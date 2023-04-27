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Американская пресса: Вашингтон обеспокоен соперничеством с Россией и Китаем в космосе

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Американская пресса: Вашингтон обеспокоен соперничеством с Россией и Китаем в космосе

Согласно информации, содержащейся в обнародованных секретных документах Пентагона, американское руководство всерьез обеспокоено соперничеством в космосе.


В статье, опубликованной в американском издании The Washington Post, утверждается, что в ряде секретных документов, о содержании которых ранее не сообщалось, изложены данные разведки США, касающиеся активности ведущих мировых государств в космосе, касающейся сферы безопасности.

Из содержащихся в документах данных следует, что правительство США всерьёз обеспокоено потенциальными угрозами в космосе со стороны соперников. По данным американской разведки, существуют угрозы различных видов, о которых военные аналитики предупреждали на протяжении многих лет. Согласно оценкам Пентагона, значение космического потенциала играет все более важную роль с военной точки зрения.

В то же время, по мнению американских экспертов, российская космическая программа в течение ближайшего десятилетия, по всей вероятности, будет сокращаться, поскольку Россия столкнулась с многочисленными проблемами, вызванными западными санкциями, а также на фоне наращивания глобальной конкуренции и активного роста американской космической программы SpaceX.

По мнению аналитиков Пентагона, правительство Китая сумело разработать систему мер противодействия потенциалу США, благодаря чему КНР представляет угрозу для ключевых космических активов США и их союзников, что с большой долей вероятности будет использовано во время потенциального конфликта вокруг острова Тайвань.
Использованы фотографии:
Mil.ru
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5 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:20
    0
    Американская пресса: Вашингтон обеспокоен соперничеством с Россией и Китаем в космосе
    recourse Дааа. Есть выход, пусть сидят на земле и не рыпаются. request
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:26
      0
      российская космическая программа в течение ближайшего десятилетия, по всей вероятности, будет сокращаться, поскольку Россия столкнулась с многочисленными проблемами, вызванными западными санкциями, и активного роста американской космической программы SpaceX.
      Сокращаться, это при наличие прорывной технологии "космического буксира"? fool
      Как не упомянуть эффективность всякого мусора рожденного в США? request
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:22
    0
    Опять забыли спросить у Матрасников: В чем и с Кем нам сотрудничать! am
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:43
    0
    Ну, к сожалению, нас это особо не касается. Ну, не конкуренты мы, пока штатам. Надеюсь, что действительно "пока". А, Китай, да- идет уверенно. (Руководящая и направляющая сила в наличие).
  4. Буквоед
    Буквоед Сегодня, 12:53
    0
    Мне искренне интересно: местные комментаторы, выкрикивая псевдопатриотиотические лозунги, действительно так думают? Или это просто вырабатывается информационный шум?