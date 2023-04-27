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Турецкий политик связал причины украинского конфликта с последствиями распада СССР

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Турецкий политик связал причины украинского конфликта с последствиями распада СССР

Во время существования Советского Союза границы между республиками и регионами не делали по национальному признаку, поэтому значительную часть населения современной Украины составляют русские. Об этом в эфире телевидения заявил турецкий политик Догу Перинчек.


По утверждению политика, проживающие в Крыму русские, а также крымские татары и турки, что особенно важно для восприятия Анкары, предпочитают быть в составе Российской Федерации. 96% крымских жителей на референдуме проголосовали за вхождение полуострова в состав России, отметил Перинчек.

Во времена СССР им было все равно, они не смотрели на границы, что русские останутся на той стороне

- подчеркнул турецкий политик.

Когда СССР распался, часть русского населения осталась на Украине. Сейчас они не хотят жить под властью Украины. До определенного времени это противоречие еще сдерживалось нахождением у власти в Киеве относительно лояльной к России администрации. Но потом в дело вмешалась Америка, подчеркнул Перинчек, и развалила хрупкий баланс межнациональных отношений. После этого русские и стали сопротивляться украинскому национализму.

Подобная позиция турецкого политического деятеля основана на адекватной интерпретации исторических фактов. Однако Украина и покровительствующий ей Запад пытаются навязать свою трактовку истории, не имеющую ничего общего с реальностью.
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7 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:42
    +1
    Однако Украина и покровительствующий ей Запад пытаются навязать свою трактовку истории, не имеющую ничего общего с реальностью.
    Кроме этого еще имеются силы, которые не хотят жить с Россией дружно, это видно по двум последним президентам Украины.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:01
      0
      В Турции началась предвыборная гонка.
      1. Основной претендент на пост президента страны — действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
      2. Одним из его конкурентов выступает как раз этот самый левый политик Догу Перинчек, который признает Крым частью России и хочет вывести свою страну из НАТО.

      Догу Перинчек возглавляет оппозиционную партию «Родина» (Vatan). Движение левого толка придерживается позиций первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, который по сей день пользуется огромным уважением на родине. Сам Перинчек известен своими пророссийскими заявлениями и желанием вывести Турцию из Североатлантического альянса.

      Каковы шансы Догу Перинчека на победу в турецких выборах?

      К сожалению, Догу Перинчека считается пророссийский аутсайдером в турецких выборах.
      Но тем не менее его мнение как политическая позиция его партии среди населения Турции является очень важным и правильным. И оно оппозиционно существенно затрагивает интересы США и коллективного Запада, что находит положительный отклик у части населения Тупции.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: Татьяна
        что находит положительный отклик у части населения Тупции.

        Ай-яй-яй, исправьте! hi
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:46
    +1
    Плохо он знает историю окраины, благодаря им турки сегодня плавают в Черном море, а недавно нашли окраинские корни П.И. Чайковского...., все достояние мировой культуры корнями уходит на окраину....., а вы тут про какой-то национальный вопрос. Шире нужно смотреть.....
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:46
    0
    Турецкий политик связал причины украинского конфликта с последствиями распада СССР

    Причины конфликтов России с бывшими республиками СССР банальны и просты: взятый от ЕБН суверенитет не даёт право на пожизненный патронаж со стороны России и спонсорство на основе альтруизма...
    Мне, например, до сих пор непонятно, почему торговцы с рынка считают цену на помидоры в 500 рублей за кг привлекательной...
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:01
    0
    Кратко и точно изложено. Достойно внимания и уважения.
  5. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:16
    0
    Отложенная гражданская война, так это можно назвать.