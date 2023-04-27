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В концерне «Калашников» заявили, что в 2024 году смогут выпускать снайперские винтовки Чукавина в любом количестве, нужном Минобороны

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В концерне «Калашников» заявили, что в 2024 году смогут выпускать снайперские винтовки Чукавина в любом количестве, нужном Минобороны

На фоне событий на Украине российский военно-промышленный комплекс продолжает увеличивать свои производственные мощности. Одной из ключевых групп компаний здесь является концерн «Калашников», специализирующийся на производстве стрелкового оружия.


Концерн занимается также и выпуском снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Как отметил в интервью ТАСС конструктор Андрей Чукавин, в 2024 году «Калашников» сможет без проблем производить столько СВЧ, сколько нужно Министерству обороны России.

По словам конструктора, несмотря на всю сложность налаживания серийного производства винтовок, уже к концу этого года концерн будет выпускать их в десятки раз больше чем в 2022, а в следующем году – в любом количестве, которое запросит Минобороны.

В процессе серийного производства идёт упрощение некоторых операций и в то же время повышение надёжности отдельных узлов и механизмов винтовки, отметил Чукавин.

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия», а в 2021 году она прошла все государственные испытания. В ноябре прошлого года было принято решение начать закупки СВЧ для армии под возможную замену СВД (снайперской винтовки Драгунова).
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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30 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:13
    0
    Новость хорошая и нет одновременно. То что поздно начали запрягать это конечно хорошая новость ,а вот спешка в налаживании столь специфического вооружения к хорошему не приведет. Опять одни доклады бравурные .
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 09:40
      +5
      В статье не хватает простейших данных о винтовке . Неужели было трудно их привести ?
      А то , не специалисту , надо искать другие источники информации .
      1. Романенко
        Романенко Сегодня, 11:29
        0
        Не специалисту перечень характеристик винтовки особо и не к чему, другое дело, если вы реально хотите посмотреть что она может, а еще лучше и самому бы попробовать как стреляет.
        Что винтовка удалась понятно, думаю еще покажет свои зубки всем к кому повернется лицом.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:40
      +4
      Цитата: APASUS
      Новость хорошая и нет одновременно. То что поздно начали запрягать это конечно хорошая новость ,а вот спешка в налаживании столь специфического вооружения к хорошему не приведет. Опять одни доклады бравурные .

      Вот именно, доклады. Я не стрелок от слова совсем, к сожалению не та ВУС.
      Интересно было бы почитать мнение снайперов о новинке, а не хвалебные статьи от производителя.
      Другие сайты пишут ствол короче чем у СВД, а патроны те же ? Значит дистанция и точность не будут увеличены. И только из-за облегчения менять проверенное на просто новое ? Ради чего ?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:50
        +1
        Ради чего ?

        Чтобы соответствовать духу времени, не ради денег же. feel
  2. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 09:21
    -3
    СВЧ звучит как микроволновка. Так себе названице
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:32
      +3
      Может Микроволновкой и назовут. я про погоняло.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:14
      +1
      В тех подразделениях, куда отправили на апробацию первые партии, её уже прозвали чушкой. Так что всё норм. Вроде неплохая стрелялка для массового производства и для армейских снайперов. Для профессионалов, которым нужно не просто попасть, а попасть точно куда надо, лобаевские лучше, но они и товар штучный.
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 10:18
      +1
      Для некоторых и электричка паровоз, а так то.
      Сверхвысокая частота (СВЧ) - это обозначение МСЭ для радиочастот (РЧ) в диапазоне от 3 до 30 гигагерц (ГГц).
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:22
    +3
    Простите, а есть кто нить, кто сможет выпускать для наших военнослужащих, каждому, надёжные и защищённые радиостанции? Баофенги как у дедов/отцов это стильно, но не сейчас же. Потом, чтобы кто то, объединил это в сеть управления хоть бригадой хоть взводом?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:15
      0
      На Баофенгах пилить бюджет удобно, а на отечественных - нет. И весь ответ.
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 11:40
        0
        На Баофенгах пилить бюджет удобно, а на отечественных - нет. И весь ответ.

