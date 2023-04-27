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Из Чечни в зону СВО отправились бойцы ОМОН «Ахмат-1», многие из которых ранее принимали участие в освобождении населённых пунктов Донбасса

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Из Чечни в зону СВО отправились бойцы ОМОН «Ахмат-1», многие из которых ранее принимали участие в освобождении населённых пунктов Донбасса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщает о том, что в зону проведения специальной военной операции отправился личный состав полка ОМОН «Ахмат-1». Отправка проводится в формате ротации. По словам главы Чеченской Республики, в составе подразделений ОМОН Росгвардии находятся бойцы с богатым послужным списком и боевым опытом, что, несомненно, пригодится в ходе СВО. Многие ранее принимали участие в освобождении населённых пунктов Донбасса.


Рамзан Кадыров:

Сидеть в стороне, когда враг бесцеремонно посягает на самое святое, для чеченских силовиков непозволительно. Каждый из бойцов разделяет это мнение и готов приложить максимум усилий, чтобы пресечь действия недоброжелателей. Я могу вас заверить, что они на это вполне способны.

Глава Чечни отметил, что для выполнения боевых задач бойцы ОМОНа оснащены всем необходимым, включая современное оружие и средства защиты. Но, как отметил Рамзан Кадыров, для успеха на поле боя одного лишь оснащения недостаточно. Нужны серьёзные навыки, правильный настрой и грамотное командование.

Кадыров:

К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами - эффективными, боеспособными и мотивированными.

Глава Чечни пожелал омоновцам удачи и успеха при выполнении боевых задач в ходе проводимой специальной военной операции.

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17 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:23
    +3
    А заметьте, как то пропали из сети бравурные ролики ахматовцев в идеальной снаряге мультовской , чистые , все в активных ушах и т.д. .. Куда делись ?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:32
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      А заметьте, как то пропали из сети бравурные ролики ахматовцев в идеальной снаряге мультовской , чистые , все в активных ушах и т.д. .. Куда делись ?

      Те ролики сыграли свою роль, а теперь пришло время
      Кадыров: Нужны серьёзные навыки, правильный настрой и грамотное командование.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 07:44
        -4
        А не подскажите какую роль они сыграли?
        1. Комментарий был удален.
        2. Tarasios
          Tarasios Сегодня, 07:57
          0
          Цитата: AdAstra
          А не подскажите какую роль они сыграли?

          Странный вопрос: подняли рейтинг Кадырова, разумеется ;)
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:43
      -4
      Канули в историю, теперь в моде секта "свидетели ЧВК". hi
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 08:04
      0
      Судя по публикациям в СМИ сейчас вся СВО держится исключительно на "Вагнере".
    4. Горыныч_1977
      Горыныч_1977 Сегодня, 08:40
      0
      Вообще то, за службу в СВО, от 3 до 6 месяцев, дают отпуска, до 3-х месяцев. Не, не слышал? Диванный вояка
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:36
    +6
    Это хорошие бойцы, но для окопной, грязной, длительной, рутинной боевой работы они совершенно не пригодны. Их поле деятельности- дерзкие, стремительные броски, диверсионные спецоперации, крайне опасные рейды. Позиционная, война- не их удел. Поэтому и использовать их потенциал необходимо соответственно.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:46
      -3
      Да-да - "хорошие"
      "Их поле деятельности- дерзкие, стремительные броски, диверсионные спецоперации. "
      Только вот война не только из этого состоит.
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 08:31
        0
        Десять лет!Мы обливаясь кровью тягались с этими ,,распиаренными,, бойцами имея не только полное господство в воздухе но и тотальное , всеобьемлющее в технике,космосе,экономике,людских ресурсах. Тогда нам было как то не сильно смешно. Поверьте я знаю о чем говорю А заслуга Кадырова огромна только в том что через его учебные центры прошли тысячи добровольцев со всей России ,и это только малая толика его заслуг.
    2. Slon1978
      Slon1978 Сегодня, 07:50
      +4
      Это Росгвардия, а не ВС. Соответственно их роль, во всяком случае основная, это не штурмовка окопов, а контроль и оборона занятых территорий, в первую очередь городов. Уличные бои они вести умеют и Ахмат очень устойчивый в бою, когда такие соседи сбоку за фланг можно не переживать.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:44
    +6
    Воинской удачи и здоровья Вам братья.
  4. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 07:48
    0
    Цитата: AdAstra
    А не подскажите какую роль они сыграли?

    От прибывших в отпуск парней слышно что воюют русские и буряты
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:16
      -1
      а остальные не воюют? прохлаждаются?
  5. monetam
    monetam Сегодня, 07:48
    +1
    Пусть им сопутствует удача! Уверен, что это будут очень хорошие бойцы.
  6. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 07:49
    +1
    Слава Богу! А то я думал что кадыровцы уже и не буду воевать. Обиделись на Министерство обороны России. Хорошо что у нас есть Пригожин
  7. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 08:02
    0
    мда... интересно, как этот момент будет освещён в укросми? Почему то там фирменная фишка везде у русских видеть и отмечать бурятов. Начиная от "буряты слепили петуха из навоза" до "буряты-танкисты" и "буряты-штурмовики". Наверное, это должно выглядеть очень унизительно и смешно? В общем, не удивлюсь, если кадыровцев преподнесут как очередной "табун нелепых бурятов" ;)
    ПыСы: что бы не быть голословным, пару выдержек из укросми:
    - Гайдай рассказал, что на Луганском фронте снова появились буряты , которых давно не было видно.
    - Этнический состав населения Мариуполя под российской оккупацией меняется. В городе растет количество граждан России, которых завозят для разных работ. Большинство из них - представители нацменьшинств России, буряты или жители отдаленных глубинок.
    - В Мелитополе количество "туристов" из России, среди которых буряты, осетины, "кадыровцы", превысило количество местных жителей.
    - Павел Зибров рассказал, что оккупанты натворили в доме Ирины Билык. Исполнитель сообщил, что в доме звезды жили буряты, которые одевались в ее наряды и стирали вещи в бассейне.
    - Бурятия отправит на Донбасс шаманов
    - Как отметил в Facebook главред издания Факты Александр Швец, "боевые буряты " против украинских "боевых комаров" - просто детский сад
    - за живого пленного Гиркина обещают уже 50 тысяч долларов. "Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты", - подытожил Стерненко.
    - Ранее сообщалось, что буряты массово отказываются воевать в Украине