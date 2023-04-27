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Такер Карлсон: Построенная на обмане граждан существующая политическая система США обречена

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Такер Карлсон: Построенная на обмане граждан существующая политическая система США обречена

Самый популярный и независимый американский телеведущий Такер Карлсон, накануне уволенный из Fox News, похоже, не собирается покидать медийное пространство. Теперь он намерен общаться со своей аудиторией посредством интернет-каналов.


Свое первое видеообращение после ухода с поста телеведущего Карлсон выложил в личном аккаунте соцсети, принадлежащей Илону Маску, также довольно регулярно критикующему политическую систему и созданную правящими элитами США цензуру в отношении прессы. В своем заявлении бывший телеведущий обвинил американские СМИ и политиков в искусственном замалчивании важных для США тем.

Он отметил, что это стало общей политикой как демократов, так и республиканцев, поддерживаемой и навязываемой их спонсорами. Тем самым, подчеркнул Карлсон, Соединенные Штаты уже превратились в однопартийное государство.

Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы. Когда вы в последний раз слышали законные дебаты по любому из этих вопросов?

— задал вопрос Карсон своей аудитории.

По его мнению, такая система обмана и освещения в СМИ только выгодных для правящих элит тем не устраивает большинство американцев, и просуществовать долго она не сможет. Карлсон считает, что нынешние ортодоксы «мертвы от мозга». Их нежелание и неспособность решать реальные проблемы американцев приведет к краху политической системы в ее нынешнем виде.

И люди, стоящие у государственного руля, прекрасно это понимают. Поэтому они и стараются всеми способами удержать власть, используя все более агрессивную и даже истеричную политику, объяснил Карлсон.

Они боятся. Они отказались от убеждения. Они прибегают к силе. Но это не сработает

— уверен экс-репортер.

В то же время, вопреки тотальному контролю власть предержащих над официальными медиа, в стране еще остались площадки, придерживающиеся политики реальной свободы слова. Их достаточно, чтобы донести правду до американцев, сообщил Карлсон, пообещав, что это будет не последнее его обращение к американской нации.

Следует отметить, что скандальный уход телеведущего из Fox News только добавил ему популярности. Его постоянную передачу Tucker Carlson Tonight на телеканале стабильно смотрели около 3,3 млн зрителей. Первый ее выпуск с другим репортером, Брайаном Килмидом, сразу просел более чем на 700 тысяч (21,3%), собрав 2,6 млн зрителей. В то время как видеообращение Карлсона в соцсети только за первые четыре часа набрало почти 23 миллиона просмотров, что почти в 10 раз больше. Примечательно, что ролик он записал на фоне текста Конституции США.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Tucker_Carlson
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25 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 11:05
    -4
    Добро пожаловать к Соловьеву или Скабеевой!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:08
      +4
      Что он у них забыл? Он вообще знает об их существовании?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:09
      +1
      А может его выбрали спойлером Трампа, чтобы оттянуть голоса избирателей у Байдена на предстоящих в 2024 году выборах президента США? recourse
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:12
      +7
      Цитата: VLAD-96
      Добро пожаловать к Соловьеву или Скабеевой!

      Самый простой способ заткнуть ему рот, это сделать его следующим президентом. laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: Canecat
        Самый простой способ заткнуть ему рот, это сделать его следующим президентом.

        Мне интересно - а "вариант Омега Кеннеди" где-то там, в глубине американской системы, не рассматривается? Америке-то не привыкать, технология отработана.
        Кстати, свалить всё можно на русских...
    4. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 11:14
      -5
      То, что в России делается- фигня какая, не интересно, да и не важно. Зато вот в США!
    5. Маз
      Маз Сегодня, 11:14
      +5
      Да на всех странах запада такая же фигня, Таккер первым озвучил проблему, это было видно и без него.
    6. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:18
      +2
      Может его пригласить к нам со своим проектом?Мы бы посмотрели на профессионала.Сравнили бы качество ток-шоу.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:48
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Может его пригласить к нам со своим проектом?Мы бы посмотрели на профессионала.Сравнили бы качество ток-шоу.

