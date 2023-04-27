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Главком войск НАТО оценил численность и возможности Вооруженных сил России в контексте спецоперации

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Главком войск НАТО оценил численность и возможности Вооруженных сил России в контексте спецоперации

В настоящее время Российская Федерация располагает более многочисленными сухопутными войсками, чем до начала украинского конфликта. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи.


По утверждению американского военачальника, Россия нарастила численность и вооружения своих сухопутных войск в связи с проводимой на Украине специальной военной операцией. Как отметил Каволи, кроме сухопутных войск, Россия располагает и другими ресурсами в сфере обороны.

Генерал более подробно остановился на Воздушно-космических силах РФ. По его словам, российская военная авиация потеряла очень мало самолетов во время конфликта, сейчас ВКС РФ обладают не менее чем 1000 истребителей и бомбардировщиков.

Каволи напомнил, что в других регионах российские войска не испытывают «негативного влияния» в связи с боевыми действиями на Украине. Например, подводные лодки ВМФ России усилили патрулирование маршрутов в Атлантическом океане.

Таким образом, американские и европейские военные структуры обеспокоены сохраняющимися возможностями РФ в сфере обороны. Вопреки стереотипам западных и украинских СМИ, при всей своей напряженности украинский конфликт все же является для России локальным, и это означает, что наша страна сохраняет самые широкие возможности в сфере обороны.

Значительная часть ВС РФ вообще не задействована и, вероятно, не будет задействована в украинском конфликте. Наконец, Каволи должен понимать и масштабы мобилизационного потенциала Российской Федерации.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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38 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:13
    +5
    у РФ есть три союзника это армия и флот и ядерный потенциал !
    1. Seal
      Seal Сегодня, 09:47
      +2
      + спецслужбы, не входящие в состав Армии и Флота.
      И само собой + музыканты оркестра имени Вагнера !!!
      1. Breard
        Breard Сегодня, 10:48
        +3
        Странная военная политика. Грустно. Вместо того что бы тщательно , многосторонне на уровне военных училищ, баз боевого применения, школ и курсов повышения опыта ВОЙСК, предварительная подготовка офицерского, сержантского, солдатского состава , переучивание с учетом... уже реального применения войск и видов вооружения, тактики применения подразделений... много стороннего изучения опыта успешного и не успешного ведения войны! ВС России ....
        платить наёмникам.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:57
      +4
      Цитата: opuonmed
      у РФ есть три союзника это армия и флот и ядерный потенциал !

      У Александра 3 была ещё одна фраза, "Без нашего ведома ни одна пушка в Европе не выстрелит". Сравните с нынешнем авторитетом и положением России.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 10:44
        +3
        Цитата: lis-ik
        У Александра 3 была ещё одна фраза, "Без нашего ведома ни одна пушка в Европе не выстрелит". Сравните с нынешнем авторитетом и положением России.

        В царствование Александра III Россия не вела ни одной войны, за что тот и получил прозвание Миротворец.

        А приведённое высказывание обыкновенно связывают с именем канцлера Безбородко, который по воспоминаниям современников любил говаривать молодым дипломатам, что в пору царствования матушки Екатерины ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без её на то позволения.
    3. Zhan
      Zhan Сегодня, 10:00
      -3
      По утверждению американского военачальника, Россия нарастила численность и вооружения своих сухопутных войск в связи с проводимой на Украине специальной военной операцией. Как отметил Каволи, кроме сухопутных войск, Россия располагает и другими ресурсами в сфере обороны.

      Бла бла бла....Ну хотя бы одну цифру из себя выдавил. Опять обычный трёп. smile
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:09
        +1
        Он выдавил. Да ее не опубликовали случайно.
        В СВО, по словам американца, задействованы 370 тыс. военнослужащих России.
  2. T-100
    T-100 Сегодня, 09:16
    -7
    Вопреки стереотипам западных и украинских СМИ, при всей своей напряженности украинский конфликт все же является для России локальным, и это означает, что наша страна сохраняет самые широкие возможности в сфере обороны.

    На столько локально что у нас и частичную мобилизацию провели, деньги собираем всей страной, танки расконсервируем уже до пятьдесят пяток добрались, заводы оборонные работают в три смены. Страшно представить сколько ещё эта "локальный конфликт" сожрёт ресурсов.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:22
      +7
      что у нас и частичную мобилизацию провели, деньги собираем всей страной, танки расконсервируем уже до пятьдесят пяток добрались
      В Европе стремительно концентрируется группировка НАТО вскоре количественно и качественно превзойдет ВС РФ, приходится держать войска в резерве.
      Страшно представить сколько ещё эта "локальный конфликт" сожрёт ресурсов.
      Речь уже не про ресурсы, стоит вопрос существования РФ.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 09:51
        +1
        Речь уже не про ресурсы, стоит вопрос существования РФ.

