативным другом...
      5. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 07:45
        0
        Может быть хоть этот гегемон не будет всем, кто на него косо посмотрел, стучать по голове санкционной дубинкой и воровать активы путем их заморозки.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:02
      -2
      Цитата: Мореход
      Это реально ослабевает гегемона, значит и нам будет полегче.

      И кто-то зорко подмечает,
      Как гегемон «ослабевает».

      Вот что реально будет слабить гегемона:

      * * *
      Как ловко и быстро российские буржуи научились извлекать выгоду из успехов сторонних государств! Как резво они тащат страну из одной кабалы в другую.
      * * *
      Никто не даст нам избавленья:
      Ни старый царь и не Китай.
      Нам уготованы мученья!
      А почему? Свой мозг включай!
      * * *
      В настоящее время российское руководство не имеет НИ ПЛАНОВ, НИ ЦЕЛЕЙ, НИ ТВЁРДОЙ ИДЕОЛОГИИ для успешного развития экономики страны и реформ в государстве.
      Бесконечно улучшать собственное положение за счёт других, - не выйдет!
      * * *
      Аргентина имеет такое же влияние на экономику РФ, как муха на буйвола...
      * * *
      Любимое занятие россиян - создавать себе проблемы, чтобы героически их преодолевать, - набирает массу поклонников...
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:34
    +5
    Не вижу ничего хорошего. Одно шило меняем на другое мыло. Зависимость остаётся. Это как с импортозамещением - поменяли "западные" поставки на "восточные" и с гордостью доложились об отсутствии зависимости.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 06:55
      -3
      Ну не всё сразу. Импортозамещение происходит. Одновременно с этим и импорт продолжается. Как вы правильно сказали с востока теперь
      1. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 07:32
        +2
        Импортозамещение у нас с 2014 года уже 9 лет и что заметили за это время?
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 07:51
      0
      Никакая страна не может быть полностью независимой от импорта. Даже первобытные племена используют товарообмен с соседями.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:35
    0
    Положительным было бы то, что российский рубль начинает использоваться в международных расчетах более активно. А так можно радоваться что у соседа (злого соседа) корова сдохла (болеет).