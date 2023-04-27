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Советник Офиса президента Украины заявил, что киевский режим получил лишь 2 процента обещанной Западом помощи

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Советник Офиса президента Украины заявил, что киевский режим получил лишь 2 процента обещанной Западом помощи

На Украину якобы еще не поступила большая часть западных вооружений и военной техники. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, киевский режим получил лишь 2% обещанной странами Запада военной помощи.


Фактически Михаил Подоляк опроверг вчерашнее заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО генерала армии США Кристофера Каволи. Генерал, напомним, заявил, что Украина получила 98% вооружений и военной техники, необходимых для проведения контрнаступления. Источники на Украине также подтверждают бесперебойное поступление военной техники и вооружений со стороны западных стран.

Получается, что либо Подоляк обвиняет главкома войск НАТО в публичной лжи, либо врет сам. Ведь он прямо заявил, что Запад не поставил Украине 98% обещанного вооружения, как отмечал Каволи. По словам Подоляка, Украина должна была получить куда больше снарядов, особенно для артиллерийских орудий.

Советник главы офиса Зеленского утверждает, что киевский режим сейчас пытается решить существующие проблемы с нехваткой боеприпасов. Вероятно, он пытается вытребовать у Запада еще большее количество вооружений. Но и арсеналы, и производственные возможности западных стран ограничены. Если этого не понимают в Киеве, то западные политики повлиять на это не могут.

Между тем, постоянное «попрошайничество» Киева и прямые упреки в адрес стран НАТО о малых размерах военной помощи в конечном итоге играют против режима Зеленского. Даже самые упорные сторонники оказания киевскому режиму военной помощи рано или поздно будут раздражены такими действиями украинского руководства.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:14
    +1
    Главное - математика сошлась.....один гутарит, что 98 % поставили, другой, что поставили 2%, в итоге - 100%, ни больше, не меньше. Далее, по законам классики жанра:
    — Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
    Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
    — Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!
    Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:30
      0
      Хотелки у них от слова "ничо-себе?!"
      По скромным прикидкам они рассчитывали значит на $7,5 трлн вместо $150 млрд ...
      Это колонна длиной примерно 250 км из 7 500 "Камазов" с тентами набитых купюрами по $100, въезжающая в Киев.
      wassat
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:20
        -1
        А аппетит то ого го!Чего же они хотят?НАТО в полном составе на Украину?
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:17
    +1
    По словам Подоляка, Украина должна была получить куда больше снарядов, особенно для артиллерийских орудий.

    Этот тип, врет как всегда, но и на западе со снарядами для орудий, тоже сейчас не густо, на это есть причины.
    Почти два года назад случайная искра внутри измельчителя вызвала взрыв такой силы, что было уничтожено все оборудование завода, а взрывная волна  отбросила стену из гофрированного стекловолокна на 100 футов. Так Министерство обороны США лишилось единственного внутреннего источника взрывчатых веществ на  который оно рассчитывало при производстве пуль, минометных снарядов, артиллерийских снарядов и ракет "Томагавк". Завод в Миндене, как поставщик пятого уровня, занимал дальнее место в цепочке поставок Пентагона. По словам людей, знакомых с этим вопросом, учитывая важность черного пороха, армия в данном случае сразу заметила это. После месяцев поставок Украине "Стингеров", гаубиц, противотанковых систем и артиллерийских боеприпасов запасы как в США, так и у их союзниках по НАТО невелики, особенно 155-мм гаубичных снарядов, боеприпасов, которые сыграли решающую роль в боевых действиях на Украине.
    В течение тысячелетия черный порох был важнейшим материалом для военного использования. Сегодня он по-​прежнему используется в более чем 300 боеприпасах, от крылатых ракет до пуль для винтовок М16 и жизненно важных 155-мм снарядов.
    В каждом случае небольшое количество черного пороха используется для детонации более мощного взрывчатого вещества, упакованного в патрон или ракету. Например, в 155-мм снаряде для гаубицы будет использоваться половина унции черного пороха, помещенного рядом с 26 фунтами более мощного взрывчатого вещества.
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:19
    +1
    Видимо Офис Президента Украины не проводил консультаций с бывшим Президентом Грузии (сейчас арестован) а жаль, он много интересного про западные обещания мог рассказать. Из первых уст, так сказать.
  4. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:22
    +3
    киевский режим получил лишь 2% обещанной странами Запада военной помощи ... Генерал заявил, что Украина получила 98% вооружений и военной техники
    Ну, строго говоря, одно не противоречит другому – НАТОвцы отправили 98%, украинцы получили 2%, а разница в 96% – это усушка, утруска и транспортные потери.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:23
    +2
    Деза - "заливают в уши" перед наступлением! ЛОЖЬ!
  6. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 10:27
    0
    У Подоляка просто мозги снесло, поэтому он и проценты обещанной помощи считает наоборот.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 10:32
    0
    Советник Офиса президента Украины заявил, что киевский режим получил лишь 2 процента обещанной Западом помощи

    И у них уже пусты арсеналы. wassat
    И они ещё хотели воевать с Россией.
  8. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 11:22
    0
    Все они получили. Очередная деза с целью того, чтобы наши булки расслабили. Этот конфликт как манна небесная для ВПК стран НАТО. Поэтому все обещания выполнят и перевыполнят.