        Эта тема стала актуальной на Западе задолго до СВО.
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:36
      -1
      Именно поэтому Запад оказывает ограниченную Помощь укроине. План как можно больше измотать экономику РФ. С газо нефтяной иглы слезают, теперь поставили задачу распрощаться с Росатомом. Санкции поджимают. Думаю все очевидно - в первую очередь экономическая война.
      А они пока свои ряды укрепляют - Венгров , Сербов воспитывают. Бразилии вон по носу щелкнули.
      Другие фронты открывают - Карабах, Судан, Мали. Думаю и с Китаем плотно работают , уверен что работают, а раз работают - что то да получится, как минимум нейтрализуют, и уговорами и экономическим давлением и сохраняя напряжение вокруг Тайваня.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:40
      -1
      Цитата: T-100
      Страшно представить сколько ещё эта "локальный конфликт" сожрёт ресурсов.

      ваши предложения?
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:20
    -2
    Каволи должен вообще то соображать,что в ГШ РФ не дураки сидят,а задачи СВО решаются очень ограниченными силами. Единственным по настоящему опасным для России противником был и остается НАТО причем во всех своих составляющих... В СВО против России задействованы ресурсы более 50 стран. С учетом этого результат для них, как то не очень...
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:39
      -2
      НАТО ещё ничего не начинало , о чем вы? Самые сильные компоненты - Авиация и Флот не вовлечены . Только наземная техника предыдущих поколений . С учетом этого дела то наши не важные, уж простите скептика.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 09:46
        +3
        Да неужели?! А когда бы наши дела были очень?! Надо Киев взять и до Львова дойти? А зачем? Сталин уже доходил... Так до конца 50-х годов там бодались. У моего отца старший брат на западенщине погиб.
      2. Cronus
        Cronus Сегодня, 09:56
        +1
        Ну если напрямую будут вовлечены то там мобилизация да и ядерка.Они понимают поэтому мелкими шашками через Украину тестят наши красные линий,нада бы им уже и пощечину дать,думаю есть методы.
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 10:08
        +3
        Цитата: kaufman
        Авиация и Флот не вовлечены ... дела то наши не важные
        Правда думаете, что НАТО может отправить свой флот в украинские степи?
        Что касается авиации, то опыт боевых действий показывает, что даже малочисленное и раздолбанное ПВО, типа украинского, способно сильно ограничить активность авиации. Почему считается, что НАТОвской авиации это не касается – непонятно...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:43
      +4
      Вы бы смайлик шуточный поставили про ГШ,и не дураков.Напомню,как была классно спланировано все изначально.Нет,перед генералитетом были поставлены задачи,и их надо выполнять .Только вот задачи для того наряда сил явно непосильные.Сейчас все зашло в позиционный тупик,и что развернется дальше-увидим.Я вчера уже рассказывал про агитаторов,приехавших к нам на работу.Предлагали идти добровольцами.Получили игнор и разговор по душам в курилке
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 10:02
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Вы бы смайлик шуточный поставили про ГШ,и не дураков.Напомню,как была классно спланировано все изначально.Нет,перед генералитетом были поставлены задачи,и их надо выполнять .Только вот задачи для того наряда сил явно непосильные.Сейчас все зашло в позиционный тупик,и что развернется дальше-увидим.Я вчера уже рассказывал про агитаторов,приехавших к нам на работу.Предлагали идти добровольцами.Получили игнор и разговор по душам в курилке

        Да я уже понял кто вы такой. Не старайтесь так уж сильно. А я вот на днях по делам заезжал в РВК Красносельского района СПБ так там добровольцев полные коридоры...
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 10:05
        +1
        Да у нас, как бы тоже, агитируют, бабла обещают
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 10:10
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Напомню,как была классно спланировано все изначально
        Стесняюсь спросить, а вы откуда знаете, как и что было спланировано изначально? Вам из Генштаба докладные записки присылают или лично информируют?
        1. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Сегодня, 10:21
          +2
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: dmi.pris1
          Напомню,как была классно спланировано все изначально
          Стесняюсь спросить, а вы откуда знаете, как и что было спланировано изначально? Вам из Генштаба докладные записки присылают или лично информируют?

          А вы посмотрите,что этот товарищ ,который вообще не товарищ здесь писать изволит? Подоплека какая у него... Обыкновенный всепропальщик если не хуже... Вот сейчас идут сообщения о нанесении массированных ударов по скоплениям ВСУ и наемников в Запорожской области. На Артемовском направлении прорвана линия обороны ВСУ у Хромово...В Артемовске приближается финал для ВСУ...А у господина все пропало...
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:15
          -1
          Не стесняйтесь.Харьков,Херсон,Буча Вам что либо говорит?
          1. Игорь_Божко
            Игорь_Божко Сегодня, 11:39
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            Не стесняйтесь.Харьков,Херсон,Буча Вам что либо говорит?

