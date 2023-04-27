ВС РФ в ночное время суток нанесли огневое поражение объектам противника в Дружковке (ДНР) и Глуховском районе Сумской области

В вечернее и ночное время суток российские войска в очередной раз отработали по выявленным разведкой объектам с размещением личного состава и техники противника. Удары наносились на различных направлениях.Мощные прилёты по пунктам дислокации украинского резерва зафиксированы в оккупированной ВСУ Дружковке (ДНР). И эта серия ударов стала уже второй за сутки. Нанесено огневое поражение в том числе подразделениям территориальной обороны и так называемой «гвардии наступления», переброшенным несколько дней назад на Артёмовское (Бахмутское) направление. Основная задача украинского командования в плане такой переброски состоит в том, чтобы насытить живой силой и техникой линию обороны к западу от Артёмовска на случай полной утраты контроля над этим городом – с дальнейшими планами на массированный удар по городу, когда туда начнут активнее входить российские войска.Сообщается о нанесении ударов по объектам противника в Глуховском районе Сумской области. Там была выявлена военная активность противника в нескольких километрах от российской границы. Противодействию такой активности уделяется особое внимание после интервью одного из украинских радикалов газете Washington Post о планах украинских вооружённых формирований по захвату города в приграничных российских регионах (например, Брянская, Курская, Белгородская области) – по типу действий террористов в годы Чеченской войны. Эту тактику вполне могут использовать и украинские террористы, чтобы затем попытаться диктовать условия Москве. Так, украинский генерал Кривонос заявил, что украинские войска «могли бы занять одну из российских АЭС в ответ на то, что Россия заняла Запорожскую атомную станцию».Помимо всего прочего российские войска отработали в огневом плане по украинским позициями и объектам на правобережье Херсонской области, а также в Николаевской области.Дополнительно российские спецназовцы в очередной раз опровергли публикации отдельных медиа о якобы создании ВСУ некоего плацдарма на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.