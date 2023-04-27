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Пресса США: Байден пообещал прикрыть Южную Корею «ядерным зонтиком»

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Пресса США: Байден пообещал прикрыть Южную Корею «ядерным зонтиком»

Продолжает поступать информация из Вашингтона по поводу переговоров президентов США и Южной Кореи при обсуждении вопроса безопасности. Сразу же после переговоров с Юн Сок Ёлем глава Белого дома заявил о том, что Соединённые Штаты не собираются размещать на территории Республики Корея своё ядерное оружие. По словам Джо Байдена, размещения ЯО не будет, «но будут заходить подводные лодки с атомным оружием и другие подобные вещи».


В американской же прессе со ссылкой на чиновников администрации отметили, что, по сути, это и станет размещением ядерного оружия в Южной Корее. Ведь предполагается, что присутствие американских подводных лодок и средств авиации с ядерным оружием в Южной Корее будет осуществляться на ротационной основе. Соответственно, не предполагается варианта, при котором в какой-то момент американского ядерного оружия в РК или у её берегов не останется совсем.

Отмечено, что Вашингтоном и Сеулом создаётся механизм «оперативного реагирования на ядерную угрозу, исходящую от КНДР».

В прессе США пишут, что Байден пообещал «прикрыть Южную Корею ядерным зонтиком».

Всё это объявляется спустя всего несколько лет после того, как лидеры двух частей Кореи пожимали друг другу руки, обсуждая вопрос партнёрства, спустя несколько лет после того, как предыдущий президент США, Дональд Трамп, вместе с Ким Чен Ыном перешагивал через 38-ю параллель, что свидетельствовало о значительном прогрессе в плане деэскалации на Корейском полуострове.

Нынешние же власти США фактически перечёркивают все те подвижки, которые ранее были достигнуты, и в очередной раз приближают ядерный конфликт.
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10 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 06:38
    +5
    Всё идет к тому что Ю.Корея из так сказать "полунейтрала" станет врагом и для нас и для Китая
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:48
      0
      Вероятно,но корейцы,не японцы.Они более прагматично смотрят на мир,чем те,с островов,привыкшие слепо следовать за господином.Поживем-увидим.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:38
    +3
    Ким Чен Ын так содрагнулся от угроз самоходного Джо,что досих пор расшифровывает его слова: Если Ким Чен Ын нанесёт ядерный удар по союзниками США или самим США ,то последние сменят режим в КНДР!Хотел бы я на это посмотреть ,как чумадед будет менять режим в КНДР,после ядерного удара по США.
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 06:43
    +3
    Может не прикрыть,а накрыть....и не зонтиком,а грибом wassat
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:44
    +3
    Саудитов они уже прикрыли, причем многослойным. Они там не вспотели еще трижды сожженые руины АРАМКО разгребать? Рабочего ПВО у США - НЕТ!
    Привет базам и посольствам в Ираке, а также раздолбаной штаб-квартире ЦРУ там же laughing
    Подгузник не потеряй, прикрыватель
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:56
    +3
    США сильно опустило свою промышленность. Южная Корея, наоборот, создала очень сильную промышленность. В т.ч. в ключевых инновационных областях.
    И сейчас американцы хотят наложить свою лапу на всё созданное трудом корейцев.
    Интересно, а народ спросили? Или опять поставили марионетку и она всё слила.
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:01
    0
    Нынешние же власти США... в очередной раз приближают ядерный конфликт.

    Янки доскачутся, прилетит со всех сторон.
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 08:30
      0
      Очень бы хотелось при жизни увидеть, как США накроются медным тазом
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:02
    +2
    Ну да, Байден обещал. Обещать - не значит жениться. Да и как можно "прикрыть" Южную Корею, к примеру, от тактического ЯО, ведь даже Сеул попадает в зону действия дальнобойной артиллерии КНДР.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:06
    0
    Да, вот беда- зонтик может не только прикрыть, но и накрыть.