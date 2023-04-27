Разведка США: в ОАЭ ведётся строительство китайского военного объекта

Американская разведка, на которую ссылается издание Washington Post, как утверждается, обнаружила китайскую военно-техническую активность на территории Объединённых Арабских Эмиратов.В публикации WP говорится о том, что «разведкой США обнаружены признаки строительства военного объекта Китая в ОАЭ».Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что в 2022 году власти ОАЭ заявили о прекращении работы в рамках совместной программы с Китаем по созданию объекта материально-технического обеспечения кораблей ВМС НОАК. Тогда власти ОАЭ, как писала ближневосточная пресса, пошли на такого рода шаг под американским давлением.Теперь получается, что власти ОАЭ поступили так, как обычно поступают сами американцы – заявляли одно, а в итоге сделали другое, поступив по-своему.По некоторым данным, строительство объекта, который будет эксплуатироваться ВМС НОАК, ведётся на площади до 30 га. Разведка США заявляет о вовлечённости в строительство китайских компаний, а также подрядчиков из стран Ближнего Востока. И, по американской традиции, в отношении этих компаний уже высказываются угрозы введения санкций.Официального комментария от властей Китая и ОАЭ по данному вопросу пока нет.