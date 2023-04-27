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Польские СМИ: В районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке

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Польские СМИ: В районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке

В Польше были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего ракету. Об этом сообщил ряд польских средств массовой информации и пабликов, ссылаясь на собственные источники.


Позже факт обнаружения остатков некоего «воздушного военного объекта» признал министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Он сообщил в социальной сети, что место происшествия осматривают специалисты.

Как сообщает польская пресса, в районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке. По утверждению радиостанции RMF FM, это – ракета класса «воздух-земля».

Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на русском языке

- сообщила радиостанция.


Боеголовку ракеты пока не нашли, сообщают польские журналисты. В лесу, где упал объект, ведутся ее поиски. Прокуратурой Гданьска уже было возбуждено уголовное дело по факту данного происшествия.

Город Быдгощ находится в 160 километрах от Гданьска. Непосредственно место падения объекта – в районе населенного пункта Замосць. Пока неизвестно, какую версию начнут развивать польские власти. Не исключено, что речь идет об очередной провокации с целью добиться более активных действий со стороны Запада на фоне явного ухудшения положения ВСУ в Донбассе.

Впрочем, готовность Польши к эскалации всецело зависит от позиции Вашингтона. Если Варшава не получит «добро» на эскалацию, то и никаких действий с ее стороны не последует, даже если на территорию Польши действительно упадет российская ракета.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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59 комментариев
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  1. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:24
    +15
    в общественном варшавском туалете есть надписи на русском языке...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:39
      +4
      Но при ракете была ещё бутылка из-под водки с отпечатками пальцев Путина
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 10:41
        +11
        Ракеты советского производства все с надписями на русском языке, как ни странно.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 11:15
          +1
          Цитата: invisible_man
          Ракеты советского производства все с надписями на русском языке, как ни странно.

          На военных складах в Польше наверное осталось ещё много чего из советского наследства Варшавского договора, так что они могут их разбрасывать по польским лесам ещё ни один десяток лет из своих запасов. bully
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 11:31
            0
            Да это наверняка украинская залетела. Было уже.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 11:21
          0
          Цитата: invisible_man
          Польские СМИ: В районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке

          А чего стесняться, ну не дожали русификацию Польши в 1880-1910 годах, теперь начинаем вновь.
          А ракета, это, как говорят англосаксы - четкий сигнал польским радикалам, что бы не мешали русификации.
          И будет опять в Польше, как при Александре третьем русские названия «Привислинский край», «Привислинские губернии» и «губернии Привислинского края»... " т.е. политическая тишина и покой. winked
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:09
        0
        Ой, моя мама прошла с фронтом через Быдгощ! Жаль не могу уже спросить, что она там написала своей поварёшкой, из столовой авиационного полка. fellow
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:09
      0
      в общественном варшавском туалете есть надписи на русском языке...

      Наверное посылают поляков далеко и на долго!?...
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:24
    +6
    Бздышеки, вы там поосторожнее, все части наших ракет намазываются тонким слоем "Новичка". laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: Аль Манах
      Бздышеки, вы там поосторожнее, все части наших ракет намазываются тонким слоем "Новичка". laughing

      Эти субъекты не утонченные англичане, им и "Новичка" мало будет.
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:25
    +3
    А нельзя ли найти на красной площади в Москве какую-нибудь гадость с надписями на польском? Для,так сказать,баланса надписей!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:03
      +1
      Гадость не найдёте, а "расписались" там классно, водрузив памятник Минину и Пожарскому. И на государственном уровне установили День народного единства 4 ноября.... Все на "радость" полякам. lol
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: seregatara1969
      А нельзя ли найти на красной площади в Москве какую-нибудь гадость

      Последняя польская гадость ушла с Красной площади вместе с французами, в 1812 году.
    3. Пaff
      Пaff Сегодня, 11:53
      0
      Газировки: dr. Pepper, fanta, mtw, sprite, Coca-Cola все из Варшавы.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:25
    +4
    Поляки не в курсе, что украинские/советские ракеты - на русском языке маркировались, ибо никакого украинского языка не существовало тогда в промышленности.
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 10:41
      +1
      Мало того все советские вооружение которое использовала пшекляндия тоже имели надписи на проклятом русском И боеприпасы тоже! Они не знали?
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:11
      -1
      Поляки не в курсе

      Поляки как раз уверены, что все говорили только на украинском и что газеты тоже выходили на украинском, а то как же тогда укровермахт мог бы выкопать Черное море и изобрести колесо??? С русским языком это точно не получилось был...
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:13
      0
      украинского языка не существовало тогда в промышленности.
      Скоро и промышленности не станет, а языка... нет, пусть поют. smile
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: Fisherman
      Поляки не в курсе, что украинские/советские ракеты - на русском языке маркировались,

      Еще одно доказательство, что Русское Слово - грозное и опасное для врагов оружие!
  5. spech
    spech Сегодня, 10:25
    +3
    Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на русском языке

    Если на русском то это не дрон, а ракета! Логика ты где?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: spech
      Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на русском языке

      Если на русском то это не дрон, а ракета! Логика ты где?

