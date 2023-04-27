Такер Карлсон: Построенная на обмане граждан существующая политическая система США обречена

Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы. Когда вы в последний раз слышали законные дебаты по любому из этих вопросов?

Они боятся. Они отказались от убеждения. Они прибегают к силе. Но это не сработает

Самый популярный и независимый американский телеведущий Такер Карлсон, накануне уволенный из Fox News, похоже, не собирается покидать медийное пространство. Теперь он намерен общаться со своей аудиторией посредством интернет-каналов.Свое первое видеообращение после ухода с поста телеведущего Карлсон выложил в личном аккаунте соцсети, принадлежащей Илону Маску, также довольно регулярно критикующему политическую систему и созданную правящими элитами США цензуру в отношении прессы. В своем заявлении бывший телеведущий обвинил американские СМИ и политиков в искусственном замалчивании важных для США тем.Он отметил, что это стало общей политикой как демократов, так и республиканцев, поддерживаемой и навязываемой их спонсорами. Тем самым, подчеркнул Карлсон, Соединенные Штаты уже превратились в однопартийное государство.— задал вопрос Карсон своей аудитории.По его мнению, такая система обмана и освещения в СМИ только выгодных для правящих элит тем не устраивает большинство американцев, и просуществовать долго она не сможет. Карлсон считает, что нынешние ортодоксы «мертвы от мозга». Их нежелание и неспособность решать реальные проблемы американцев приведет к краху политической системы в ее нынешнем виде.И люди, стоящие у государственного руля, прекрасно это понимают. Поэтому они и стараются всеми способами удержать власть, используя все более агрессивную и даже истеричную политику, объяснил Карлсон.— уверен экс-репортер.В то же время, вопреки тотальному контролю власть предержащих над официальными медиа, в стране еще остались площадки, придерживающиеся политики реальной свободы слова. Их достаточно, чтобы донести правду до американцев, сообщил Карлсон, пообещав, что это будет не последнее его обращение к американской нации.Следует отметить, что скандальный уход телеведущего из Fox News только добавил ему популярности. Его постоянную передачу Tucker Carlson Tonight на телеканале стабильно смотрели около 3,3 млн зрителей. Первый ее выпуск с другим репортером, Брайаном Килмидом, сразу просел более чем на 700 тысяч (21,3%), собрав 2,6 млн зрителей. В то время как видеообращение Карлсона в соцсети только за первые четыре часа набрало почти 23 миллиона просмотров, что почти в 10 раз больше. Примечательно, что ролик он записал на фоне текста Конституции США.