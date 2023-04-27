Во времена СССР им было все равно, они не смотрели на границы, что русские останутся на той стороне

Во время существования Советского Союза границы между республиками и регионами не делали по национальному признаку, поэтому значительную часть населения современной Украины составляют русские. Об этом в эфире телевидения заявил турецкий политик Догу Перинчек.По утверждению политика, проживающие в Крыму русские, а также крымские татары и турки, что особенно важно для восприятия Анкары, предпочитают быть в составе Российской Федерации. 96% крымских жителей на референдуме проголосовали за вхождение полуострова в состав России, отметил Перинчек.- подчеркнул турецкий политик.Когда СССР распался, часть русского населения осталась на Украине. Сейчас они не хотят жить под властью Украины. До определенного времени это противоречие еще сдерживалось нахождением у власти в Киеве относительно лояльной к России администрации. Но потом в дело вмешалась Америка, подчеркнул Перинчек, и развалила хрупкий баланс межнациональных отношений. После этого русские и стали сопротивляться украинскому национализму.Подобная позиция турецкого политического деятеля основана на адекватной интерпретации исторических фактов. Однако Украина и покровительствующий ей Запад пытаются навязать свою трактовку истории, не имеющую ничего общего с реальностью.