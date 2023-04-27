Украинские военные осваивают переданный США зенитный ракетный комплекс Patriot. В интернете появились первые видеокадры с ЗРК Patriot американского производства на Украине.На видео можно наблюдать, как украинские военнослужащие демонстрируют пусковую установку Patriot и рассказывают о ее достоинствах, в частности о том, что с помощью такой системы можно бороться со многими ракетами, запускаемыми по украинским военным и инфраструктурным объектам.Интересно, что все фигурирующие на видеокадрах лица – украинские военнослужащие: это и командир дивизиона, и командир пусковой установки, и другие военные.Между тем, освоение такой сложной техники как ЗРК Patriot не столь простая задача даже для военных, уже имеющих опыт эксплуатации аналогичной военной техники советского или российского производства. Поэтому не исключено, что «за кадром» могли остаться американские или европейские военные «инструкторы» и «консультанты», которые в действительности осуществляют основную техническую часть эксплуатации пусковых установок Patriot.Напомним, что США и Германия пообещали передать Украине два ЗРК Patriot. Сейчас на Украине находится один из обещанных комплексов, в апреле текущего года он заступил на боевое дежурство. В командовании воздушных сил Украины утверждают, что украинские формирования наконец получили долгожданный инструмент противодействия баллистическим ракетам.Между тем, российское министерство иностранных дел неоднократно предупреждало и Запад, и деятелей киевского режима, что любая военная техника, поставляемая странами НАТО на Украину, становится законной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации.