Из Чечни в зону СВО отправились бойцы ОМОН «Ахмат-1», многие из которых ранее принимали участие в освобождении населённых пунктов Донбасса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщает о том, что в зону проведения специальной военной операции отправился личный состав полка ОМОН «Ахмат-1». Отправка проводится в формате ротации. По словам главы Чеченской Республики, в составе подразделений ОМОН Росгвардии находятся бойцы с богатым послужным списком и боевым опытом, что, несомненно, пригодится в ходе СВО. Многие ранее принимали участие в освобождении населённых пунктов Донбасса.
Рамзан Кадыров:
Сидеть в стороне, когда враг бесцеремонно посягает на самое святое, для чеченских силовиков непозволительно. Каждый из бойцов разделяет это мнение и готов приложить максимум усилий, чтобы пресечь действия недоброжелателей. Я могу вас заверить, что они на это вполне способны.
Глава Чечни отметил, что для выполнения боевых задач бойцы ОМОНа оснащены всем необходимым, включая современное оружие и средства защиты. Но, как отметил Рамзан Кадыров, для успеха на поле боя одного лишь оснащения недостаточно. Нужны серьёзные навыки, правильный настрой и грамотное командование.
Кадыров:
К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами - эффективными, боеспособными и мотивированными.
Глава Чечни пожелал омоновцам удачи и успеха при выполнении боевых задач в ходе проводимой специальной военной операции.