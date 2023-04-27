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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу рассказал о перспективах отношений с Россией при его победе на выборах

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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу рассказал о перспективах отношений с Россией при его победе на выборах

Вне зависимости от результатов президентских выборов отношения между Россией и Турцией не изменятся. Об этом говорится в послании, которое отправил российскому экспертному сообществу главный конкурент действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу.


Лидер кемалистской Республиканской народной партии Турции, Кылычдароглу утверждает, что Анкара всегда будет заинтересована в сохранении турецко-российских отношений здоровыми и достойными. Кроме того, он подчеркнул, что не считает правильной антироссийскую истерию Запада.

Нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта в Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы

- охарактеризовал перспективу ближайших действий своего правительства в случае победы на выборах Кылычдароглу.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Фавориты предвыборной гонки – действующий президент страны 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, и 74-летний лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Несмотря на то, что Эрдоган чуть младше своего главного оппонента, сейчас его сторонники обеспокоены состоянием здоровья турецкого лидера.

Дело в том, что 25 апреля Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире. На следующий день его публичные встречи были отменены, и это всего за три недели до президентских выборов. В СМИ строят догадки, что у президента мог быть инфаркт, хотя окружение Эрдогана утверждает, что глава государства подхватил желудочный грипп.

В любом случае, ухудшение здоровья турецкого президента вряд ли можно назвать хорошим знаком перед президентскими выборами. А ведь сторонники Эрдогана делали упор на то, что он все же почти на шесть лет младше Кемаля Кылычдароглу.
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:50
    +12
    Перед выборами все говорят то, что хочет слышать электорат, а после ....... Макрон не даст соврать.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 08:18
      0
      Эрдогана слили, с инфарктом похоже слёг. Само по себе или помогли интересно? Слишком много совпадений.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:21
      0
      Перед выборами все говорят то, что хочет слышать электорат, а после ....... Макрон не даст соврать.
      И пианист Зеленский тоже.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:52
    +8
    Турция...Она играет скрипку только в свою пользу.При любом раскладе.И всадит нож,если им будет выгодно
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:08
      +2
      У Эрдогана были обещания бесплатной газификации и бесплатного газоснабжения в течение года. Посмотрим.
      желудочный грипп

      Объяснение так себе для президента в эфире. Не продумали
    2. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 08:16
      +5
      Правильно делает что играет в свою пользу.Это ж только наша прераготива всаживать нож ,,себе,, в спину и соблюдать все,, обязательства,,Когда остальные кидают нас как как в напёрстки на городском рынке!
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:55
    +7
    Тяжеловато выговорить эту фамилию, по этому -Эрдоган предпочтительнее. Шутка. А, если серьезно, Турция будет блюсти свои интересы при любом раскладе. И, не друзья они нам, не союзники.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:59
      +4
      Свои интересы - так и должно быть. Лишь бы не чужие. С тем, кто защищает свои интересы, можно договориться. С тем, кто защищает чужие интересы - никогда.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:56
    +4

    Бисмарк был умный мужик.
    Бисмарк был умный мужик.
    Бисмарк был умный мужик.
    Sorry за троекратное повторение. Иначе "искусственный интеллект" от ВО считает, что краткость - вовсе не сестра таланта.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:20
      +1
      Цитата: Дилетант
      Бисмарк был умный мужик.

      Никто не спорит, Бисмарк гениален, но лучше если бы он не создал Второй Рейх, а оставил бы мелке немецкие княжества.
      А так мир получил две мировые войны развал четырех империй из пяти.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:04
    0
    Да ладно, Ржепа будет править, пока нём вынесут вперёд ногами его.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
    +1
    Кроме того, он подчеркнул, что не считает правильной антироссийскую истерию Запада.

    Нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта в Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы

    - охарактеризовал перспективу ближайших действий своего правительства в случае победы на выборах Кылычдароглу
    Что будущие ( им надо набирать очки перед электоратом !), что бывшие ( этим терять уже нечего!) поют одну и ту же песню. laughing
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:09
    0
    Все проще. Западный мир загнал себя в ловушку - и стремительно деградирует. Так что этот кандидат говорит именно то, что от него хотят услышать - но не Россия. а избиратели, который не буду голосовать за любого полу-умного, что потянет их в антироссийский лагерь, который стремительным домкратом... Ну вы поняли.
    Какой де Билл откажется от сотрудничества с Россией, которое именно сейчас Турции и дает охрененные доходы - и ради ЧЕГО?! Наверное ради американских баз в Греции, их ВРАГЕ? Или блокировки газодобычи у Кипра? Тоже антироссийский блок Турции запрещает... И приплюсуйте сюда еще и осложнения с Китаем, то есть опять потерю денег.
    Все логично - это следствие череды провалов рушащегося западного мироустройства
  8. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:22
    +2
    Нуу, поживем- увидим. Зеленский тоже обещал установить мир на Донбассе, на этом и выехал.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 08:44
    0
    когда уходила Меркель, про нынешнего канцлера тоже говорили что он блюсти интересы немцев в первую очепедь... и? Картина что назывется маслом....