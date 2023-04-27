Военное обозрение
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Американцы развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием, сообщив об инспекции в Одессе

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Американцы развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием, сообщив об инспекции в Одессе

На Западе, вероятно, решили взять под контроль многомиллиардные поставки оружия на Украину, чтобы удостовериться в их использовании по назначению.


По словам командующего объединенными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, Вашингтон организовал на Украине систему слежения за оружием, поступающим от Запада.

Генерал отметил, что на Украине удалось развернуть логистическую систему слежения по натовским стандартам, чтобы проводить постоянный мониторинг. Каволи добавил, что эта работа была проведена в течение последних нескольких месяцев.

На месте работу по отслеживанию того, что происходит с западным оружием, ведёт офис военного атташе США в Киеве. Сообщается, что представители офиса вчера провели инспекцию в Одессе и, что следующая инспекция состоится на будущей неделе. Технически проверка происходит примерно следующим образом – инспектор ручным сканером считывает данные со штрихкодов, нанесенных на западные вооружения и далее эта информация попадает в сеть, подконтрольную американцам.

По словам командующего объединенными силами НАТО, при возможности для мониторинга привлекаются американцы. Если же этого сделать не удаётся, то эта работа поручается служащим ВС Украины.

Из этого релиза можно сделать вывод как минимум о том, что оружие и техника на Украину поставляется в том числе через Одессу. А не используется ли для этого мандат зернового коридора, вопрос риторический...
Использованы фотографии:
Википедия/Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown, 10th Press Camp Headquarters
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9 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:12
    0
    Кроме очевидных фактов (нецелевое использование коридора зерновой сделки, поставка оружия и техники на поток и пр) я тут вижу ещё и кардинальное увеличение численности присутствия натовских военных на Украине. Потому что вот это вот тотальное отслеживание - это работа не для одного человека, и даже не для сотни
    И второе - по всему видать,техники действительно много, раз уже требуется её учет. И теперь она не будет бестолково где-то накапливаться в ожидании Ланцетов/Кинжалов
    Не самые приятные новости.
    1. termos
      termos Сегодня, 10:59
      +1
      Ну с зерновой сделкой действительно сделать ничего не могут, ибо в этой истории замешана огромная куча интересов разных сторон. И наших, и ихних, и третьих лиц, в том числе турков. Украинских интересов на самом деле здесь не так уж и много, ибо я фиг знает, в чем прикол толкать зерно в капстраны гигантскими для себя объемами (в том числе и выгребая из нужных населению запасов) за три копейки, да и те получают оружием, которое дают своим гражданам, чтобы те шли на убой =)) Ну то есть офигенный экономический план по-украински, надежный как швейцарские часы:
      1. Продать большую часть запасов зерна за 3 копейки
      2. Взамен получить оружие
      3. Отправить погибать с этим оружием экономически активное население
      4. В результате получить вообще убитую в хлам экономику
      5. ?????
      6. PROFIT!!!
      Наши же не настолько идиоты, и переть против всех в этом клубке интересов не хотят, реалисты в политике даже в США это понимали в ХХ веке, что проще качать скилл договорняка, мягкой силы и вваливания бабла, оставляя силовые операции когда уже по-другому никак. Сейчас, увы, в американской политике сидят идеалисты, которые решили, что можно мочить любые неугодные режимы, даже если они вполне себе договороспособны. и это пройдет без последствий. А последствия есть, в первую очередь госдолг, выросший к ВВП до без малого уже 130%, хотя в ХХ веке он обычно держался в районе 50%. То есть идеалисты решили, что если начинает появляться все больше недовольных нынешними условиями - пофигу на расходы, надо давить любой ценой.
      Турки же в сделке для себя решают целую кучу задач, в основном, финансовых и для Эрдогана - репутационных внутри страны. А Эрдоган - фигура для наших весьма нужная, ибо он понятен, с ним имеют точки соприкосновения для учета взаимных интересов. А впереди ведь выборы, и Эрдоган имеет немалый шанс проиграть конкуренту, который несколько более лоялен Западу. Плюс Эрдоган в определенной степени управляем, ибо он сам фанатик своего тюркского мира, который пересобачился со многими в регионе, и если он позволяет себе слишком много - на него можно давить через поддержку оружием тех же курдов, что сделали, к примеру, после сбития турками нашего истребителя. Курды тогда неплохо подпалили туркам хваленые Леопарды (которые почему-то работники соседней свинофермы считают манной небесной и уберЪЪЪоружием возмездия даже в количестве считанных единиц), посбивали немного летающей техники, в общем попили немного кровушки туркам. Несмертельно, но намек турки поняли.
  2. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:14
    +2
    взять под контроль многомиллиардные поставки ... Вашингтон организовал на Украине систему слежения за оружием, поступающим от Запада...
    Выгодная, должно быть, работа контролировать многомиллиардные поставки. Одна десятая процента прилипла к рукам – вот и домик в Майами или счётик на Каймановых островах.

    ...для мониторинга привлекаются американцы. Если же этого сделать не удаётся, то эта работа поручается служащим ВС Украины
    Пустить козла огород охранять – это мудро.
  3. Boris55
    Boris55 Сегодня, 10:14
    0
    Вся власть Советам!

    Американцы развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием, сообщив об инспекции в Одессе

    А что, оружие на Украину через порты Одессы поступает? belay А как же зерно? laughing
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 10:14
    +1
    Ещё бы перехватить такую информацию и будет у нас полная картина с поставками.
  5. Max2022
    Max2022 Сегодня, 10:15
    +1
    Вообщем нам надо как-то активнее подключаться к системе этого мониторинга с последующим уничтожением и оружия и инспекторов...
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:17
    +1
    Логистический центр в Одессе придётся уничтожить, как это не неприятно для её жителей, без сопутствующего урона не обойдётся, но по другому нельзя.
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:00
    +1
    Ползучая оккупация.
    Да, коротко. Короче некуда. am
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:56
    +1
    Цитата: Boris55
    оружие на Украину через порты Одессы поступает? А как же зерно?

    Для непонимающих:
    Зерно - ИЗ Украины
    Оружие - В Украину
    А Вы как хотели? Порожняком гонять суда? Дорого, невыгодно!
    Вот и приходится любой попутный груз брать... а что делать?!))