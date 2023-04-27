Американская пресса: Вашингтон обеспокоен соперничеством с Россией и Китаем в космосе

Согласно информации, содержащейся в обнародованных секретных документах Пентагона, американское руководство всерьез обеспокоено соперничеством в космосе.В статье, опубликованной в американском издании The Washington Post, утверждается, что в ряде секретных документов, о содержании которых ранее не сообщалось, изложены данные разведки США, касающиеся активности ведущих мировых государств в космосе, касающейся сферы безопасности.Из содержащихся в документах данных следует, что правительство США всерьёз обеспокоено потенциальными угрозами в космосе со стороны соперников. По данным американской разведки, существуют угрозы различных видов, о которых военные аналитики предупреждали на протяжении многих лет. Согласно оценкам Пентагона, значение космического потенциала играет все более важную роль с военной точки зрения.В то же время, по мнению американских экспертов, российская космическая программа в течение ближайшего десятилетия, по всей вероятности, будет сокращаться, поскольку Россия столкнулась с многочисленными проблемами, вызванными западными санкциями, а также на фоне наращивания глобальной конкуренции и активного роста американской космической программы SpaceX.По мнению аналитиков Пентагона, правительство Китая сумело разработать систему мер противодействия потенциалу США, благодаря чему КНР представляет угрозу для ключевых космических активов США и их союзников, что с большой долей вероятности будет использовано во время потенциального конфликта вокруг острова Тайвань.