Telegram-каналы сообщают об освобождении от должности заместителя министра обороны России, отвечавшего за тыл Вооруженных сил

Ряд Telegram-каналов, включая и такие авторитетные источники как военный корреспондент Александр Сладков, сообщили о том, что генерал-полковник Михаил Мизинцев освобожден от должности заместителя министра обороны Российской Федерации. В военном ведомстве он отвечал за тыл Вооруженных сил РФ. Интересно, что Министерство обороны РФ пока официально не подтвердило данную информацию.Генерал-полковник Михаил Мизинцев был назначен заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению Вооружённых сил 24 сентября 2022 года, то есть в должности он пробыл чуть более полугода.До этого Мизинцев возглавлял Национальный центр управления обороной Российской Федерации на протяжении восьми лет – с 2014 по 2022 годы, а в 2012-2014 гг. был начальником Центрального командного пункта Генерального штаба ВС РФ.На пост заместителя министра обороны, курирующего тыл ВС РФ, Мизинцева назначили после отставки генерала армии Дмитрия Булгакова, руководившего материально-техническим обеспечением войск двенадцать лет. Для многих экспертов назначение генерала Мизинцева, никогда прежде не имевшего отношение к тыловому обеспечению, на данную должность стало полной неожиданностью.Отметим, что выводы, пока не прошла официальная информация от военного ведомства, делать рано. Но если это так, вероятно, уход с должности может быть связан с назначением на другой пост, поскольку генерал Мизинцев достаточно молод по сравнению со многими другими военачальниками (ему 60 лет), имеет большой опыт и считается в вооруженных силах интеллектуальным и талантливым руководителем.