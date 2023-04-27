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Представитель Запорожской области назвал предполагаемое направление основного удара ВСУ при контрнаступлении

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Представитель Запорожской области назвал предполагаемое направление основного удара ВСУ при контрнаступлении

Украинские формирования предпримут ряд отвлекающих маневров, чтобы начать анонсированное ранее контрнаступление на освобожденные Россией территории. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который регулярно освещает события на Запорожском направлении.


Как отмечает политик, в числе отвлекающих маневров ВСУ сделают упор на разведку боем. Для этого они будут использовать небольшие десантные и диверсионно-разведывательные группы. Их будут пытаться переправить через Днепр в соседней Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в Запорожской области.

У меня практически нет сомнений, что основной удар придётся на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе

- заявил Рогов.

Политик отметил, что ВСУ будут также осуществлять обстрел западной части Запорожского фронта. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Рогова, в последнее время украинские ДРГ пытаются «вскрыть линию обороны». Однако эти попытки пресекаются подразделениями российских вооруженных сил.

Рогов подчеркнул, что украинские формирования все чаще используют ударные беспилотники для атак на территорию Запорожской области. Несмотря на неоднократные предупреждения, ВСУ продолжают атаки и в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция – стратегически важный объект, авария на котором отразится на экологической обстановке во всей Восточной Европе.
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5 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:12
    0
    Представитель Запорожской области назвал предполагаемое направление основного удара ВСУ при контрнаступлении
    belay А подписи тоже он будет собирать? feelВсе трындят, лишь бы что сказать, а промолчать...
    У меня практически нет сомнений,
    Не верю! Вот если бы было видение... feel
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:30
      0
      Политик, особенно тот который не обременён решением насущных вопросов, от военного отличается тем, что больше говорит, а военный больше делает.

      Вспомнился анекдот о том, как учёные исследовали вопрос: чем отличаются военные от гражданских::
      [quote] В разных комнатах поместили по клетке одинаковых мышей. На одной клетке повесили табличку "гражданские мыши", а на другой "военные мыши". Через месяц комиссия пришла осмотреть клетки. В клетке "гражданские мыши" все обитатели были жирные. В клетке "военные мыши" все животные были худые и чахлые. - Вы плохо их кормите? - Нет. Кормили всех одинаково. - А почему эти такие худые? - Мы им три раза в день кота показываем. И гражданские - "не-дураки", не станут смотреть на "кота". Они спрячутся за спинами "дураков". И не насмехаться над "дураками" им надо, а беречь их, чтобы "кот" в их "клетку" не залез. [/quote][/quote]
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:15
    +2
    Ну ВСУ и под Херсоном что то готовят , буквально сегодня РИА "Новости" заявили об уничтожении четырех пусковых установок С-300 и одного "Гепарда" под Херсоном. Эко какой район ПВО разврнули то !!! Уничтожили "Ланцетами" , но перед этим плотно работали "Герани" good
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:18
    +1
    На Колбасную попрут , дабы снарядами разжиться! Вся броня из Румынии в Котовск направляется. Там уже под сотню танков , в том числе и Лео , и куча БТР-ов. Там их ни авиация не достанет , ни ракеты. Кулак там сформирован , мама не горюй!!!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:30
      0
      1. там почти все снаряды просрочены
      2. у укров почти не осталось советских артеллерийских систем