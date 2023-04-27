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Лидер «Справедливой России» заявил об отсутствии оснований для создания военного альянса РФ и Китая

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Лидер «Справедливой России» заявил об отсутствии оснований для создания военного альянса РФ и Китая

В настоящее время нет оснований для того, чтобы Россия и Китай сформировали военный блок. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в интервью турецкой газете Aydınlık.


Как считает политик, Китай является прагматичной страной. Россия, США и Китай – полюсы многополярного мира со своими интересами. В ряде направлений Россия имеет общие стратегические интересы с Китаем, и в данных областях РФ и КНР сотрудничают.

Я должен добавить, что Китай не оказывает никакой военной помощи России. Мы также не сотрудничаем с Китаем против кого-либо еще

- подчеркнул Миронов.

Напомним, что Россия отрицает распространяемую на Западе информацию, будто бы Китай оказывает Москве военную помощь в контексте специальной военной операции.

К числу основных врагов российского государства политик отнес Соединенные Штаты и «все страны НАТО, кроме Турции». В качестве доказательств этого утверждения Миронов привел антироссийские санкции, инициированные США и поддержанные почти всеми членами Североатлантического альянса, а также заявления западных политиков о том, что Россия должна прекратить свое существование.

Турция среди членов НАТО, по мнению Миронова, занимает особое место. Ее членство в альянсе не представляет проблему для России, считает политик. С этим государством у нашей страны «самые лучшие отношения». Турция проводит прагматичную политику, направленную за утверждение своих национальных интересов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озабочен защитой турецких интересов и не относится к России плохо, поэтому такой подход Анкары в Москве считают ценным, отметил лидер «Справедливой России – За правду».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:45
    0
    А какой бы это имело эффект, правда это палка о двух концах и скорее всего Япония, Южная Корея, Австралия итд вступили бы в НАТО.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:06
      +1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      А какой бы это имело эффект, правда это палка о двух концах и скорее всего Япония, Южная Корея, Австралия итд вступили бы в НАТО.

      Они и так с нато практически, как до этого были швеция и финляндия. Официальное объявление этого факта ничего фактически не изменит.
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 12:37
        -1
        Официальное объявление этого факта ничего фактически не изменит.


        Вы не правы, это меняет очень много. Со вступлением в НАТО страна принимает на себя серьезные официальные обязательства, довольно серьезно ограничивает свой суверенитет.

        Поэтому мы в декабре 2021 года и предъявили ультиматум НАТО, где первым условием было обязательство НАТО исключить дальнейшее расширение и особенно присоединение к альянсу Украины!
  2. Viktior Vinland
    Viktior Vinland Сегодня, 11:50
    +1
    Это он о Турции, которая сбила наш истребитель, регулярно кидает и накачивает оружием противника?
    Удивительный политик этот человек.
  3. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 11:54
    +1
    Кроме Турции... Может, они ещё и друзьями станут? Ну ну
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 12:04
    +2
    Повелитель выхухолей еще ничтожнее Айфончика.

    С таким темпом скоро ВО уже до цитирования изречений Милонова докатится?
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:24
    +1
    По поводу Китая соглашусь. А вот Турцию Россия прекрасно использует в своих интересах..
    Это и разобщение НАТО...и многое другое. Турция зависима от России значительно более чем на половину и в поставках энергоносителей, и зерна, сюда же можно отнести и уже ВПК...значительную часть составляет туризм и поставки в Россию сельхозпродукции. Когда наши соответствующие структуры в очередной раз запрещают ввоз из Турции томатов в России этого не замечают. Помидоров меньше не становится,а вот турки начинают выть на Луну.