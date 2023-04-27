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Telegram-каналы сообщают об освобождении от должности заместителя министра обороны России, отвечавшего за тыл Вооруженных сил

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Telegram-каналы сообщают об освобождении от должности заместителя министра обороны России, отвечавшего за тыл Вооруженных сил

Ряд Telegram-каналов, включая и такие авторитетные источники как военный корреспондент Александр Сладков, сообщили о том, что генерал-полковник Михаил Мизинцев освобожден от должности заместителя министра обороны Российской Федерации. В военном ведомстве он отвечал за тыл Вооруженных сил РФ. Интересно, что Министерство обороны РФ пока официально не подтвердило данную информацию.


Генерал-полковник Михаил Мизинцев был назначен заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению Вооружённых сил 24 сентября 2022 года, то есть в должности он пробыл чуть более полугода.

До этого Мизинцев возглавлял Национальный центр управления обороной Российской Федерации на протяжении восьми лет – с 2014 по 2022 годы, а в 2012-2014 гг. был начальником Центрального командного пункта Генерального штаба ВС РФ.

На пост заместителя министра обороны, курирующего тыл ВС РФ, Мизинцева назначили после отставки генерала армии Дмитрия Булгакова, руководившего материально-техническим обеспечением войск двенадцать лет. Для многих экспертов назначение генерала Мизинцева, никогда прежде не имевшего отношение к тыловому обеспечению, на данную должность стало полной неожиданностью.

Отметим, что выводы, пока не прошла официальная информация от военного ведомства, делать рано. Но если это так, вероятно, уход с должности может быть связан с назначением на другой пост, поскольку генерал Мизинцев достаточно молод по сравнению со многими другими военачальниками (ему 60 лет), имеет большой опыт и считается в вооруженных силах интеллектуальным и талантливым руководителем.
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32 комментария
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 11:35
    -2
    Ну, все правильно. "замы" для того и существуют...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:52
      -1
      Вот ещё один серьёзный повод задуматься кто виноват и что делать.
      «Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ – сегодня идут дожди. 2-го мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы «испортить» праздник – может так, а может не так. Это только у нас, в России принято все делать на праздники, на 8-е марта и на 9-е мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал. Все рассказы о том, как пресекли попытку входа резервов в Бахмут – это все полная чепуха, ни одного военного не делает ни одного выстрела. Боеприпасов ни им, ни нам никто не дает. Преступная команда не давать боеприпасов, боеприпасы копятся на складах пачками. Количество людей в ЧВК «Вагнер» высыхает. Погибшие, раненые и ушедшие после окончания контракта. Новые резервы мы готовим, мы не будем до конца вкидывать новых людей, пока не подготовим их полностью и пока они не станут теми бойцами, которые могут защищать интересы государства. В целом, ЧВК «Вагнер» свою историческую миссию выполнило уже, но будет продолжать выполнять до последнего бойца», – заявил Пригожин.

      «Мы перемалываем резервы ВСУ. Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ. Идет кровавейшая битва, снарядов нам не дают, и мы делаем все возможное на том минимальном количестве, которое у нас на сегодняшний день есть. Но еще раз, те подонки, которые принимают это решение, они должны ответить перед матерями погибших, потому что вместо одного гибнут сразу несколько человек. Соотношение 1 к 5. Должен погибнуть один при штурме этого здания, а гибнут пять из-за того, что нет снарядов, нам нечем уничтожать артиллерию противника. Все фамилии и имена этих негодяев на листочке – придет время, и российский народ задаст этот вопрос, и я на него отвечу с уверенностью».

      «Идёт предательство внутри Российской Федерации, нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше. Но мы будем наступать любой ценой, исключительно для того, чтобы перемолоть армию ВСУ и сорвать это наступление. Благодаря нашим действиям, остальные формирования на всей территории фронта могут окапываться, готовиться к этому контрнаступлению ВСУ и могут сами наступать и на Славянск, и на Краматорск. Почему они этого не делают – это вопрос, которым будет заниматься военная контрразведка и ФСБ в свое время. Я думаю, то, что сегодня происходит, – это преступление перед Россией и русским народом, и это не должно быть оставлено без внимания. Преступники должны понести ответственность. Помните, что каждый снаряд, который вы недодали, погиб какой-то боец, и вам придется перед их матерями, детьми и женами объяснять, почему вы их погубили. Потому что вы сидели, как на насесте петухи, и держали эти боеприпасы у себя по карманам, не отдавая их в войска. И когда украинцы будут наступать, и мобилизованные зададут тот же вопрос: «Где наши снаряды?». А потом они спросят: «Где наше управление, где наши командиры и где эта Рублевка, на которой они отдыхают целыми днями, командиры?». Еще раз – сегодня совершается преступление против Российской Федерации. Нас еще хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке, а потом интриганы должны понести ответственность за происходящее на фронте».
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 11:55
        -12
        Слышать про "предательство" изнутри от Пригожина смешно. Он - из той группы лиц, которая и назначала кадры на руководящие посты, и теперь пытается найти крайних, выгораживая себя и Ко...
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 12:04
        +2
        Если соотношение один к пяти кто же кого перемалывает.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: Monster_Fat
      Ну, все правильно. "замы" для того и существуют...

