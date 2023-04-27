Американский президент пригрозил сменить режим в КНДР в случае попытки ядерного удара по США или их союзникам

Попытка ядерного удара КНДР по США или их союзников будет неприемлемой и результатом таких действий станет «конец режима» в Северной Корее. Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Белом доме.
Руководители США и Южной Кореи провели консультации на случай возможного ядерного удара со стороны КНДР. В Сеуле опасаются, что Пхеньян может применить ядерное оружие против Южной Кореи, поэтому стремятся заручиться поддержкой и заступничеством США.
После встречи с Байденом президент Южной Кореи отметил, что любые провокации с применением ядерного оружия со стороны Северной Кореи встретят мощный ответ США. В то же время, Байден пообещал, что США не планируют размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове, однако однозначно жестко отреагируют на любые попытки КНДР ударить по Южной Корее.
Отметим, что в последнее время США демонстрируют все более агрессивный настрой по отношению к Северной Корее. Так, 17 апреля США, Япония и Южная Корея начали совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. В Вашингтоне их проведение связали с испытаниями КНДР твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.
Россия утверждает, что подобные действия чреваты ядерной эскалацией на Корейском полуострове. Однако власти США, судя по всему, настроены на дальнейшую милитаризацию региона, что отвечает их интересам по сохранению и утверждению своего влияния в Восточной Азии и укрепляет зависимость от Вашингтона таких региональных союзников как Япония, Южная Корея, Тайвань и ряд других государств.