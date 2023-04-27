Жертвой теракта в Мелитополе стал полицейский

Сегодня примерно в 05:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв

Жертвами украинского конфликта продолжают оказываться и люди, находящиеся не на передовой, а в тылу на территории новых субъектов Российской Федерации.Согласно информации, опубликованной ГУ МВД по Запорожской области в Телеграм-канале, сегодня рано утром в запорожском городе Мелитополе произошёл взрыв. Взрывное устройство сработало у подъезда многоэтажного жилого дома на улице Кирова.Жертвами террористического акта стали двое полицейских – один служитель правопорядка был ранен, а второй скончался при госпитализации.По некоторым данным, погибшим полицейским является 42-летний Александр М.— говорится в сообщении.На данный момент соответствующие службы проводят все необходимые работы по установлению обстоятельств произошедшего. Однако имеется информация, что взрывное устройство было установлено под бордюром.По некоторым данным, украинская сторона планировала убийство Мищенко уже давно, так как диверсанты собирали досье на этого полицейского и оно опубликовано в сети.Напомним, что Мелитополь, как и большая часть Запорожской области с марта 2022 года находится под контролем России.