        думаю, проблема не в этом - пилить бюджет чиновники могут на чем угодно, таких талантов в стране много, а вот классных радиоэлектронщиков почти не осталось, и за пару месяцев таких спецов не подготовишь - нужны многие годы учёбы и труда, тяжелого труда и довольно неблагодарного в нашей замечательной стране.
        1. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 12:42
          0
          А настоящих специалистов и талантов среди электронщиков 1 из 30-100 сотрудников КБ. И такие таланты нужно беречь, терпеть их причуды, если они есть, что в России особо не практикуется.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:53
      +2
      Давно тому начали выпускать, больше 10-ти лет назад, наверное уже всех обеспечили.


      Там комментарии под видео читать не надо - их сплошь ципсошники пишут.
  4. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 09:25
    -2
    их бы на гражданский рынок выпустили - было бы классно
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:27
      +12
      Для кого? Офисным белобилетникам нарядившись модно тактически на стрельбище? СВО идёт, есть офигенная возможность настреляться на всю оставшуюся жизнь, в том числе красиво нарядившись как в американском кине.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:32
    +2
    Конкуренты активно двигаются в армию самозарядки АRки под .308......про СВЧ вообще ничего не слышно ( ни хорошего , ни плохого) и ничего не слышно про снайперские патроны 7.62х54р - есть они/нет их....стабильное качество/ не стабильное...?
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:41
    0
    Интересна судьба варианта СВЧ под .338кал , известно что то?
    1. air wolf
      air wolf Сегодня, 09:48
      0
      Только в 9.3-64, на мощнее патроне она рассыпется, вероятно из силумина как АR-10 делают, типа современные технологии laughing
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:46
    +3
    А что СВД на складах закончились? Ну прикрутите планку Пикатинни хорошую на СВД и будет еще лучше чем СВЧ soldier
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:57
      -1
      Плохая перспектива для качественного освоения бюджета и низкий экспортный потенциал.
  8. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:47
    +1
    свч ничем не лучше свд. свд нет необходимости доказывать что-либо. возможно винтовки равнозначны, в мелочах могут быть различия. но из-за мелочей менять одно на другое несколько неразумно.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:53
      -1
      И самое главное: "в 2024 году". Наверное не так бесперстективно как российская лунная станция в 2012 году, но всё что не сейчас, для СВО, не имеет особого значения.
  9. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 09:50
    -1
    А доводить изделия до кондиции будут уже в процессе серийного производства, интересная мысль, ну в данной ситуации она единственно правильная.
  10. Havoc
    Havoc Сегодня, 09:51
    0
    Всё конечно хорошо, но у меня вопрос, сколько нужно времени на чистку этого новомодного оружия в полевых условиях.
    Как пример, Калашников изменил конструкцию рычага затвора, на АК-47, т.к. там было маленькое отверстие, и его не удобно было чистить .
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:56
    +4
    Шли бы они с этой короткоствольной винтовкой...сравните длины стволов 410 мм у СВЧ и 620 у СВД. Яркая вспышка, сильная отдача и очень громкий звук выстрела обеспечены. Всегда необходимо применение ДТКП( так называемая банка) , а с такой банкой СВД тем более лучше СВЧ. Патроны качественные нужны...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:03
      0
      Патроны это да. Барнаул вам, нам, ещё покажет чудеса качества :)
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: Konnick
        Шли бы они с этой короткоствольной винтовкой...сравните длины стволов 410 мм у СВЧ и 620 у СВД......


        410 мм - длина ствола у гражданского варианта .308.
        565 мм - длина ствола у 7,62х54.
        460 мм - длина ствола у 7,62х51 НАТО.
        560 мм - длина ствола у .338 LM (приостановлена разработка).

        https://modernfirearms.net/ru/snajperskie-vintovki/snajperskie-vintovki-ru/rossija-snajperskie-vintovki/svch/
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:18
      0
      вы ничего не понимаете в снайперских винтовках как понимают в Ростехе! Ведь что самое главное в этой теме? Затоптать Лобаева! Нет аналогов? Сделаем черти что и сбоку планка, срок массового выпуска поставим после ПОБЕДЫ (на склад) и за это не накажут.
  12. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 12:10
    0
    Цитата: Comandor777
    СВЧ звучит ... Так себе названице

    Зато название простое,
    "СВЧ взял? - Да", или "Сколько у нас СВЧ в отряде?" )))

    Да и смысл в названии есть - поджаривать врагов.