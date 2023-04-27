Министр обороны Украины: У нас заканчиваются ракеты к системам ПВО советского образца

Заявления украинских чиновников о том, что у России «закончились» или «вот-вот закончатся ракеты», сменились на слова о том, что ракеты теперь на исходе у самой Украины. Заявление соответствующего плана сделал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, ситуация, которая складывается с обеспеченностью войск ПВО зенитными ракетами к комплексам советской разработки, крайне сложная.
Резников заявил, что ракеты к советским комплексам ПВО заканчиваются, и это крайне негативно сказывается на эффективности противовоздушной и противоракетной обороны Украины в целом.
Все эти заявления Резникова нацелены на то, чтобы в очередной раз выпросить у стран Запада как дополнительные ЗРК, включая комплексы ПВО армейского звена, так и боеприпасы к уже поставленными.
В то же время на поверхность всплыл скандал, связанный с тем, что «партнёры» Украины недовольны тем, с какой интенсивностью расходуются ЗУР для поставленных зенитных комплексов натовского образца. Европейские эксперты со ссылкой на самих украинских военных пишут, что порой для перехвата одного дрона «Шахед» («Герань») украинский расчёт использует 3-4 дорогостоящих зенитных ракеты. Интересно, чего ещё ожидали от украинских расчётов в НАТО? Ведь киевский режим успел уверовать в то, что поставки оружия и боеприпасов от стран НАТО будут бесконечными. Да и обучение украинских расчётов натовских ЗРК продолжалось в разы меньше минимального срока, необходимого для получения навыков эффективного применения поставленных из-за рубежа комплексов ПВО-ПРО.