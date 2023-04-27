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Британский эксперт назвал срок, который Запад отвел Зеленскому на достижение успеха в конфликте

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Британский эксперт назвал срок, который Запад отвел Зеленскому на достижение успеха в конфликте

В последнее время становится все заметнее, что на Западе начинают «уставать» от украинского конфликта, который выливается его «спонсорам» в немалые средства. Между тем цель, поставленная США и их союзниками, так и не достигнута: российская экономика не рухнула под тяжестью санкций, а ВСУ с ноября прошлого года не могут обеспечить хоть какой-то результат, который можно выдать за победу над ВС РФ.


В связи с этим, многие военные аналитики считают, что анонсированное Киевом контрнаступление станет последним шансом Владимира Зеленского достичь каких-то видимых успехов в текущем конфликте. Более того, профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси и вовсе считает, что у украинского лидера есть максимум полгода до того, как он может лишиться текущей западной поддержки.

В своей статье для The Scotsman британский эксперт обосновал свою позицию тем, что США заинтересованы в окончании конфликта на Украине до конца 2023 года. Со слов профессора, в начале 2024-го в Штатах стартуют праймериз, и Джо Байдену, который уже подтвердил намерение участвовать в предстоящих выборах, очень не хотелось бы касаться темы целесообразности дальнейшей поддержки киевских властей в своих предвыборных речах.

Именно поэтому Уилласи-Уилси считает, что ВСУ должны добиться видимого результата в противостоянии с российской армией в ближайшие полгода. В противном случае Запад заставит Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным на, мягко говоря, не самых выгодных для Украины условиях.

При этом эксперт весьма скептически относится к возможности ВСУ переломить ход текущего противостояния.
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17 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:55
    +12
    Я об этом же еще неделю назад жене рассказывал на кухне, странно, почему его печатают, а меня нет.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:05
      +4
      Цитата: Uprun
      Я об этом же еще неделю назад жене рассказывал на кухне, странно, почему его печатают, а меня нет.

      Вот если бы Вы свои мысли изложили на ВО, то пальма первенства была за Вами, а так приходится признать, что какой-то британский пройдоха обскакал Вас на кривой кобыле и выдал Ваши мысли за свои. crying
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:25
      0
      Я об этом же еще неделю назад жене рассказывал на кухне, странно, почему его печатают, а меня нет.

      Выступать перед женой по украинскому вопросу это довольно опрометчивое действие. Можно без обеда остаться. А это святое. sad
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:04
    0
    Уилси и вовсе считает, что у украинского лидера есть максимум полгода до того, как он может лишиться текущей западной поддержки.
    recourse Ну на дворе конец апреля (4 месяца), + 6 месяцев.... говорите по-русски, к Новому году все закончится. feel
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:07
      +2
      Что "все закончится"?Закончится может Зелябоба,но не все остальное.Это на долгие годы
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:24
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Что "все закончится"?Закончится может Зелябоба,но не все остальное.Это на долгие годы

        Я тут говорил, что наступит момент, когда "скрипач не нужен - он только лишнее топливо жрёт". И его НАТОвская охрана - это не охрана, а конвой.
        От него ждут эффективных действий, "перемоги". А он всё обещает и обещает "контрнаступ".

        Так я не понял - "Марио Бриндизи" идёт "грабить банк" или нет?

        Ему, Клоуну, со всех сторон засада.
        Если отменит "контрнаступ" - то "охрана" придушит завтра.
        Если не отменит - то поживёт столько, сколько сумеет его оттягивать. А когда всё станет ясно с результатами - см.предыдущий абзац.

        Обидно ему, должно быть - воровал, старался... А проживать эти деньги, в лучшем случае, жена будет в Майами. Ему Америка уже уготовила лавры Сальвадора Альенде - стать героем, символом. Правда, мёртвым - так эффектней.
        Вот только Америка забыла, что Альенде и Клоун - по разные стороны границы добра и зла.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:05
    +5
    При чем тут Зеленский?Не будет его,будет другой.Помощь как шла,так и будет идти
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:06
    +3
    США заинтересованы в окончании конфликта на Украине до конца 2023 года

    Опять наши авторы приписывают США свои хотелки.

    США кровно заинтересованы в том, чтобы война Украины с Россией не заканчивалась никогда, пока есть хоть один укроп, готовый воевать с Россией и способный держать в руках оружие.
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 12:28
      0
      .США кровно заинтересованы в том, чтобы война Украины с Россией не заканчивалась никогда

      Но у пана атамана нема золотого запаса.
      И хлопцы таки уже начали разбегаться.
      В т.ч. и из зоны доллара в юань.
      А за свой счёт содержать "это все" у американцев желания нет, большинство и на карте Украину не найдет
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 12:44
        0
        У панов в США золотой запас пока есть, а ещё больше есть резаной зелёной бумаги - напечатают сколько надо будет.

        А у укропов много мяса.
  5. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 12:10
    +3
    Помнится, аж с 2014 и по 2022 год Украину каждый год "аналитики" обрекали на вымерзание и дефолт. Ну и??? Что в результате-то?
    1. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 12:27
      0
      Аналитик - удивительный род деятельности. Можно нести любую чушь, врать напропалую, строить ни на чем не основанные прогнозы, но если все это не сбудется, аналитику ничего не будет.
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:12
    +1
    Уже неоднократно были сообщения от разных западных структур,что кровавый клоун долго не проживет.
    1. Qas
      Qas Сегодня, 12:34
      0
      А в оригинале эти сообщения кто-нибудь читал? Или всё это влажные мечты нашей прессы?
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:16
    +1
    Тим Уилласи-Уилси и вовсе считает, что у украинского лидера есть максимум полгода до того, как он может лишиться текущей западной поддержки.

    Ну сместят зеленского, поставят какого-нибудь тягнибока или тимошенко, и можно будет продолжить накачку антироссии.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:22
    0
    Видимого результата? Вопрос не в том, как это понимет Запад, а как это понимает Россия. А такой результат: НЕВОЗМОЖЕН.
  9. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 12:41
    0
    Не совсем понятно почему Украина должна идти на переговоры с РФ, какую то поддержку запад ей все равно будет оказывать, а сил РФ абсолютно не достаточно чтобы провести большое наступление, о взятие городов вроде Харькова или даже Херсона речи также не идёт. США выгодно чтобы этот конфликт продолжался и закончить его может только решительные действия РФ которые последний раз были 24.02.22