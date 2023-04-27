Секретарь Совбеза Армении возложил ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию

В Лачинском коридоре – единственной транспортной артерии, связывающей Армению с Нагорным Карабахом, снова обострение. 23 апреля азербайджанская сторона установила КПП в начале вышеупомянутой дороги.В Ереване происходящее назвали нарушением международного права и подготовкой к этнической чистке армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь, в Баку заявили, что установка контрольно-пропускного пункта является абсолютно законным решением, так как Азербайджан имеет полное право контролировать выезд и въезд на свою территорию.Более того, азербайджанская сторона заявляет, что именно Армения спровоцировала подобные действия, так как осуществляла переброску солдат и военной техники по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах.Между тем в Ереване продолжают настаивать на том, что власти Баку нарушили международное право и достигнутые ранее договоренности. В связи с этим Армения уже обратилась в Международный суд ООН.Но и это еще не все. В Ереване пытаются возложить ответственность за происходящее в Лачинском коридоре на Россию.Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе интервью ОТА заявил, что согласно итоговому заявлению, подписанному сторонами в ноябре 2020 года, контроль над Лачинским коридором полностью перешел к российским миротворцам. Следовательно, именно Россия несет ответственность за 120 тыс армян, проживающих в Нагорном Карабахе.Как выразился Григорян, если не удастся достичь понимания в возникшей напряженности дипломатическим путем, то «Россия должна действовать».