      Логика у нынешних украинских ученых покоится в диссертациях о древней укро-шумерии winked
  6. al3x
    al3x Сегодня, 10:26
    +2
    А что написано то? Наверное, "Сделано в России"?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:54
      +3
      ... или "Зроблено в США" laughing
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:45
      +3
      Цитата: al3x
      А что написано то?

      "Как пролететь к польскому Сейму?" bully
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:53
      +2
      Цитата: al3x
      А что написано то? Наверное, "Сделано в России"?

      Слава... и дальше неразборчиво. smile
  7. monetam
    monetam Сегодня, 10:27
    +1
    Странно, что службы РЭБ такого полета ранее не зафиксировали. Если там и в самом деле ракета " с русскими надписями", то это наверняка от украинской ПВО.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: monetam
      Странно, что службы РЭБ такого полета ранее не зафиксировали.

      У этих ребят странностей хоть отбавляй.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:27
    +2
    Если поляки будут очень сильно настаивать на том, что это Россия сделала, то можно будет им для сравнения направить "искандер". Пусть почитают надписи на русском.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: убей фашиста
      Если поляки будут очень сильно настаивать на том, что это Россия сделала,

      Там уже не настаивают, а злобно требуют с пеной у рта.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:27
    +2
    Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на русском языке

    Ну хорошо, хоть не на корейской языке. Ищите дальше, кто ищет тот всегда найдет.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 10:30
    +2
    Польские СМИ: В районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке

    И что если даже и так? belay
    Она может была выпущена в прошлом веке и сама польша ей пользовалась,
    Так что что эти обломки скажут? fool
    Правильно их наш глава МИДа С. Лавров называл, де - билы-с. fellow yes laughing
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:15
      0
      Пусть прогонят всех поляков и понаехавших через детектор лжи и уличённых во владении русским, - в кутузку. good
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:50
      +1
      Цитата: К-50
      И что если даже и так?

      Ничего. Поорут трохи, и обедать пойдут. yes
  11. old64
    old64 Сегодня, 10:35
    +3
    Своровали деньги МИДа, а теперь ищут отмазку, мол Россия плохая.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: old64
      Своровали деньги МИДа, а теперь ищут отмазку, мол Россия плохая.

      Как там winked вор кричит - держите вора!
      Только воровство - это тайное хищение чужого имущества, а Польша совершила натуральный грабеж!
  12. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 10:39
    +1
    Да-да, вот прям так и вижу на ракете "русские надписи":
    "Дуда - ! Ха-ха-ха" и подпись: Путин ;)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: Tarasios
      Да-да, вот прям так и вижу на ракете "русские надписи":
      "Дуда - ! Ха-ха-ха" и подпись: Путин ;)

      Сдается мне winked что до таких надписей осталось недолго.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:42
    +3
    Польские СМИ: В районе города Быдгощ нашли обломки ракеты якобы с надписями на русском языке

    Если бы прилетела российская ракета, то город получил бы название:
    БЗДЫЩ (посмертно)... crying
  14. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 10:46
    +3
    Не исключено, что речь идет об очередной провокации с целью добиться более активных действий со стороны Запада на фоне явного ухудшения положения ВСУ в Донбассе.

    Где Донбасс и где Гданьск.
    Впрочем для поляков и версия посадок березок под Смоленском 40 лет назад, с целью сбития их Ту-154 через сорок лет вперед, является вполне рабочей. fool
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:56
      0
      Цитата: Neo-9947
      Впрочем для поляков и версия посадок березок под Смоленском 40 лет назад, с целью сбития их Ту-154 через сорок лет вперед, является вполне рабочей.

      Так у них есть стопудовые доказательства этой версии. Они лично допросили - березки am
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:47
    +1
    Интересно, долго искали? С территории бывшей Украины привезли?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Интересно, долго искали? С территории бывшей Украины привезли?