      Вы, похоже - помощник Шойгу winked
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:11
        0
        Судить о высокопоставленном военным можно только по делам его.Если пошел на то дело,что он умеет и должен делать,то ему-успехов
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:36
    +8
    Молодых генералов нет что ли для тыловой службы? В начале СВО - с российской стороны почти все воевали в уставной цифре. Текущий момент - значительная часть ВСУ в их штатном пикселе, мультикам куда реже встречается. С нашей стороны - ну люди в цифре есть, но в основном в цифре только бронежилеты и каски. Российская армия массово слезла с ратника и цифры, солдаты одевается кто во что горазд, это повод задуматься для руководства значит что то не так с уставным снаряжением и формой к сожалению....
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:38
      -6
      Не надо там генералов, достаточно одного прапорщика.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:07
        +2
        Цитата: Uprun
        Не надо там генералов, достаточно одного прапорщика.

        Тыл, штука серьезная. Там нужна - Голова! yes
    2. Cap
      Cap Сегодня, 12:14
      0
      судя по ряду "разведпризнаков" на фото мобилизованные. Теперь, военное обмундирование имеет определенные сроки носки, в полевых, тем более, боевых условиях, износ его кратно ускоряется, поэтому, у бойцов, особенно опытных, всегда есть второй, и даже третий комплект, а они, как правило, не очень "устанвные".
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:18
      +1
      Форма выдается.Но она изнашивается и воины одеваются в то,что купили,переслали.В то,что удобно.Возможно стоит думать о функциональности и удобстве.А не о безобразии в единообразии
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:41
    +6
    И второго сняли через полгода после предыдущего, ибо, согласно мифу, "в 2014-м были не готовы, а сейчас готовы", но тылы, как показала даже частичная мобилизация, в том же упадке и коррупции, что и 8 лет назад. На днях, кстати, стало известно о задержании начальника МТО одного из округов. Стратегическая близорукость режима, ввязавшегося в войну с неготовыми тылами, уже не удивляет. А истории известно, чем это часто заканчивается...
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 11:45
      +4
      По отчетам все было готово. Вопрос в том что отчеты недостоверные, и процент недостоверности превысил все разумные рамки.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 11:52
        0
        Подобные вопросы решаются на уровне высшего руководства и руководства минобороны. Это позволяет делать, в очередной раз, не только выводы о кадровом голоде, но и о принципах назначения на должности. Если уже генштабистов назначают в поле, ибо на местах все оказалось прозаично, а больше лояльных и споосбных кадров режим найти нигде не может...
    2. васса
      васса Сегодня, 12:42
      -2
      Стратегическая близорукость режима, ввязавшегося в войну с неготовыми тылами, уже не удивляет. ..............А что мы должны были попасть под удар ВСУ? , а вы в курсе, что УЖЕ 16 февраля украинцы начали наступление на ДНР и ЛНР.????? Вот данные...!!! 15 февраля 2022 года на Азовсталь приехали Зеленский и Ахметов. . После этого на территорию Азовстали стали завозиться танки , бронетранспортеры, орудия, зенитные комплексы и другую военную технику. А ДАЛЕЕ вот вам данные ОБСЕ.
      15 февраля зафиксировала 41 нарушение режима прекращения огня.
      16 февраля 76 нарушений
      18 февраля-654
      19 февраля -1413
      20-21 февраля-2026
      22- февраля -1484
      Забыли , что до 20 февраля вывезли около миллиона донецких и луганских людей.Наше правительство вынуждено было защитить Донбасс и Луганск. Оно было в курсе , что готовится маштабное наступление на них и поэтому быстро приняли эти республики в состав России, чтоб были юридические основания для их защиты.. А ВЫ ТУТ РАССУЖДАЕТЕ, что были не готовы. Меня поражают глупые диванные эксперты. Изучите сначала вопрос , а потом комментируйте
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 12:48
        -1
        а вы в курсе...

