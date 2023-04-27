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Врио главы ДНР: Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских войск

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Врио главы ДНР: Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских войск

Сейчас все позиции украинских вооруженных сил в Марьинке (Донецкая Народная Республика) перешли под огневой контроль ВС РФ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».


Как отметил Пушилин, из 59 кварталов, на которые можно разделить Марьинку, 50 кварталов полностью контролируются подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации. Практически все позиции ВСУ в городе находятся под огневым контролем российских войск, утверждает врио главы ДНР. Поэтому, хотя украинские формирования и пытаются оказывать сопротивление российским войскам, ВС РФ продвигаются вперед и постепенно освобождают территорию города.

Медленные темпы освобождения Марьинки связаны с постоянной переброской в город резервов украинских формирований. Киевский режим не желает терять контроль над городом и постоянно направляет в Марьинку все новые и новые формирования ВСУ.


Напомним, что в последнее время российские войска демонстрируют рост активности не только на Артемовском, но и на Авдеевском и Марьинском направлениях. Освобождение Марьинки предстает важной задачей, поскольку этот населенный пункт многие годы использовался украинскими формированиями для обстрелов мирного населения города Донецка и других близлежащих городов и поселков ДНР.

Пушилин также заявил, что украинские формирования точно пойдут в контрнаступление. Не факт, что это произойдет в начале мая, но, вероятно, произойдет в обозримом будущем, считает руководитель Донецкой Народной Республики.
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2 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:03
    -1
    Получается, что Марьиника в " серой зоне" ? Или даже не в "серой" - огневой контроль есть, но войска ВСУ не ушли. Вообще же, победа будет тогда, когда наши войска займут все бывшие позиции ВСУ в Марьинке, а войск противника не останется.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 10:15
      -1
      Да этот "огневой контроль" уже девятый год. Марьинка рядом с Донецком, как его могло не быть?