Польские СМИ: В районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке

Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на русском языке

В Польше были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего ракету. Об этом сообщил ряд польских средств массовой информации и пабликов, ссылаясь на собственные источники.Позже факт обнаружения остатков некоего «воздушного военного объекта» признал министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Он сообщил в социальной сети, что место происшествия осматривают специалисты.Как сообщает польская пресса, в районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке. По утверждению радиостанции RMF FM, это – ракета класса «воздух-земля».- сообщила радиостанция.Боеголовку ракеты пока не нашли, сообщают польские журналисты. В лесу, где упал объект, ведутся ее поиски. Прокуратурой Гданьска уже было возбуждено уголовное дело по факту данного происшествия.Город Быдгощ находится в 160 километрах от Гданьска. Непосредственно место падения объекта – в районе населенного пункта Замосць. Пока неизвестно, какую версию начнут развивать польские власти. Не исключено, что речь идет об очередной провокации с целью добиться более активных действий со стороны Запада на фоне явного ухудшения положения ВСУ в Донбассе.Впрочем, готовность Польши к эскалации всецело зависит от позиции Вашингтона. Если Варшава не получит «добро» на эскалацию, то и никаких действий с ее стороны не последует, даже если на территорию Польши действительно упадет российская ракета.