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Секретарь Совбеза Армении возложил ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию

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Секретарь Совбеза Армении возложил ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию

В Лачинском коридоре – единственной транспортной артерии, связывающей Армению с Нагорным Карабахом, снова обострение. 23 апреля азербайджанская сторона установила КПП в начале вышеупомянутой дороги.


В Ереване происходящее назвали нарушением международного права и подготовкой к этнической чистке армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь, в Баку заявили, что установка контрольно-пропускного пункта является абсолютно законным решением, так как Азербайджан имеет полное право контролировать выезд и въезд на свою территорию.

Более того, азербайджанская сторона заявляет, что именно Армения спровоцировала подобные действия, так как осуществляла переброску солдат и военной техники по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах.

Между тем в Ереване продолжают настаивать на том, что власти Баку нарушили международное право и достигнутые ранее договоренности. В связи с этим Армения уже обратилась в Международный суд ООН.

Но и это еще не все. В Ереване пытаются возложить ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию.

Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе интервью ОТА заявил, что согласно итоговому заявлению, подписанному сторонами в ноябре 2020 года, контроль над Лачинским коридором полностью перешел к российским миротворцам. Следовательно, именно Россия несет ответственность за 120 тыс армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Как выразился Григорян, если не удастся достичь понимания в возникшей напряженности дипломатическим путем, то «Россия должна действовать».
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31 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:22
    0
    Если в самом деле текст итогового заявления от ноября 2020 года содержит такое условие, то надо предложить азербайджанского стороне удалить такой КПП, а если не согласятся, то самостоятельно убрать его силой.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:33
      +2

      Секретарь Совбеза Армении возложил ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию

      США - политической элите Армении: "Любишь кататься, люби и саночки возить!"
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:07
        +1
        Гена! hi
        Да какая там элита!? Расползлись по всему миру, в Армении только самые отсталые живут
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: monetam
      самостоятельно убрать его силой

      Зачем убрать?
      Обитателей пинком под зад, флаг сменить на свой, сказать спасибо строителям, что построили и установить своё дежурство.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:52
      +3
      Цитата: monetam
      Если в самом деле текст итогового заявления от ноября 2020 года содержит такое условие, то надо предложить азербайджанского стороне удалить такой КПП, а если не согласятся, то самостоятельно убрать его силой.

      В свете последних заявлений руководства Армении и готовности заключить с Азербайджаном мирный договор вопрос Лачинского коридора видимо для Армении стал уже не актуальным, поэтому не исключено, что высказывания секретаря Совбеза Армении имеют целью не заботу об армянах Нагорного Карабаха, а направлены на дискредитацию России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
    4. barclay
      barclay Сегодня, 11:17
      0
      Условие то может быть и содержится, только вот удалять азербайджанский КПП силой Россия не будет. Это незамедлительно будет расценено как конфликт между РФ и Азербайджаном. Нам это не нужно. Мы там оказались в "неудобной" позе. Вроде и полномочия себе выбили, но и политической воли для их осуществление нет. Поэтому будем дальше принимать обвинения в свой адрес. Единственная надежда на то, что пока наши миротворцы там, то войны не будет. Но это пока. Видимо, нужны новые переговоры, но авторитет миротворцев при этом упадёт.
      Азербайджан под шумок продолжает свою политику.
    5. solar
      solar Сегодня, 13:00
      0
      КПП в заявлении не предусмотрен. Но и прямого запрета на его размещение нет. Написано, что армянские войска выйдут из Карабаха, охранять коридор будут российские миротворцы, Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях..
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:23
    +10
    Какой ещё "коридор-моридор"? Пашинян же проблеял позавчера что он признаёт старые советские границы Армении и Азербайджана! Всё! Тема закрыта!
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:25
    +3
    Но и это еще не все. В Ереване пытаются возложить ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию.

    Пока Пашнян & Co. у власти, мира не будет. Мир нужно делать чистыми руками.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:09
      +1
      Оссспадя! Когда это хоть у одного политика чистые руки-то были?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: роман66
        Когда это хоть у одного политика чистые руки-то были?

