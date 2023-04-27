Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу рассказал о перспективах отношений с Россией при его победе на выборах

Нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта в Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы

Вне зависимости от результатов президентских выборов отношения между Россией и Турцией не изменятся. Об этом говорится в послании, которое отправил российскому экспертному сообществу главный конкурент действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу.Лидер кемалистской Республиканской народной партии Турции, Кылычдароглу утверждает, что Анкара всегда будет заинтересована в сохранении турецко-российских отношений здоровыми и достойными. Кроме того, он подчеркнул, что не считает правильной антироссийскую истерию Запада.- охарактеризовал перспективу ближайших действий своего правительства в случае победы на выборах Кылычдароглу.Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Фавориты предвыборной гонки – действующий президент страны 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, и 74-летний лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Несмотря на то, что Эрдоган чуть младше своего главного оппонента, сейчас его сторонники обеспокоены состоянием здоровья турецкого лидера.Дело в том, что 25 апреля Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире. На следующий день его публичные встречи были отменены, и это всего за три недели до президентских выборов. В СМИ строят догадки, что у президента мог быть инфаркт, хотя окружение Эрдогана утверждает, что глава государства подхватил желудочный грипп.В любом случае, ухудшение здоровья турецкого президента вряд ли можно назвать хорошим знаком перед президентскими выборами. А ведь сторонники Эрдогана делали упор на то, что он все же почти на шесть лет младше Кемаля Кылычдароглу.