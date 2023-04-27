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Генштаб ВСУ сообщает об атаках штурмовиков «Вагнера» на Ивановское, что на трассе Артёмовск-Константиновка

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Генштаб ВСУ сообщает об атаках штурмовиков «Вагнера» на Ивановское, что на трассе Артёмовск-Константиновка

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос одного из российских СМИ по оперативной обстановке в Артемовске (Бахмуте), вновь призвал не торопить события и не выдавать желаемое за действительное.


В то же время, «музыканты» продолжают занимать все новые позиции, выбивая украинских военных из западной части города. Продвижение наших штурмовиков с севера и юга может привести к образованию локального котла. На севере Артемовска наши продвинулись до улицы Матросова, под контроль взята воинская часть. Противник зажат в районе многоэтажек, на юге «оркестранты» вышли к Юбилейной улице, а также продвинулись вдоль улицы Чайковского.

Все сложнее для ВСУ ситуация и со снабжением бахмутского гарнизона. Продолжаются бои в районе Хромово за взятие контроля над трассой на Часов Яр, западнее бои идет в вблизи с селом Богдановка. Остальные дороги, в том числе грунтовые, простреливаются нашей артиллерией. Синоптики прогнозируют дожди в этой районе в ближайшие дни, что еще более затруднит переброску резервов ВСУ в район Артемовска.

Не намного лучше дела у ВСУ в Марьинке и Авдеевке. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть Марьинки под физическим контролем ВС РФ, остальные районы плотно простреливаются нашей артиллерией. Хотя и здесь победные реляции преждевременны. Противник продолжает, не считаясь с большими потерями, перебрасывать резервы на Донецкое направление.

Не исключено, что делается это и с целью сковывания наших сил. В последние дни все больше информации, что Генштаб ВСУ постоянно наращивает войска на Херсонском и Запорожском направлениях. По местам скопления неприятеля работают наши ракетчики, авиация и артиллерия. По непроверенным данным, отдельные украинские отряды пытаются форсировать Днепр и закрепиться на островах в пойме реки. Другие источники эту информацию опровергают.

К западу от Авдеевки наши атаковали в районе поселка Северное, южнее по укрепам ВСУ работает российская артиллерия и авиация, пока без существенных успехов. Украинские боевики, в свою очередь, пытались атаковать со стороны Красногоровки, были остановлены и отброшены на исходную. Сообщается, что к северу от Авдеевки наши продвинулись в районе трассы Н20.



На Луганском направлении продолжаются бои к северу и югу от Серебрянского лесничества. После артподготовки ВС РФ атаковали в районе Торского и Невского. По позициям ВСУ на севере лесного массива плотно работает наша артиллерия.

Из утренней сводки украинского командования следует, что ВС РФ провели 54 атаки, в основном на Донецком фронте. Сообщают о тяжелых боях за Бахмут и продвижении наших штурмовиков в сторону Ивановского, последнее находится уже на трассе Артемовск-Константиновка. К западу от Донецка бои шли за Авдеевку, Северное, Первомайское и Марьинку, докладывает Генштаб ВСУ.

Направление на Константиновку важно ещё и тем, что отсюда украинские войска несколько раз пытались контратаковать с целью нанесение поражения южному флангу российских сил в районе Артёмовска. Атаки были отбиты.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:25
    -2
    Уже надоело который месяц про котёл слушать.Вторая армия мира не может дорогу перерезать, позорище
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:27
      -3
      Цитата: Николай Дягелев
      Вторая армия мира не может дорогу перерезать, позорище

      Там зеки из Вагнера работают. Вторая армия может только держать фланги. И кстати на флангах тоже какое то Газпромовское ЧВК стоит. Фронт передан на аутсорсинг.
  2. esl462
    esl462 Сегодня, 12:26
    +1
    Коль уж Артёмовск, то не Ивановское, а Красное село.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:42
      +1
      Цитата: esl462
      Коль уж Артёмовск, то не Ивановское, а Красное село.

      Разбор Рыбаря: « У противника не готовы 4 бригады наступления, но их погонят в бой до 9 мая/ Лучшим раскладом для ВСУ стало бы наступление в июне, за май они бы успели подготовить 61-ю, 44-ю, 115-ю, 5-ю бригады. Противник хочет собрать больше войск, которые смогут наносить массированные удары по всем направлениям. Однако западные хозяева требует наступления в канун 9 мая.
      Главной опасностью является введенная в строй батарея ОТРК "Гром" ВСУ. Это 4 пусковые установки оперативно-тактических ракет, которые уже на фронте, и например из Запорожья, могут достать до Керчи, а из Одессы до Севастополя.»
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:44
    -2
    Цитата: Николай Дягелев
    Уже надоело который месяц про котёл слушать.Вторая армия мира не может дорогу перерезать, позорище

    Ещё один "герой Шипки" нарисовался. Пойдите научите, как надо воевать. Позорище - персонажи вроде вас.