      Вполне возможно на пункте приема металла. yes
  16. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:50
    +2
    Прочитал новость и поржал))) Быдгощч находится настолько далеко от России, что это практически удар в лоб польской пропаганде. Сразу возникает вопрос, если эта ракета русская, то как она туда долетела?
    В Быдгощче был в начале девяностых, очень красивый город. Там тогда жили совсем другие люди, которые уважали советских людей и часто вспоминали, что именно Красная армия их освободила ценой сотен тысяч жизней. За последние двадцать лет из Польши сделали такую же помойку, как и из Украины...
    1. solar
      solar Сегодня, 11:27
      +1
      Быдгощч находится настолько далеко от России

      Вероятно, стоит придерживаться реальности.
      187 км по прямой.
      За последние двадцать лет из Польши сделали такую же помойку, как и из Украины...

      За последние 20 лет Польша на глазах приближается к Германии, хотя, конечно, еще далековато.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      За последние двадцать лет из Польши сделали такую же помойку, как и из Украины...

      И в помойку вкладывают большие деньги.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:51
    +1
    обломки ракеты якобы с надписями на русском языке
    а паспортов Баширова и Петрова там не было?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 11:17
      0
      они были вместе с боеголовкой, ищут , написано ж - процесс поисков еще идет, и водку найдут, и балалайку, ну и медведя обязательно
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    +1
    Походу дела у поляков идут не в гору раз по лесам металлолом начали собирать...... Тут или от "Варшавского договора" залежь или сами отстреливали "наследие" на учениях... Ну не могут же в Ми-6 быть такими "утюгами". Нечто пролетело полстраны, нашпигованной западными ПВО, типа пэтриот... Кто-то тут обделался жидко....., к бабке не ходи.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Uprun
      Походу дела у поляков идут не в гору раз по лесам металлолом начали собирать

      Ой, да ладно... Одно время по Дискавери док. сериал шел, как в начале нулевых пшек колобок (поперек себя толще) на рассыпающемся транзите по деревням катался и металл клянчил... И плакался в камеру "совсем жить хреново стало, 100 злотых всего".
      Так что "не в гору" у пшеков с конца 90х началось, и до сих пор прогрессирует, если бы не дотации - гиена сдохла бы давно.
  19. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:56
    0
    БОльшая часть романа Льва Толстого "Война и Мир" написана на русском языке. А часть на французском. Прокуратурой Гданьска должно быть возбуждено уголовное дело по факту данного происшествия. sad
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:21
      +1
      А часть на французском

      И это страшно бесит
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:58
    0
    И что? Государственный язык в СССР, эти ракеты по всему миру, в том числе и у поляков
  21. aleks700
    aleks700 Сегодня, 11:16
    0
    Если ракета ещё советская, а они у Польши есть, то чего удивляться.
  22. Almeka
    Almeka Сегодня, 11:18
    0
    Я у себя в туалете нашел освежитель с надписями на польском языке. Что это может быть, неужели польская провокация?
  23. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 11:20
    +1
    Польские идиоты , делают вид что не понимают что укрофашисты по прежнему продолжают стрелять ракетами и боеприпасами Советского периода ! Они скоро и западными боеприпасами начнут бить по Варшаве с приветом от бандеры !
  24. Velya
    Velya Сегодня, 11:34
    +1
    Мне сразу вспомнился один негр с пробиркой....
  25. vladcub
    vladcub Сегодня, 11:34
    0
    Теоретически могут быть обломки ракет нашей ракеты, но с какого перепугу нам пулять в белый свет?
    Конечно, можно предположить, что лётчик бухой и запустил куда попало. Но географически, где Гданьск, а где зона СВО?
    А вот вариант провокации очень даже может быть. Ракеты "воздух - земля" могли оставаться в арсеналах бывшего Варшавского договора, могли оставаться на территории Украины, в конце концов, такую ракету можно купить на чёрном рынке. Были бы деньги и желание, а товар дело вторичное.
  26. Грац
    Грац Сегодня, 12:09
    0
    арест счетов посольства и эта провокация это всё вместе связано для организации прецедента, возможно это будет оправдание отправки польских войск на украину
  27. gmss
    gmss Сегодня, 12:55
    0
    Цитата: al3x
    А что написано то? Наверное, "Сделано в России"?

    учитывая , что бздышеки не озвучивают что написано, то скорее всего традиционное и узнаваемое во всем мире русское слово - HUY !