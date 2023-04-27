Одна из крупных молдавских авиакомпаний приняла решение о переводе своих самолётов в соседнюю Румынию.
Речь идёт об авиаперевозчике Fly One.
Ввиду ограничений, связанных с национальной безопасностью Республики Молдова, мы были вынуждены передислоцировать флот. Мы перерегистрировали самолёты в Румынии и Армении. В то же время мы лишились нескольких самолётов из-за угрозы безопасности, они уже были отозваны лизинговыми компаниями. В итоге пришлось вести переговоры с другими компаниями. В то же время, из-за деятельности компании на самих пассажирах это никак не отразится. Напротив, тот факт, что часть воздушных судов будет теперь зарегистрирована в других странах, а не в Молдове, говорит о нашем расширении
– заявил председатель административного совета авиакомпании Владимир Чеботарь.
В марте 2023 года из соображений безопасности венгерская бюджетная авиакомпания (лоукостер) Wizz Air решила приостановить полёты из Международного аэропорта Кишинёва в 13 городов Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Испании и Великобритании. В качестве альтернативы пассажирам предложили воспользоваться ближайшим аэропортом, расположенном в румынском городе Яссы.
Тем временем компания Air Moldova, которую руководство республики вернуло под управление государства, столкнулась с финансовыми проблемами, в связи с чем, продолжает отменять некоторые ранее запланированные рейсы.