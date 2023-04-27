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Главком ВМС Украины: Черноморский регион не будет безопасным на протяжении ближайших десятилетий

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Главком ВМС Украины: Черноморский регион не будет безопасным на протяжении ближайших десятилетий

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что обеспечить безопасность в акваториях Черного и Азовского морей возможно исключительно в случае возвращения Украине территорий, которые достались ей при распаде Советского Союза в 1991 году. Эту мысль украинский вице-адмирал озвучил в ходе своего выступления на так называемом Черноморском форуме безопасности, проходившем в Болгарии с участием представителей стран Черноморского региона и командующих флотом других стран. Без России, естественно.


В ходе этого мероприятия проходило обсуждение ситуации, связанной с безопасностью и актуальными угрозами в регионе, а также обсуждение путей развития дальнейшего сотрудничества между государствами, "направленного на восстановление стабильности и безопасности".

В своем обращении украинский вице-адмирал заявил, что "из-за агрессивных действий Российской Федерации" Черное море якобы нельзя будет считать безопасным на протяжении двух ближайших десятилетий.

В качестве примеров "российской агрессии" Неижпапа упомянул произошедший в 2003 году конфликт, связанный с принадлежностью острова Тузла, участие российского флота в вооруженном конфликте в Грузии в 2008 году, а также произошедшее в 2014 году возвращение Крыма в состав России. Главком украинских ВМС, однако, не упомянул произошедшее по решению Международного суда изменение в пользу Румынии морских границ Украины в районе острова Змеиный.

Неижпапа также добавил, что, по его мнению, интересы России не ограничиваются Черным и Азовским морями, а распространяются на Балтийское и Северное моря, а также на Тихий океан. И это логично. Ведь Россия омывается не только теми морями, о которых изначально рассуждал украинский главком.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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18 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 13:08
    +6
    Этому "главному ВМС" уже давно пора командовать не в черноморском регионе, а на озёрах и речках Закарпатья.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 13:15
      +2
      Ну так укронацисты постарались с минами опасными для мирного судоходства.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:25
      +2
      "смелое" заявление, этому адмиралу без флота проблематично будет из Канады угрожать Черному и Азовскому морю России.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:49
        0
        Оттуда как раз без проблем и бозопасно
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:41
      +5
      Тут ответ может быть только один - "То что останется от Украины никогда не должно иметь выход к Чёрному морю". angry
    4. guest
      guest Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: barclay
      Этому "главному ВМС" уже давно пора командовать не в черноморском регионе, а на озёрах и речках Закарпатья.

      Нет ему давно пора в аду гореть.
  2. жарофф
    жарофф Сегодня, 13:09
    +3
    Смотрю на т.н. наши новости,а кругом цитирование украинских или иностранных. Вот и все новости
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:09
    0
    Учитывая, что пока все угрозы судоходству в Черном море пока создают только действия Украины, данное заявление можно считать подтверждением неизменности украинского курса на продолжение террористической политики. В связи с чем тогда встречное предложение: не Украину вернуть в границы 1991-го года, а Россию в границы 1866-го! yes
    1. guest
      guest Сегодня, 14:30
      +2
      Цитата: БМП-2
      не Украину вернуть в границы 1991-го года, а Россию в границы 1866-го!

      А я не вижу даже проблем с границами 1991 года, какими они были на 1 января этого года. Для жертв ЕГЭ разъясняю в 1991 году был ещё СССР.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:12
    +3
    Отквда безопасность то возьмется?Морских мин понавтыкали сотни
  5. al3x
    al3x Сегодня, 13:19
    +2
    Тоже мне, адмирал Ясен Буй. Заминировали всё кругом и довольны.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:29
    +3
    по его мнению, интересы России не ограничиваются Черным и Азовским морями, а распространяются на Балтийское и Северное моря, а также на Тихий океан

    Знания адмирала меня потрясли. Такое блестящее владение огромным количеством информации!

    Вообще же, в связи с наличием отсутствия флота на Украине, предлагаю Зеленскому сформировать суперударный адмиральский батальон и отправить его на Бахмут.
    Думаю адмиралы там будут Украине полезнее чем в штабах :)
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:34
    +1
    Отрезать море от какЕлов!!!! Они же его всё минами загадили! А в идеале , так вообще провальный проект "укра" ликвидировать!
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:34
    +3
    Ну это вопрос спорный, акватория Азовского моря стала вполне безопасной от пиратских набегов окраинских погранцов на рыбацкие суда, да и "флот" окраины туда уже не стремится попасть..... Безопасность на 100%.
  9. 7gor
    7gor Сегодня, 14:04
    0
    Клоун....Я знаю комментарий короткий
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:04
    0
    если окраину оставят в качестве государства, то конечно черноморский регион будет небезопасный всегда
  11. Баюн
    Баюн Сегодня, 14:07
    +1
    Адмиралы песчаных карьеров...

    Здесь много букофф, чтобы робот-дурилка администрации сайта тоже понял смысл сообщения.
  12. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 15:19
    0
    Они вообще имеют выхода к морям благодаря России, твари. Коммунисты постарались включив при трансофрмации Российской Империи приазовские и причерноморские земли в УССР вплоть до Измаила.
    И за что умирал русский солдат столетиями боряст с Крымским Ханством и Османами? Что бы потом драный лохол получив эти земли на халяву нам же с них и угрожал? Наших же врагов на них привёл???