        Не могу понять, вы всерьез полагаете, что СВО организовали за неделю, с 15 по 24 февраля?
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:46
    +8
    после отставки генерала армии Дмитрия Булгакова, руководившего материально-техническим обеспечением войск двенадцать лет.
    Потребовалась война, чтобы понять, что человек 12 лет занимался чем угодно, но только не МТО. Их наугад что-ли ставят, авось кто и справится?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 12:01
      +2
      А кто это определит? Сердюков, который вообще не военный? Шойгу, который к ВС отношение имел примерно такое же?
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:48
    +2
    пока бьют по хвостам, а рыба гниет с головы
  6. monetam
    monetam Сегодня, 11:53
    +2
    Вывод о несоответствии человека должности такого уровня могут сделать только те должностные лица, которые имеют отношение к достоверной информации, характеризующей соответствующую деятельность Поэтому нет смысла обсуждать то, в отношении чего участник информации не располагают информацией.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:02
    +2
    Странно все это, на фоне репортажей Соловьева с передовой, где бойцы жалуются на проблему с боеприпасами (по сравнению с началом операции, когда опорники просто сносили) и, с другой стороны, уверений экспертов и должностных лиц, что промышленность "нарастила и работает как никогда".
    И да, "Мизинцев считается в вооруженных силах интеллектуальным и талантливым руководителем."
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: ИванИванов
      И да, "Мизинцев считается в вооруженных силах интеллектуальным и талантливым руководителем."

      "Генерал Мизинцев уволен. Это мой товарищ. И я его весьма уважаю. Как, что, за что - сложно предполагать. Потом все узнает"- утверждает Сладков.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:08
    +3
    На пост заместителя министра обороны, курирующего тыл ВС РФ, Мизинцева назначили после отставки генерала армии Дмитрия Булгакова, руководившего материально-техническим обеспечением войск двенадцать лет.

    Построил себе дворец - дай построить другому.
    От перестановки слагаемых сумма не меняется.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 12:10
    +2
    А виновник - Генерал,
    Интриган и аморал!
    Энто он, коровья морда,
    Честь цареву обмарал!
    Пусть он выйдет!.. Где он там?..
    Я сейчас ему задам!..
    Я сорву с него медальку,
    Да медалькой по мордам!..
  10. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:11
    +1
    Бесконечный формализм и яростная отчётность вечная беда России, главное, чтобы в журналах всё было чётко, везде были таблички и фотоотчёты по регламенту обновлялись, а что в реале - дело десятое. Парадоксально, но этот онанизм даже в частные компании проник по полной, что уж говорить о госструктурах. Честно говоря даже представить страшно, как списывается бк и т.д. на передовой, пустые гильзы, интересно, не требуют? winked
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:11
    +1
    Александр Васильевич Суворов говорил: "...Интенданта, прослужившего более года можно вешать без суда и следствия..."
  12. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:11
    +1
    Кстати, не стоит здесь удивляться и зондажу режимом через Медведева условий о разделе Украины, лишь бы хоть как-то дали "сохранить лицо" для внутренней общественности. Даже если в будущем это станет стратегической ошибкой. Кстати, такие резкие изменения по одной и той же должности, как раз, говорит и о панике во власти. Началась кадровая чехарда в попытках найти "удачного" генерала...
  13. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 12:17
    0
    А вот интересно что про начмедов и медслужбу молчат - значит там полный порядок получается. Тут как говорится работа рутинная стабильная и дай бог нашим белым халатам
    1. Fonmeg
      Fonmeg Сегодня, 12:29
      0
      Медики то на высоте, а подготовка мобилизованных по оказанию первичной помощи при ранениях желает быть лучше. Очень высокий процент гибели и ампутации раненых из-за неправильного наложения кровоостанавливающего жгута!
  14. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 12:18
    0
    Цитата: Андрей Москвин
    Их наугад что-ли ставят, авось кто и справится?

    По принципу "лояльности" - раз критики вышестоящего руководства нет, значит подходит... И так ВООБЩЕ ВЕЗДЕ.

    Генерал-майор Руцкой о Шойгу, Пригожине, Кириенко и мобилизации
    27.01.2023
    https://www.youtube.com/watch?v=EABFgqLZQbU
  15. Fonmeg
    Fonmeg Сегодня, 12:24
    +1
    Суть сегодняшней российской власти состоит в том, что пироги печет сапожник, а сапоги точает пирожник...
  16. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:27
    0
    Кроме того, с должности предположительно снят генерал Олег Горшенин, в свое время сменивший Мизинцева в качестве начальника Национального центра управления обороной (НЦУО РФ).