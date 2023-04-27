Из Чечни в зону СВО отправились бойцы ОМОН «Ахмат-1», многие из которых ранее принимали участие в освобождении населённых пунктов Донбасса

Сидеть в стороне, когда враг бесцеремонно посягает на самое святое, для чеченских силовиков непозволительно. Каждый из бойцов разделяет это мнение и готов приложить максимум усилий, чтобы пресечь действия недоброжелателей. Я могу вас заверить, что они на это вполне способны.

К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами - эффективными, боеспособными и мотивированными.