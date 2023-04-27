Молдавский депутат: Визовый режим с Россией помог бы республике находиться в безопасности

Также, на мой взгляд, в этой ситуации есть и другой немаловажный момент. Хочу напомнить о том, что на протяжении последних 7 лет до фронтальной агрессии РФ, число наших граждан в России сократилось в 4 раза, а потому, оставшимся там согражданам нужно предоставить возможность выбора. В этой связи, не исключаю возможности введения безвизового режима с РФ в перспективе с целью обеспечения национальной безопасности страны

Москва вновь предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы не допустить её преобразования. Её устраивает, чтобы в нашей стране был постоянный хаос и разруха, коррупция и бедность, чтобы у власти находились руководители, которых можно было бы подкупить и контролировать. Именно таким образом Российская Федерация стремится продвигать тут свои интересы

Депутат Парламента Республики Молдова (РМ) от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Оазу Нантой решил порассуждать на тему о том, что в стране не мешало бы ввести визовый режим с Россией. По словам народного избранника, только таким образом республика могла бы быть в «безопасности».Также, считает парламентарий, не исключён и вариант перехода к принципу взаимности в том, что касается вопросов персонала диппредставительств двух страх с тем, чтобы сравнять количество работников в них.– рассказал он в интервью телеканалу TVR Moldova.Стоит отметить, что подобные громкие и необдуманные заявления со стороны Нантоя звучат не впервые. До этого депутат призывал пересмотреть статус автономии Гагаузии, намекая на то, что у парламентского большинства, частью которого он является, 63 депутата в законодательном органе страны, а стало быть, есть все предпосылки для её (автономии) ликвидации простым голосованием.Тем временем президент РМ Майя Санду в очередной раз обвиняет РФ в попытках «дестабилизации» ситуации в регионе, не приводя при этом никаких доказательств.Вот как глава молдавского государства высказалась по поводу данной ситуации в эфире телеканала Jurnal TV:Как видно, вновь во всех молдавских проблемах у президента Санду «виновата Россия».Напомним, что большинство жителей республики по-прежнему выступают за поддержание добрососедских и тёплых отношений с Россией, вопреки политике пресловутой европейской интеграции, которую руководство страны столь рьяно продвигает. Об этом свидетельствуют и все социологические опросы.