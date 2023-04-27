Главком ВМС Украины: Черноморский регион не будет безопасным на протяжении ближайших десятилетий

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что обеспечить безопасность в акваториях Черного и Азовского морей возможно исключительно в случае возвращения Украине территорий, которые достались ей при распаде Советского Союза в 1991 году. Эту мысль украинский вице-адмирал озвучил в ходе своего выступления на так называемом Черноморском форуме безопасности, проходившем в Болгарии с участием представителей стран Черноморского региона и командующих флотом других стран. Без России, естественно.
В ходе этого мероприятия проходило обсуждение ситуации, связанной с безопасностью и актуальными угрозами в регионе, а также обсуждение путей развития дальнейшего сотрудничества между государствами, "направленного на восстановление стабильности и безопасности".
В своем обращении украинский вице-адмирал заявил, что "из-за агрессивных действий Российской Федерации" Черное море якобы нельзя будет считать безопасным на протяжении двух ближайших десятилетий.
В качестве примеров "российской агрессии" Неижпапа упомянул произошедший в 2003 году конфликт, связанный с принадлежностью острова Тузла, участие российского флота в вооруженном конфликте в Грузии в 2008 году, а также произошедшее в 2014 году возвращение Крыма в состав России. Главком украинских ВМС, однако, не упомянул произошедшее по решению Международного суда изменение в пользу Румынии морских границ Украины в районе острова Змеиный.
Неижпапа также добавил, что, по его мнению, интересы России не ограничиваются Черным и Азовским морями, а распространяются на Балтийское и Северное моря, а также на Тихий океан. И это логично. Ведь Россия омывается не только теми морями, о которых изначально рассуждал украинский главком.