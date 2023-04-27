В настоящее время Российская Федерация располагает более многочисленными сухопутными войсками, чем до начала украинского конфликта. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи.
По утверждению американского военачальника, Россия нарастила численность и вооружения своих сухопутных войск в связи с проводимой на Украине специальной военной операцией. Как отметил Каволи, кроме сухопутных войск, Россия располагает и другими ресурсами в сфере обороны.
Генерал более подробно остановился на Воздушно-космических силах РФ. По его словам, российская военная авиация потеряла очень мало самолетов во время конфликта, сейчас ВКС РФ обладают не менее чем 1000 истребителей и бомбардировщиков.
Каволи напомнил, что в других регионах российские войска не испытывают «негативного влияния» в связи с боевыми действиями на Украине. Например, подводные лодки ВМФ России усилили патрулирование маршрутов в Атлантическом океане.
Таким образом, американские и европейские военные структуры обеспокоены сохраняющимися возможностями РФ в сфере обороны. Вопреки стереотипам западных и украинских СМИ, при всей своей напряженности украинский конфликт все же является для России локальным, и это означает, что наша страна сохраняет самые широкие возможности в сфере обороны.
Значительная часть ВС РФ вообще не задействована и, вероятно, не будет задействована в украинском конфликте. Наконец, Каволи должен понимать и масштабы мобилизационного потенциала Российской Федерации.