Ввиду ограничений, связанных с национальной безопасностью Республики Молдова, мы были вынуждены передислоцировать флот. Мы перерегистрировали самолёты в Румынии и Армении. В то же время мы лишились нескольких самолётов из-за угрозы безопасности, они уже были отозваны лизинговыми компаниями. В итоге пришлось вести переговоры с другими компаниями. В то же время, из-за деятельности компании на самих пассажирах это никак не отразится. Напротив, тот факт, что часть воздушных судов будет теперь зарегистрирована в других странах, а не в Молдове, говорит о нашем расширении

Одна из крупных молдавских авиакомпаний приняла решение о переводе своих самолётов в соседнюю Румынию.Речь идёт об авиаперевозчике Fly One.– заявил председатель административного совета авиакомпании Владимир Чеботарь.В марте 2023 года из соображений безопасности венгерская бюджетная авиакомпания (лоукостер) Wizz Air решила приостановить полёты из Международного аэропорта Кишинёва в 13 городов Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Испании и Великобритании. В качестве альтернативы пассажирам предложили воспользоваться ближайшим аэропортом, расположенном в румынском городе Яссы.Тем временем компания Air Moldova, которую руководство республики вернуло под управление государства, столкнулась с финансовыми проблемами, в связи с чем, продолжает отменять некоторые ранее запланированные рейсы.