Британский эксперт назвал срок, который Запад отвел Зеленскому на достижение успеха в конфликте

В последнее время становится все заметнее, что на Западе начинают «уставать» от украинского конфликта, который выливается его «спонсорам» в немалые средства. Между тем цель, поставленная США и их союзниками, так и не достигнута: российская экономика не рухнула под тяжестью санкций, а ВСУ с ноября прошлого года не могут обеспечить хоть какой-то результат, который можно выдать за победу над ВС РФ.В связи с этим, многие военные аналитики считают, что анонсированное Киевом контрнаступление станет последним шансом Владимира Зеленского достичь каких-то видимых успехов в текущем конфликте. Более того, профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси и вовсе считает, что у украинского лидера есть максимум полгода до того, как он может лишиться текущей западной поддержки.В своей статье для The Scotsman британский эксперт обосновал свою позицию тем, что США заинтересованы в окончании конфликта на Украине до конца 2023 года. Со слов профессора, в начале 2024-го в Штатах стартуют праймериз, и Джо Байдену, который уже подтвердил намерение участвовать в предстоящих выборах, очень не хотелось бы касаться темы целесообразности дальнейшей поддержки киевских властей в своих предвыборных речах.Именно поэтому Уилласи-Уилси считает, что ВСУ должны добиться видимого результата в противостоянии с российской армией в ближайшие полгода. В противном случае Запад заставит Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным на, мягко говоря, не самых выгодных для Украины условиях.При этом эксперт весьма скептически относится к возможности ВСУ переломить ход текущего противостояния.