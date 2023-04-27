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Контролирующие менее 7 процентов территории Артёмовска украинские военные теперь используют фразу «Если русские возьмут город…»

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Контролирующие менее 7 процентов территории Артёмовска украинские военные теперь используют фразу «Если русские возьмут город…»

Украинские военнослужащие, находящиеся в Артёмовске (Бахмуте), в своих публикациях в соцсетях и мессенджерах, теперь стали использовать обращающую на себя внимание формулировку: «Если русские возьмут город…»


В целом формулировкм звучат так: «Если русские возьмут город, то его развалины станут для них могилой».

Примечательно, что эти пассажи в точности повторяют то, что военнослужащие ВСУ заявляли, теряя в своё время контроль над Соледаром. Тогда тоже были громкие угрозы, милитаристские публикации в мессенджерах, обещания «в течение недели-двух отбить город», в итоге слова остаются словами.

Ключевое же в том, что на данный момент, когда под контролем противника остаётся уже менее 7% территории Артёмовска, он сам отлично понимает, что своё положение не спасти. Но традиционно, чтобы держать пропагандистскую планку на должном уровне при многочисленных потерях с собственной стороны, идут заявления с угрозами в стиле: «Вот посмотрите – мы вам ещё устроим».

Сами же заявления украинских военных идут на фоне слов Зеленского о том, что Бахмут ВСУ оставлять не будут.

Напомним, что накануне подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к двум ключевым перекрёсткам на западе Артёмовска, от которых идут дороги в сторону Хромово – на Часов Яр. ВСУ для транспортного сообщения с городом приходится использовать грунтовые дороги, которые через 1-2 дня вновь раскиснут под обещанными синоптиками проливными дождями.
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14 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:36
    +2
    Ключевое же в том, что на данный момент, когда под контролем противника остаётся уже менее 7% территории Артёмовска,

    Раздражают эти подсчёты процентов.
    Вспоминаются речи Гитлера про Сталинград.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:24
      +1
      Без процентов труднее оценить ход освобождения города. Хотя и молиться на цифры тоже не надо. Такая арифметика - удел эффективных менеджеров.
      А речи Гитлера по молодости лет не застал. Он помер до моего рождения. Что говорил-то?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:41
    +5
    Вот когда они начнут говорить "когда русские возьмут город"... А, по поводу 7.5%, так это действительно- в аптеку. За каждым процентом - кровь наших ребят. Нашим бойцам- не гонитесь за этими процентами, берегите себя, бейте бандеровскую гадину!
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:46
      +2
      Тем более, что сколько ещё таких Артемовсков нам предстоит освобождать...
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 08:14
        0
        Полагаю что не много. Как только "контрнаступ" захлебнётся , краник поставок и финансовой поддержки перекроится. Тогда и всё закончится. Очень быстро и неожиданно.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:44
    +2
    Вот скажите,зачем эта злоба от всук здесь.Кому это станет могилой,совершенно очевидно
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:02
      +1
      .Кому это станет могилой,совершенно очевидно

      Вероятно они о том что когда "Вагнера" возьмут город всуки подвергнут бомбёжки город из артиллерии и РСЗО типа "хаймерс" похоронив в руинах ЧВК.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:46
    +2
    Напомним, что накануне подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к двум ключевым перекрёсткам на западе Артёмовска, от которых идут дороги в сторону Хромово – на Часов Яр.
    Пригожин подтвердил информацию о том, что сообщения о взятии перекрестка в Артемовске преждевременны и что работа там продолжается.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 07:52
      +1
      Цитата: carpenter
      Напомним, что накануне подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к двум ключевым перекрёсткам на западе Артёмовска, от которых идут дороги в сторону Хромово – на Часов Яр.
      Пригожин подтвердил информацию о том, что сообщения о взятии перекрестка в Артемовске преждевременны и что работа там продолжается.

      Он ещё и совсем не оптимистично оценил дальнейший ход событий в операции. К сожалению( телега ..Шапка Пригожина). И это от очень информированного состоянием дел на фронте человека.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:50
    0
    Что подтверждает мысль о том, что на Украине идет именно денацификация - песни знакомые. И этих переучивать - уже поздно
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:53
    0
    Очередной скулеж из подвала, а-ля Мариупольских сидельцев...., только эти понимают, что экстракшен не будет.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:02
    0
    Я бы не торопился со взятием Бахмута. Там дела идут нормально, всушники достаточно хорошо утилизируются, если выйдем за Бахмут, то наши потери возрастут, а сейчас вроде соотношение 7 к 1.
    Опасность заключается в том, что существующие подземные коммуникации, помимо функций снабжения могут быть системно заминированы и при уходе ВСУ могут быть в любой момент взорваны.

    Евгений Пригожин говорил
    «Система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны»


    А пробный взрыв был, тогда гадали что это было, причем взрыв всушники снимали коптером, готовились запечатлеть, возможно, что это был эксперимент по пробитию слоя грунта с определенного подземелья и оценка мощности заряда.
  8. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 08:03
    0
    Если б у бабушки был мужской детородный орган то при всех раскладах она была бы дедушкой.
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:15
    +1
    ВСУ для транспортного сообщения с городом приходится использовать грунтовые дороги, которые через 1-2 дня вновь раскиснут под обещанными синоптиками проливными дождями.
    Да, наше метео дает хорошие)) дожди на пять дней. Этот как раз на майские первые дни.