У меня практически нет сомнений, что основной удар придётся на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе

Украинские формирования предпримут ряд отвлекающих маневров, чтобы начать анонсированное ранее контрнаступление на освобожденные Россией территории. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который регулярно освещает события на Запорожском направлении.Как отмечает политик, в числе отвлекающих маневров ВСУ сделают упор на разведку боем. Для этого они будут использовать небольшие десантные и диверсионно-разведывательные группы. Их будут пытаться переправить через Днепр в соседней Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в Запорожской области.- заявил Рогов.Политик отметил, что ВСУ будут также осуществлять обстрел западной части Запорожского фронта. Как сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова Рогова, в последнее время украинские ДРГ пытаются «вскрыть линию обороны». Однако эти попытки пресекаются подразделениями российских вооруженных сил.Рогов подчеркнул, что украинские формирования все чаще используют ударные беспилотники для атак на территорию Запорожской области. Несмотря на неоднократные предупреждения, ВСУ продолжают атаки и в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция – стратегически важный объект, авария на котором отразится на экологической обстановке во всей Восточной Европе.