Лидер «Справедливой России» заявил об отсутствии оснований для создания военного альянса РФ и Китая

Я должен добавить, что Китай не оказывает никакой военной помощи России. Мы также не сотрудничаем с Китаем против кого-либо еще

В настоящее время нет оснований для того, чтобы Россия и Китай сформировали военный блок. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в интервью турецкой газете Aydınlık.Как считает политик, Китай является прагматичной страной. Россия, США и Китай – полюсы многополярного мира со своими интересами. В ряде направлений Россия имеет общие стратегические интересы с Китаем, и в данных областях РФ и КНР сотрудничают.- подчеркнул Миронов.Напомним, что Россия отрицает распространяемую на Западе информацию, будто бы Китай оказывает Москве военную помощь в контексте специальной военной операции.К числу основных врагов российского государства политик отнес Соединенные Штаты и «все страны НАТО, кроме Турции». В качестве доказательств этого утверждения Миронов привел антироссийские санкции, инициированные США и поддержанные почти всеми членами Североатлантического альянса, а также заявления западных политиков о том, что Россия должна прекратить свое существование.Турция среди членов НАТО, по мнению Миронова, занимает особое место. Ее членство в альянсе не представляет проблему для России, считает политик. С этим государством у нашей страны «самые лучшие отношения». Турция проводит прагматичную политику, направленную за утверждение своих национальных интересов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озабочен защитой турецких интересов и не относится к России плохо, поэтому такой подход Анкары в Москве считают ценным, отметил лидер «Справедливой России – За правду».