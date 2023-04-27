Военное обозрение
Войти Регистрация

Жертвой теракта в Мелитополе стал полицейский

3
Жертвой теракта в Мелитополе стал полицейский

Жертвами украинского конфликта продолжают оказываться и люди, находящиеся не на передовой, а в тылу на территории новых субъектов Российской Федерации.

Согласно информации, опубликованной ГУ МВД по Запорожской области в Телеграм-канале, сегодня рано утром в запорожском городе Мелитополе произошёл взрыв. Взрывное устройство сработало у подъезда многоэтажного жилого дома на улице Кирова.

Жертвами террористического акта стали двое полицейских – один служитель правопорядка был ранен, а второй скончался при госпитализации.

По некоторым данным, погибшим полицейским является 42-летний Александр М.

Сегодня примерно в 05:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв

— говорится в сообщении.

На данный момент соответствующие службы проводят все необходимые работы по установлению обстоятельств произошедшего. Однако имеется информация, что взрывное устройство было установлено под бордюром.

По некоторым данным, украинская сторона планировала убийство Мищенко уже давно, так как диверсанты собирали досье на этого полицейского и оно опубликовано в сети.

Напомним, что Мелитополь, как и большая часть Запорожской области с марта 2022 года находится под контролем России.
Использованы фотографии:
Официальная страница ГУ МВД по Запорожской области Telegram
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:06
    +7
    Есть предложение для нашего правительства - "Все камеры, что планируют в этом году установить в школах для контроля за сдачей ЕГЭ, отправить в новые регионы за контролем за правонарушителями и преступниками".
    Всё больше пользы будет.
  2. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 11:24
    0
    Власть не как не поймёт ,что только расстрел на месте в период военной операции притормозит объявленный терроризм бандеровцами и их фашистскими прихлебателями .
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:34
    +1
    А не проще ли начать плановое уничтожение всех офисов СБУ , по всей Ненке.