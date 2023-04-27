Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов

Россия продолжает перестраивать свою экспортную политику в связи с введенными США и их союзниками беспрецедентными санкциями. Наша страна ускоренно осваивает Азиатские и другие рынки, переориентируя на них поставки, ранее предназначавшиеся для западных стран.
Так, согласно заявлению российского вице-премьера Александра Новака, в текущем году в Азию будет перенаправлено более 60 процентов экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее предназначавшихся для европейских рынков. В числовом выражении – это 140 млн тонн из оставшихся порядка 220 млн, передает слова чиновника РИА Новости.
Напомним, что ранее Новак сообщал о росте экспорта нефти в прошлом году на 7,6% по сравнению с 2021-м. При этом согласно данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива за 2022 год вырос почти на 43%.
Между тем в первом квартале текущего года нефтегазовые доходы российского бюджета сократились на целых 45% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. В Минфине объясняют данную тенденцию тем, что в России снизилась добыча газа и упали рыночные котировки на нефть марки Urals.
В то же время, в ведомстве рассчитывают на рост стоимости нефти российской марки уже в ближайшее время, что позволит исправить ситуацию со снижением налоговых поступлений во втором полугодии.
Стоит добавить, что вышеупомянутые прогнозы вполне обоснованы. Азиатские страны, в частности Китай и Индия, не присоединялись к так называемому «ценовому потолку» на российскую нефть, введенному США и их партнерами. Следовательно, переориентирование сырьевого экспорта в Азию действительно может способствовать росту котировок на марку Urals.