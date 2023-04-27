Депутаты парламента Великобритании обвинили российскую ЧВК «Вагнер» в «деструктивной» роли в Африке

На Западе нарастает недовольство чрезмерным усилением российских позиций на Африканском континенте – как в экономике, так и в политике многих государств. В бывших колониальных метрополиях российскую активность связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер» в африканских государствах.Депутаты парламента Великобритании обвинили ЧВК «Вагнер» в «деструктивной» роли в жизни африканских стран. По их утверждению, структуры «Вагнера» вмешиваются в политическую жизнь стран Сахеля, в том числе Мали, Буркина-Фасо, а также в политику Центральноафриканской республики и Судана.В качестве ответной меры на растущую активность России в Африке британские парламентарии призвали объявить ЧВК «Вагнер» «террористической организацией». Никаких реальных доказательств «террористической» деятельности ЧВК, разумеется, нет, а ведь «терроризм» - конкретное понятие, предполагающее совершение определенных действий, и деятельность «вагнеровцев» явно не попадает под это определение.Впрочем, такой опрометчивый шаг со стороны британских властей, если он будет предпринят, приведет к ответным мерам. Ведь известно, что в Африке, как и в других регионах мира, действуют и британские частные военные компании, и их в этом случае также можно будет признать «террористическими организациями» со всеми вытекающими последствиями.Вполне вероятно, что дружественные России правительства африканских государств тоже могут пойти на такой шаг, и тогда любая деятельность британских ЧВК в этих странах будет чревата для британских наемников физическим уничтожением, так как их станут рассматривать как террористов.