В концерне «Калашников» заявили, что в 2024 году смогут выпускать снайперские винтовки Чукавина в любом количестве, нужном Минобороны

На фоне событий на Украине российский военно-промышленный комплекс продолжает увеличивать свои производственные мощности. Одной из ключевых групп компаний здесь является концерн «Калашников», специализирующийся на производстве стрелкового оружия.
Концерн занимается также и выпуском снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Как отметил в интервью ТАСС конструктор Андрей Чукавин, в 2024 году «Калашников» сможет без проблем производить столько СВЧ, сколько нужно Министерству обороны России.
По словам конструктора, несмотря на всю сложность налаживания серийного производства винтовок, уже к концу этого года концерн будет выпускать их в десятки раз больше чем в 2022, а в следующем году – в любом количестве, которое запросит Минобороны.
В процессе серийного производства идёт упрощение некоторых операций и в то же время повышение надёжности отдельных узлов и механизмов винтовки, отметил Чукавин.
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия», а в 2021 году она прошла все государственные испытания. В ноябре прошлого года было принято решение начать закупки СВЧ для армии под возможную замену СВД (снайперской винтовки Драгунова).