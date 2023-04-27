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Появились первые видеокадры с ЗРК Patriot американского производства на Украине

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Появились первые видеокадры с ЗРК Patriot американского производства на Украине

Украинские военные осваивают переданный США зенитный ракетный комплекс Patriot. В интернете появились первые видеокадры с ЗРК Patriot американского производства на Украине.


На видео можно наблюдать, как украинские военнослужащие демонстрируют пусковую установку Patriot и рассказывают о ее достоинствах, в частности о том, что с помощью такой системы можно бороться со многими ракетами, запускаемыми по украинским военным и инфраструктурным объектам.

Интересно, что все фигурирующие на видеокадрах лица – украинские военнослужащие: это и командир дивизиона, и командир пусковой установки, и другие военные.

Между тем, освоение такой сложной техники как ЗРК Patriot не столь простая задача даже для военных, уже имеющих опыт эксплуатации аналогичной военной техники советского или российского производства. Поэтому не исключено, что «за кадром» могли остаться американские или европейские военные «инструкторы» и «консультанты», которые в действительности осуществляют основную техническую часть эксплуатации пусковых установок Patriot.

Напомним, что США и Германия пообещали передать Украине два ЗРК Patriot. Сейчас на Украине находится один из обещанных комплексов, в апреле текущего года он заступил на боевое дежурство. В командовании воздушных сил Украины утверждают, что украинские формирования наконец получили долгожданный инструмент противодействия баллистическим ракетам.

Между тем, российское министерство иностранных дел неоднократно предупреждало и Запад, и деятелей киевского режима, что любая военная техника, поставляемая странами НАТО на Украину, становится законной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации.

Использованы фотографии:
Wikipedia / Mark Holloway
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15 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:02
    +1
    Ох. Скорее бы уничтожить ее. Во реклама бы была
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:24
      0
      любая военная техника, поставляемая странами НАТО на Украину, становится законной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации.
      Ну и формулировка ! А что, остальное вооружение ВСУ, незаконная цель ?
      Если бы: "Любая военная техника, поставляемая странами НАТО на Украину, становится законной целью для ударов Вооруженных сил России, где бы она не находилась !
      Вот тогда другое дело !
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:06
    +2
    Поэтому не исключено, что «за кадром» могли остаться американские или европейские военные «инструкторы» и «консультанты», которые в действительности осуществляют основную техническую часть эксплуатации пусковых установок Patriot.
    Скорее всего так оно и будет. Полагаю, что для ВКС, это будут самые приоритетные цели. Так что пусть эти "инструктора" не обессудят потом, если прилетит планирующая ФАБ 1000 или какой "Кинжал". bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:07
      +3
      Да хоть чем пусть уничтожат - главное чтобы процесс пошёл.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:26
      0
      Поэтому не исключено, что «за кадром» могли остаться американские или европейские военные «инструкторы»

      Не факт ведь они в курсе что "пэтриоты" желанная цель для наших ракет, и их расчёты потенциальные смертники. Но инструкторы там однозначно присутствуют. А на счёт обучения так медведей на балалайке учат играть а там скорее всего те кто так или иначе связан с ПВО.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:31
      0
      Достойная клумба стоимостью в миллиард, дя букета гераний за полмиллиона.Букет должен быть только чётным.
      Не думаю что в США или Канаде трудно найти спеца на Пэтриот ,говорящем на мове.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:08
    0
    И чем он лучше С-300 или С-400? Планирующие ФАБы или "Герани" может сбивать? Про гиперзвук упоминать даже не стоит.... Вместе с войсками пойдет в контрнаступ или так и будет стоять возле ТЭЦ в куеве?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:11
      +1
      Для шароварных уже не важно - лучше чем С300-400 или нет, им главное что дали. И будет реклама, восхищения и прочае вне зависимости от реальной эффективности. А все косяки комплекса Пэтриот спишут на наших военных - типо это они промазали и попали по жилому зданию.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:34
        +1
        Цитата: Nexcom
        Для шароварных уже не важно - лучше чем С300-400 или нет, им главное что дали.

        И главное что это амэриканьска вещица, сам хозяин Чумадед подогнал.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:23
      +1
      Цитата: Uprun
      И чем он лучше С-300 или С-400?

      Лучше тем, что дороже - наварить можно больше wink Больше там принципиально ничего лучше нет и не было, а судя по боевому применению с 22 пусками по одной ракете - древний СКАД, цель не поражена... То он куда как хуже современных ему С-300... Сейчас тоже хуситы с Ираном доказали, что он - только для продажи, а не для войны
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:12
    +1
    ЗРК Патриот АМЕРИКАНСКОГО производства, умиляет. А бывают какого то другого производства? Это типа весь мир с нами? Или как тот умник на аэродроме в Крыму орал - Америка с нами.)))) Не, ну если конечно можно перепутать ЗРК с УАЗиком, то конечно, надо пояснить, что это не наш Патриот, это типа заморский.)))) PS. Первое фото очень красивое, он там на фоне туалетные кабин что ли стоит?))))
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:15
    +3
    А я не вижу сложности в обучении на эту технику.Там спецов ПВО всегда хватало.Было училище в Полтаве.В чем проблема?Вопрос в другом,насколько эыфективен комплекс.Это обьектовое ПВО,вероятно какой нибудь крупный обьект вроде Киева и прикроет.Тем более по нему удары наносятся от случая к случаю
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:29
    0
    Не надоело блеять про "законные цели"? Как побеждать собираемся? У нацистов, пытающих и убивающих пленных, нет и не может быть не законных для возмездия целей.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:29
    0
    Да не предупреждать надо, а бить. А, вот потом можно и предупредить
  8. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:37
    0
    Между тем, российское министерство иностранных дел неоднократно предупреждало и Запад, и деятелей киевского режима, что любая военная техника, поставляемая странами НАТО на Украину, становится законной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации

    Вообще мягко говоря, такие заявления вгоняют в ступор российского гражданина. Непонятно, с какой целью делаются такие заявления? Да ещё в 100500-й раз. Подают совершенно логичное действие, как некое откровение! Как будто человеку, которого собираются пырнуть ножом, есть дело до того, кто этот нож изготовил и вложил в руку гопнику! Кувалдой по башке и гопнику, и тому, кто науськивает. А то демагогия какая-то...