        Чистые руки уже тогда, когда они не по локоть в дерьме.
  4. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 10:28
    +7
    России следует в таком случае положить на Армению.Целиком.
    Коридор лачинский гарантирован только в случае наличия коридора в Нахичевань
  5. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 10:37
    +4
    Я вот одного не понимаю. Политика Армении - это классический пример усидеть на двух стульях. Т.е. внешнюю политику РФ они не поддерживают, Крым не признают, а РФ должна помочь им с Карабахом. Т.е. наши военные должны вступить в прямой конфликт с азерами и при этом армяне будут смаковать как на Украине убивают "русских оккупантов". Короче я бы поставил вопрос ребром. Или вы с "нами" или с "ними". Если с "ними", то вот и просите дядюшку Сэма вас защитить. А так в Армениь вон тысячи предателей из РФ сдристнуло, путь их и мобилизуют.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:43
      +2
      Армения это чемодан без ручки. Если оставить их самих по себе, азера с турками их нагнут очень быстро, останется небольшая территория под управлением соросят и как итог, нато будет там.Турки, при всех сложных отношениях с Европой, всё таки в нате и никуда от военных обязательств не денутся, пустят на свои базы.
      1. shm_kv
        shm_kv Сегодня, 11:00
        +1
        Дело в том, что даже если условно РФ продолжит оказывать им поддержку, да даже если вступит в конфликт с азерами (что убийственно сейчас), то РФ взамен все равно ничего не получит. Щупальца США там уже давно и укоренились очень сильно.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:38
    +6
    Следовательно, именно Россия несет ответственность за 120 тыс. армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

    Правильно, чиновники России несут прямую ответственность за 170 000 армян, проживающих в Москве и Московской области...А главная ответственность перед российским народом - ответственность за наличие в России (существование за счёт российских ресурсов) миллионеров и миллиардеров армянского происхождения.
    * * *
    И я знаю, где была в 90-х годах собака зарыта. На памяти этнические ОПГ, неизвестно откуда и зачем появившиеся именно в России. А ещё в каждом областном центре России есть центр «армянского народного творчества»...Оно бы и хрен с ним, да только в Армении таких центров «русского творчество» не наблюдается...
    * * *
    Да и не это главное. С какого бодуна чиновник из Армении делает предъявы России?
    * * *
    От этой привычки прятаться за спины русских пора избавляться. У нас итак хватает желающих загрести жар чужими руками...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Правильно, чиновники России несут прямую ответственность за 170 000 армян, проживающих в Москве и Московской области...

      Чиновники СССР придумавшие "ЛимитУ" для Москвы - несут за это ответственность.Именно в 1970е поехали массово жители Кавказа и Средней Азии в "Маскву".
      Только тогда это было не так заметно за счет того что гипермаркетов не было, торговля была блатной по определению.Оставались рынки- которые они и заняли
      Цитата: ROSS 42
      главная ответственность перед российским народом - ответственность за наличие в России (существование за счёт российских ресурсов) миллионеров и миллиардеров армянского происхождения.

      Про "...пришлем тебе деньги- купи себе трамвай и езди как все!!"(с) придумали в СССР в 1970е..
      Выжившие из ума старцы в Политбюро могли удержать все окраины СССР только задирая им зарплаты до небе и поставляя им дефицит...
      Делая из них "витрины".
      У нас в 10 км от моего поселка был поселок в Казахстане.И вот эти 10 км повышали ставки зарплатные сразу на 30%.У нас в совхозах у скотников потолок был 200, у них 300. И так по всем специальностям.
      У них дифицитные книги -Дюма, детективы, "Дружба народов" и т.п. лежали в магазинах навалом- желающих не было.
      Мебель - все возили оттуда.
      Дефицитные на селе мотоциклы Урал - тоже оттуда везли, купив с переплатой. А у нас очередь 3 года была на них- и льготная для инвалидов войны - год.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 10:44
    +3
    Достали эти хитрозадые, им Россия везде мешает и во всём виновата у них. Соросенок Пашиньян, вот кого нужно заменять.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:46
      +2
      Помимо Пашиняна там тысячи армян открытого общества, которых вырастили разные западные НКО и НПО. Их куда денете?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:04
        0
        Пророссийское правительство там нужно ставить. Ну и по накатанной схеме всех соросят записывать в иноагенты и давить их деятельность. Кто-то сам уедет, кого то "уедут". Ну это с дивана легко рассуждать, конечно. А так действительно, вы правы, это чемодан без ручки. И бросить жалко и нести неудобно.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:45
    +1
    Интересно, Ереван не признает независимость Карабаха, по сути сдали Карабах, а Россия им обязана всё преподнести на блюдечке с голубой каёмочкой.
    Ещё одни халявщики.
    Если Армения признала что Карабах это Азербайджан, то Азербайджан и устанавливает правила пересечения своих границ.
    Задача российских миротворцев разъединение сторон и недопущение резни армян в Карабахе.
  9. Seal
    Seal Сегодня, 10:46
    +3
    Цитата: monetam
    Если в самом деле текст итогового заявления от ноября 2020 года содержит такое условие,
    Не содержит.
    Вот официальный текст Заявления:
    http://www.kremlin.ru/events/president/news/64384
    В Заявлении о прекращении огня написано
    6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
    По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
    Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

