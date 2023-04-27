Врио главы ДНР: Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских войск

Сейчас все позиции украинских вооруженных сил в Марьинке (Донецкая Народная Республика) перешли под огневой контроль ВС РФ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».Как отметил Пушилин, из 59 кварталов, на которые можно разделить Марьинку, 50 кварталов полностью контролируются подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации. Практически все позиции ВСУ в городе находятся под огневым контролем российских войск, утверждает врио главы ДНР. Поэтому, хотя украинские формирования и пытаются оказывать сопротивление российским войскам, ВС РФ продвигаются вперед и постепенно освобождают территорию города.Медленные темпы освобождения Марьинки связаны с постоянной переброской в город резервов украинских формирований. Киевский режим не желает терять контроль над городом и постоянно направляет в Марьинку все новые и новые формирования ВСУ.Напомним, что в последнее время российские войска демонстрируют рост активности не только на Артемовском, но и на Авдеевском и Марьинском направлениях. Освобождение Марьинки предстает важной задачей, поскольку этот населенный пункт многие годы использовался украинскими формированиями для обстрелов мирного населения города Донецка и других близлежащих городов и поселков ДНР.Пушилин также заявил, что украинские формирования точно пойдут в контрнаступление. Не факт, что это произойдет в начале мая, но, вероятно, произойдет в обозримом будущем, считает руководитель Донецкой Народной Республики.