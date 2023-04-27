Иранская авиакомпания предложила открыть в Дагестане авиационный хаб

Представители иранской авиакомпании рассматривают Дагестан в качестве региона, в силу своего географического положения подходящего для открытия нового авиационного хаба. Хаб будет включать в себя в том числе ремонтное авиапредприятие. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
В ходе встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" иранская сторона внесла предложение, предполагающее открыть в Дагестане новый авиационный хаб. Проект также включает создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организацию грузового хаба. Иранские власти рассматривают Дагестан в качестве российского региона, наиболее подходящего для создания данного объекта ввиду его территориальной близости.
Предполагается, что реализация этого проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Также будут созданы новые рабочие места, а в регион будут привлекаться новые инвестиции.
Иранская компания также выразила готовность предоставить свой сертифицированный персонал, а также свои оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации.
Правительством Республики Дагестан в ответ предложен комплекс мер, направленных на поддержку международной компании,