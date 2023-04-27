Пресса США: Байден пообещал прикрыть Южную Корею «ядерным зонтиком»

Продолжает поступать информация из Вашингтона по поводу переговоров президентов США и Южной Кореи при обсуждении вопроса безопасности. Сразу же после переговоров с Юн Сок Ёлем глава Белого дома заявил о том, что Соединённые Штаты не собираются размещать на территории Республики Корея своё ядерное оружие. По словам Джо Байдена, размещения ЯО не будет, «но будут заходить подводные лодки с атомным оружием и другие подобные вещи».
В американской же прессе со ссылкой на чиновников администрации отметили, что, по сути, это и станет размещением ядерного оружия в Южной Корее. Ведь предполагается, что присутствие американских подводных лодок и средств авиации с ядерным оружием в Южной Корее будет осуществляться на ротационной основе. Соответственно, не предполагается варианта, при котором в какой-то момент американского ядерного оружия в РК или у её берегов не останется совсем.
Отмечено, что Вашингтоном и Сеулом создаётся механизм «оперативного реагирования на ядерную угрозу, исходящую от КНДР».
В прессе США пишут, что Байден пообещал «прикрыть Южную Корею ядерным зонтиком».
Всё это объявляется спустя всего несколько лет после того, как лидеры двух частей Кореи пожимали друг другу руки, обсуждая вопрос партнёрства, спустя несколько лет после того, как предыдущий президент США, Дональд Трамп, вместе с Ким Чен Ыном перешагивал через 38-ю параллель, что свидетельствовало о значительном прогрессе в плане деэскалации на Корейском полуострове.
Нынешние же власти США фактически перечёркивают все те подвижки, которые ранее были достигнуты, и в очередной раз приближают ядерный конфликт.