    Безопасность !!! Только и всего hi .
    Смешно, но Азербайджан не обязан обеспечить даже беспрепятственное движение.
    Еще смешнее то, что беспрепятственное движение, согласно Заявлению, должна обеспечивать Армения, но в другом месте. good
    9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

    Впрочем, даже если бы в Заявлении и говорилось о беспрепятственном движении по Лачинскому коридору, то нужно понимать, что термин "беспрепятственное" вовсе не является синонимом термина "бесконтрольное". Любое суверенное государство вправе проводить пограничный и таможенный досмотры при въезде на свою суверенную территорию. И Карабах и Лачинский коридор - территория суверенного Азербайджана. И я лично не понимаю, почему армянская сторона не хочет соблюдать принятые во всем мире правила и требует для себя исключений.

    То есть если бы в Заявлении даже и было требование о беспрепятственности движения по Лачинскому коридору , то для беспрепятственного движения по Лачинскому коридору Азербайджан должен лишь обеспечить наличие такого количества постов таможенного контроля, чтобы не создавать очереди при прохождении таможенного досмотра. Только и всего.

    Поскольку в Заявлении от отношении Лачинского коридора нет требований, аналогичных требованиям, указанным в статье 9 Заявления, а именно нет указания, что: "Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", то для введения исключений об отсутствии Таможенного и Пограничного контроля в Лачинском коридоре нужна добрая воля Азербайджана. То есть исключения могут быть введены лишь на основе взаимной договоренности двух сторон. А какие взаимные договоренности могут быть, когда между Арменией и Азербайджаном юридически продолжается состояние войны ? Той самой войны, которую начала Армения в 1992 году. Ведь Мирного Договора до сих пор как не было, так и нет !!
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:47
    +1
    Они там уймутся когда-нибудь? sad

    Текст Вашего комментария...
  11. Dr_Yalquzaq
    Dr_Yalquzaq Сегодня, 10:51
    +1
    В США недавно прошли учения НАТО, в этих учениях принимала участие Армения.
  12. Серега Немуслим
    Серега Немуслим Сегодня, 10:58
    +1
    Опять русский ванька за "великую армению" воевать не хочет.
  13. Vovanya
    Vovanya Сегодня, 11:00
    0
    А чей Крым? Когда дадут ответ, тогда и будем "посмотреть".
  14. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 11:03
    0
    многовекторность внешней политики малых стран приведет лишь к тому/, что ее будут иметь все кому не лень. в итоге страдает население, а политиканы радостно пересчитывают денежки полученные от многовекторности.
  15. Brain_
    Brain_ Сегодня, 11:08
    +1
    Армения совсем уже края теряет.
    Мало им надавали в ходе недавних конфликтов. Или что, они думают, что кто-то ещё за них вступится, если будет война с Азербайджаном?

    Кто-то и что-то там Армении должен? Пусть признают Крым и новые территории, тогда ещё можно что-то обсуждать. Иначе - пусть дальше заглядывают в рот блоку НАТО в надежде, что те их спасут.
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:24
    0
    Если в правительстве страны находятся люди стремящиеся и рыбку съесть и на вертолете прокатиться, то конца и края не будет бедам и проблемам, сейчас это хорошо видно на примерах Армении и Азербайджана.
    Все кто не может определиться кто ему друг, а кто враг в результате попадают под влияние третьей стороны, желающей только одного - хорошенько погреть руки на конфликте и извлечь, за счет неопределившихся, максимальную выгоду для себя.
    В принципе, прописные истины, но ведь все продолжается....
  17. Грац
    Грац Сегодня, 12:03
    +1
    России надо вывести своих миротворцев, пусть разгребают сами
  18. Seal
    Seal Сегодня, 12:31
    0
    Цитата: свой1970
    И вот эти 10 км повышали ставки зарплатные сразу на 30%.У нас в совхозах у скотников потолок был 200, у них 300. И так по всем специальностям.
    Да. Так называемая ЕТС СССР(Единая тарифная сетка), которая , как считалась, была единой для всего СССР, на самом деле "единой" была лишь на словах.