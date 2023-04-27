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Депутаты парламента Великобритании обвинили российскую ЧВК «Вагнер» в «деструктивной» роли в Африке

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Депутаты парламента Великобритании обвинили российскую ЧВК «Вагнер» в «деструктивной» роли в Африке

На Западе нарастает недовольство чрезмерным усилением российских позиций на Африканском континенте – как в экономике, так и в политике многих государств. В бывших колониальных метрополиях российскую активность связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер» в африканских государствах.


Депутаты парламента Великобритании обвинили ЧВК «Вагнер» в «деструктивной» роли в жизни африканских стран. По их утверждению, структуры «Вагнера» вмешиваются в политическую жизнь стран Сахеля, в том числе Мали, Буркина-Фасо, а также в политику Центральноафриканской республики и Судана.

В качестве ответной меры на растущую активность России в Африке британские парламентарии призвали объявить ЧВК «Вагнер» «террористической организацией». Никаких реальных доказательств «террористической» деятельности ЧВК, разумеется, нет, а ведь «терроризм» - конкретное понятие, предполагающее совершение определенных действий, и деятельность «вагнеровцев» явно не попадает под это определение.

Впрочем, такой опрометчивый шаг со стороны британских властей, если он будет предпринят, приведет к ответным мерам. Ведь известно, что в Африке, как и в других регионах мира, действуют и британские частные военные компании, и их в этом случае также можно будет признать «террористическими организациями» со всеми вытекающими последствиями.

Вполне вероятно, что дружественные России правительства африканских государств тоже могут пойти на такой шаг, и тогда любая деятельность британских ЧВК в этих странах будет чревата для британских наемников физическим уничтожением, так как их станут рассматривать как террористов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / UN Security Council.
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1 комментарий
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:50
    0
    британские парламентарии призвали объявить ЧВК «Вагнер» «террористической организацией».

    Британия, уже 500 лет является террористическим государством. Или может забыли, что творили в Китае и Индии, да Ближнем Востоке. Даже гитлеровский рейх, столько горя не принес, как Империя на острове.