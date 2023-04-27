Американцы развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием, сообщив об инспекции в Одессе

На Западе, вероятно, решили взять под контроль многомиллиардные поставки оружия на Украину, чтобы удостовериться в их использовании по назначению.
По словам командующего объединенными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, Вашингтон организовал на Украине систему слежения за оружием, поступающим от Запада.
Генерал отметил, что на Украине удалось развернуть логистическую систему слежения по натовским стандартам, чтобы проводить постоянный мониторинг. Каволи добавил, что эта работа была проведена в течение последних нескольких месяцев.
На месте работу по отслеживанию того, что происходит с западным оружием, ведёт офис военного атташе США в Киеве. Сообщается, что представители офиса вчера провели инспекцию в Одессе и, что следующая инспекция состоится на будущей неделе. Технически проверка происходит примерно следующим образом – инспектор ручным сканером считывает данные со штрихкодов, нанесенных на западные вооружения и далее эта информация попадает в сеть, подконтрольную американцам.
По словам командующего объединенными силами НАТО, при возможности для мониторинга привлекаются американцы. Если же этого сделать не удаётся, то эта работа поручается служащим ВС Украины.
Из этого релиза можно сделать вывод как минимум о том, что оружие и техника на Украину поставляется в том числе через Одессу. А не используется ли для этого мандат зернового коридора, вопрос риторический...