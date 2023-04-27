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Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов

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Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов

Россия продолжает перестраивать свою экспортную политику в связи с введенными США и их союзниками беспрецедентными санкциями. Наша страна ускоренно осваивает Азиатские и другие рынки, переориентируя на них поставки, ранее предназначавшиеся для западных стран.


Так, согласно заявлению российского вице-премьера Александра Новака, в текущем году в Азию будет перенаправлено более 60 процентов экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее предназначавшихся для европейских рынков. В числовом выражении – это 140 млн тонн из оставшихся порядка 220 млн, передает слова чиновника РИА Новости.

Напомним, что ранее Новак сообщал о росте экспорта нефти в прошлом году на 7,6% по сравнению с 2021-м. При этом согласно данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива за 2022 год вырос почти на 43%.

Между тем в первом квартале текущего года нефтегазовые доходы российского бюджета сократились на целых 45% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. В Минфине объясняют данную тенденцию тем, что в России снизилась добыча газа и упали рыночные котировки на нефть марки Urals.

В то же время, в ведомстве рассчитывают на рост стоимости нефти российской марки уже в ближайшее время, что позволит исправить ситуацию со снижением налоговых поступлений во втором полугодии.

Стоит добавить, что вышеупомянутые прогнозы вполне обоснованы. Азиатские страны, в частности Китай и Индия, не присоединялись к так называемому «ценовому потолку» на российскую нефть, введенному США и их партнерами. Следовательно, переориентирование сырьевого экспорта в Азию действительно может способствовать росту котировок на марку Urals.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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2 комментария
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 12:54
    0
    В Минфине объясняют данную тенденцию тем, что в России снизилась добыча газа и упали рыночные котировки на нефть марки Urals.
    Все так. Только добычу снизили из-за снижения котировок.
    Больше нефтепродуктов нужно продавать, а не сырой нефти. Тогда и доходы возрастут.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:58
    0
    Менять клиентов бензоколонки РФ с запада на восток - это не выход из ситуации.

    Путин и все высшее руководство РФ обязаны наконец набраться мужества и вслух, во всеуслышание громко и публично произнести запретное все последние 30 лет либеральной оккупации РФ слово "ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ".