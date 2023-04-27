Контролирующие менее 7 процентов территории Артёмовска украинские военные теперь используют фразу «Если русские возьмут город…»

Украинские военнослужащие, находящиеся в Артёмовске (Бахмуте), в своих публикациях в соцсетях и мессенджерах, теперь стали использовать обращающую на себя внимание формулировку: «Если русские возьмут город…»В целом формулировкм звучат так: «Если русские возьмут город, то его развалины станут для них могилой».Примечательно, что эти пассажи в точности повторяют то, что военнослужащие ВСУ заявляли, теряя в своё время контроль над Соледаром. Тогда тоже были громкие угрозы, милитаристские публикации в мессенджерах, обещания «в течение недели-двух отбить город», в итоге слова остаются словами.Ключевое же в том, что на данный момент, когда под контролем противника остаётся уже менее 7% территории Артёмовска, он сам отлично понимает, что своё положение не спасти. Но традиционно, чтобы держать пропагандистскую планку на должном уровне при многочисленных потерях с собственной стороны, идут заявления с угрозами в стиле: «Вот посмотрите – мы вам ещё устроим».Сами же заявления украинских военных идут на фоне слов Зеленского о том, что Бахмут ВСУ оставлять не будут.Напомним, что накануне подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к двум ключевым перекрёсткам на западе Артёмовска, от которых идут дороги в сторону Хромово – на Часов Яр. ВСУ для транспортного сообщения с городом приходится использовать грунтовые дороги, которые через 1-2 дня вновь раскиснут под обещанными синоптиками проливными дождями.