        Я смотрел его передачи. У него формат не Соловьёва и не Скабеевой, как было сказано выше. У него не "ток-шоу". Мне, почему-то, его формат напомнил "Международную панораму" времён Жукова и Бовина. Анализ, неудобные риторические вопросы, короткие интервью. Разница, конечно, велика - там всё в русле "генеральной линии партии", тут наперекор. Ну, так и время другое, и страна другая.
        Но то, что делает Т.Карлсон в Америке на телевидении, больше в таком масштабе у них не делает НИКТО. Всё остальное - "ровно вспаханное, причёсанное, мёртвое поле". Можно даже не щёлкать кнопкой, переключая каналы - не то, что новости одни и те же, а даже говорятся одними и теми же фразами.
  2. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 11:10
    +1
    ЦИТАТА "стало общей политикой как демократов, так и республиканцев..."
    "вопреки тотальному контролю власть предержащих над официальными медиа..."
    Он, конечно, молодчина! Смело!
    Но он очень рискует.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 11:13
    +1
    "Да здравствует демократическая партия Соединённых штатов Америки!"---где то похожее мы уже слышали...."Байден-вечно наш рулевой!.."...ох,и ничему то не учит некоторых старцев горький опыт соседей по планете..
    А Такера не следует записывать в наши друзья-он американец,а у них нет друзей,есть только интересы...
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:40
      +2
      Цитата: HAM
      "Да здравствует демократическая партия Соединённых штатов Америки!"

      ... ум, честь и совесть нашей эпохи! © smile

      Байден жил, Байден жив, Байден будет жить!
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 11:47
        -1
        Построенная на обмане граждан существующая политическая система США обречена

        "Остапа несло"... lol
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:50
        0
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: HAM
        "Да здравствует демократическая партия Соединённых штатов Америки!"

        ... ум, честь и совесть нашей эпохи! © smile

        Байден жил, Байден жив, Байден будет жить!

        И "живее всех живых"... lol
  4. Almeka
    Almeka Сегодня, 11:16
    0
    Самым правильным для него сейчас будет создать свою собственый политический канал на Ютубе, в Телеграмм. И делать ежедневные политические обзоры, приглашать знаменитых политиков. А если обеспечить перевод на популярные языки, то аудитория будет еще больше.
    1. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: Almeka
      Самым правильным для него сейчас будет создать свою собственый политический канал на Ютубе, в Телеграмм. И делать ежедневные политические обзоры, приглашать знаменитых политиков. А если обеспечить перевод на популярные языки, то аудитория будет еще больше.

      Вы правы. Необходимость менять площадку для сохранения личности Такера уже неизбежна. Сейчас главный вопрос поддержки его бренда в СМИ и решать его, к сожалению, будут не простые представители его аудитории, а медийные корпорации подчиняющиеся цензурным ограничениям госдепа США.
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 11:22
    0
    Ждём когда ютуб начнёт удалять его ролики
  6. vargo
    vargo Сегодня, 11:23
    0
    Попробую сыграть в угадайку, но чую в президенты его начнут тащить.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 11:36
      0
      Пророческую юмореску сделали в "Камеди-клаб". Следующим президентом США будет Чебурашка (не мужчина и не женщина, ни белый и не чёрный, ни человек и не животное), идеальный претендент для США с ихими гендерами, которые уже исчисляются под сотню.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:38
    +2
    Je mehr sich die Akteure dieses undemokratischen Zwei-Parteien-Regimes
    mit dem Namen USA mit seinem beiden ultrarechten politischen Flügeln
    gegenseitig bekämpfen und die USA hoffentlich in einem erneuten Bürgerkrieg
    versinken, desto besser ist es für den friedlichen Rest der Welt...!!!

    Ami go home and be there...!!!
  8. Пaff
    Пaff Сегодня, 11:41
    0
    С 1776года и ничего, только 4 или 5 раз народ по буянил.
  9. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:41
    0
    такая система обмана и освещения в СМИ только выгодных для правящих элит тем не устраивает большинство американцев,
    нас то же не устраивает, но кто платит девушку тот ее и танцует и Россия не отличается от США обе капиталистические построенные на эксплуатации человека человеком.
  10. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 12:07
    +1
    Ему "Соловьев. Live" и RT уже предложили работу. smile
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:10
    0
    Лишь бы его не убили, если никак не удаётся ему закинуть рот законными средствами.
  12. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 12:36
    0
    Чем журналист хуже актера на роли президента США?
    Тем более у него какое никакое образование есть.