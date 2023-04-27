Генштаб ВСУ сообщает об атаках штурмовиков «Вагнера» на Ивановское, что на трассе Артёмовск-Константиновка

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос одного из российских СМИ по оперативной обстановке в Артемовске (Бахмуте), вновь призвал не торопить события и не выдавать желаемое за действительное.
В то же время, «музыканты» продолжают занимать все новые позиции, выбивая украинских военных из западной части города. Продвижение наших штурмовиков с севера и юга может привести к образованию локального котла. На севере Артемовска наши продвинулись до улицы Матросова, под контроль взята воинская часть. Противник зажат в районе многоэтажек, на юге «оркестранты» вышли к Юбилейной улице, а также продвинулись вдоль улицы Чайковского.
Все сложнее для ВСУ ситуация и со снабжением бахмутского гарнизона. Продолжаются бои в районе Хромово за взятие контроля над трассой на Часов Яр, западнее бои идет в вблизи с селом Богдановка. Остальные дороги, в том числе грунтовые, простреливаются нашей артиллерией. Синоптики прогнозируют дожди в этой районе в ближайшие дни, что еще более затруднит переброску резервов ВСУ в район Артемовска.
Не намного лучше дела у ВСУ в Марьинке и Авдеевке. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть Марьинки под физическим контролем ВС РФ, остальные районы плотно простреливаются нашей артиллерией. Хотя и здесь победные реляции преждевременны. Противник продолжает, не считаясь с большими потерями, перебрасывать резервы на Донецкое направление.
Не исключено, что делается это и с целью сковывания наших сил. В последние дни все больше информации, что Генштаб ВСУ постоянно наращивает войска на Херсонском и Запорожском направлениях. По местам скопления неприятеля работают наши ракетчики, авиация и артиллерия. По непроверенным данным, отдельные украинские отряды пытаются форсировать Днепр и закрепиться на островах в пойме реки. Другие источники эту информацию опровергают.
К западу от Авдеевки наши атаковали в районе поселка Северное, южнее по укрепам ВСУ работает российская артиллерия и авиация, пока без существенных успехов. Украинские боевики, в свою очередь, пытались атаковать со стороны Красногоровки, были остановлены и отброшены на исходную. Сообщается, что к северу от Авдеевки наши продвинулись в районе трассы Н20.
На Луганском направлении продолжаются бои к северу и югу от Серебрянского лесничества. После артподготовки ВС РФ атаковали в районе Торского и Невского. По позициям ВСУ на севере лесного массива плотно работает наша артиллерия.
Из утренней сводки украинского командования следует, что ВС РФ провели 54 атаки, в основном на Донецком фронте. Сообщают о тяжелых боях за Бахмут и продвижении наших штурмовиков в сторону Ивановского, последнее находится уже на трассе Артемовск-Константиновка. К западу от Донецка бои шли за Авдеевку, Северное, Первомайское и Марьинку, докладывает Генштаб ВСУ.
Направление на Константиновку важно ещё и тем, что отсюда украинские войска несколько раз пытались контратаковать с целью нанесение поражения южному флангу российских сил в районе Артёмовска. Атаки были отбиты.