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Иранская авиакомпания предложила открыть в Дагестане авиационный хаб

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Иранская авиакомпания предложила открыть в Дагестане авиационный хаб

Представители иранской авиакомпании рассматривают Дагестан в качестве региона, в силу своего географического положения подходящего для открытия нового авиационного хаба. Хаб будет включать в себя в том числе ремонтное авиапредприятие. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.


В ходе встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" иранская сторона внесла предложение, предполагающее открыть в Дагестане новый авиационный хаб. Проект также включает создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организацию грузового хаба. Иранские власти рассматривают Дагестан в качестве российского региона, наиболее подходящего для создания данного объекта ввиду его территориальной близости.

Предполагается, что реализация этого проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Также будут созданы новые рабочие места, а в регион будут привлекаться новые инвестиции.

Иранская компания также выразила готовность предоставить свой сертифицированный персонал, а также свои оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации.

Правительством Республики Дагестан в ответ предложен комплекс мер, направленных на поддержку международной компании,
Использованы фотографии:
ТГ/Аэропорт Махачкалы
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4 комментария
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:22
    +2
    А почему бы и нет? Пусть будет большой базар,аэропорт и ремзавод!
    1. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 10:46
      -1
      Все это своё должно быть. А то почти полностью превратились в страну - поставщика ресурсов и такими темпами скоро будем полностью зависимы от Китая, Индии и Ирана. Необходима срочная индустриализация, по типу советской иначе Россия может навсегда исчезнуть с политической карты мира.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:29
    +6
    А еще в Иране курорты хорошие и недорогие без турецкой навязчивости получатся и космодром очень даже неплохо зайдет. Не говоря об контроле одного интересного морского канала.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:21
      0
      А можно на иранских курортах употреблять внутрь алкоголь? Мусульмане же они...