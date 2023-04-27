Советник Офиса президента Украины заявил, что киевский режим получил лишь 2 процента обещанной Западом помощи

На Украину якобы еще не поступила большая часть западных вооружений и военной техники. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, киевский режим получил лишь 2% обещанной странами Запада военной помощи.Фактически Михаил Подоляк опроверг вчерашнее заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО генерала армии США Кристофера Каволи. Генерал, напомним, заявил, что Украина получила 98% вооружений и военной техники, необходимых для проведения контрнаступления. Источники на Украине также подтверждают бесперебойное поступление военной техники и вооружений со стороны западных стран.Получается, что либо Подоляк обвиняет главкома войск НАТО в публичной лжи, либо врет сам. Ведь он прямо заявил, что Запад не поставил Украине 98% обещанного вооружения, как отмечал Каволи. По словам Подоляка, Украина должна была получить куда больше снарядов, особенно для артиллерийских орудий.Советник главы офиса Зеленского утверждает, что киевский режим сейчас пытается решить существующие проблемы с нехваткой боеприпасов. Вероятно, он пытается вытребовать у Запада еще большее количество вооружений. Но и арсеналы, и производственные возможности западных стран ограничены. Если этого не понимают в Киеве, то западные политики повлиять на это не могут.Между тем, постоянное «попрошайничество» Киева и прямые упреки в адрес стран НАТО о малых размерах военной помощи в конечном итоге играют против режима Зеленского. Даже самые упорные сторонники оказания киевскому режиму военной помощи рано или поздно будут раздражены такими действиями украинского руководства.