            Буча-провокация объединенного Запада и их украинских шестерок! Мы брали Харьков? Когда? Про Херсонскую губернию так мы и сейчас контролируем значительно большую ее часть. Из под Киева мы ушли по Стамбульским соглашениям. Вы не знали? Война,дружок, и состоит из ошибок порой досадных и Побед. И конечно все украинские регионы вернувшиеся в состав России будут освобождены. А еще Одесса, Николаев, Харьков, Сумская и Черниговская область. Это точно. К тому времени вероятно и Днепропетровская. Про Полтавскую пока сказать не могу.
    3. Damir_N
      Damir_N Сегодня, 09:51
      -2
      Тут и финны голову стали поднимать.А противник достаточно опасный и рядом.
  4. Розмари
    Розмари Сегодня, 09:28
    +1
    Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи.

    .. во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам. Эти слушания состоялись 26 апреля, продолжались с 10:30 и до обеда, и Каволи там много чего наговорил.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:45
    -1
    По его словам, российская военная авиация потеряла очень мало самолетов во время конфликта

    Ответ всепропальщикам, что тут год уже не затыкаясь, призывают "бамбить масты!" Когда даже враги отдельно отмечают именно важность сохранения численности ВВС
  6. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 09:46
    +1
    Цитата: kaufman
    ...Думаю и с Китаем плотно работают , уверен что работают, а раз работают - что то да получится, как минимум нейтрализуют, и уговорами и экономическим давлением и сохраняя напряжение вокруг Тайваня.

    Откуда такая уверенность - сообщили по секрету? Чтобы с иглы слезть, нужно полностью на велосипеды пересесть и грузовые перевозки тоже. Каждый в ЕС думает о себе и как подешевле газ/нефть купить
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 09:55
    -1
    Значительная часть ВС РФ вообще не задействована и, вероятно, не будет задействована в украинском конфликте.
    Смотрю я на наших тыловых "вояк" с пивными животиками... Зачем они нужны государству?
    Помню, когда Чеченская война была, весь состав МВД (участковый, следователь.. все) в командировки туда ездили. А сейчас... кто-то воюет, а кто-то пивком нагружается.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: kaufman
    НАТО ещё ничего не начинало , о чем вы? Самые сильные компоненты - Авиация и Флот не вовлечены . Только наземная техника предыдущих поколений . С учетом этого дела то наши не важные, уж простите скептика.

    Ещё ничего не начинало, а с боеприпасами уже напряг. Жидковато как-то.
    Их авиация несбиваемая? Откуда флот НАТО сможет отработать без последствий для себя?
    Неужели вы думаете, что кто-то будет спокойно наблюдать, как НАТО всей своей стаей накинется на Россию? Россия далеко не все ресурсы задействовала.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:03
    +1
    Таким образом, американские и европейские военные структуры обеспокоены сохраняющимися возможностями РФ в сфере обороны.
    . Всё так и должно быть...
    Россия большая и рубежи охранять надо со всех сторон.
  10. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 10:30
    +1
    Например, подводные лодки ВМФ России усилили патрулирование маршрутов в Атлантическом океане.

    А он думал, мы задействуем при штурме и обороне сухопутных территорий моряков с подводных лодок??
    Целый Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи, а рассуждает как дилетант!
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:31
    -1
    Вопрос не в численности, а в качестве подразделений. У хохла войск задействовано было больше чем у нас, но это не мешает ему проигрывать эту войну, пусть и не так быстро, как многие прогнозировали. У республик Донбасса, не говоря уже о музыкантах, было вообще мизерное количество личного состава, при этом именно они обеспечили главные результаты на поле боя.
    Толку от большой и бестолковой армии нет. Это было известно задолго до этой войны, просто сейчас для многих это стало откровением. Нам после Победы придется серьезно поработать в сфере совершенствования наших войск...
  12. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 10:50
    -2
    1000 истребителей и бомбардировщиков?!!!! belay фига у нас воздушная армада есть, а мы и не знали lol
    Напишут ерунду всякую...
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:02
    -1
    В общем, успокоил он наших генералов и политиков. Хорошо, что не дезинформировал.
  14. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:20
    +1
    Западные партнёры в своем амплуа - сокрушаются что у РФ дела обстоят гораздо лучше, чем они планировали изначально......
  15. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 12:05
    0
    Цитата: Seal
    и спецслужбы, не входящие в состав Армии и Флота

    Численность в Росгвардии - составляет около 430 тысяч, источник:
    https://dzen.ru/a/X5g8FHMZOy6jt2rs
  16. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:49
    0
    О что плохого воевать получая ,,бабло,,? Или как в Афганистане и Чечне на срочниках выезжать? Хотя и тогда сверхсрочникам и офицерам платили прилично.Желаете чтоб семьи мобилизованных и тем более добровольцев перебивались с хлеба на квас?Платят ?Это отлично ! Почему люди рискуя жизнью и здоровьем не могут получать приличное ,,бабло,И не надо ерничать ,,бабло обещают,, Слава богу что платят!Можно быть бесплатным патриотом сидя на диване.