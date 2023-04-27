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Министр обороны Украины: У нас заканчиваются ракеты к системам ПВО советского образца

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Министр обороны Украины: У нас заканчиваются ракеты к системам ПВО советского образца

Заявления украинских чиновников о том, что у России «закончились» или «вот-вот закончатся ракеты», сменились на слова о том, что ракеты теперь на исходе у самой Украины. Заявление соответствующего плана сделал министр обороны Украины Алексей Резников.


По его словам, ситуация, которая складывается с обеспеченностью войск ПВО зенитными ракетами к комплексам советской разработки, крайне сложная.

Резников заявил, что ракеты к советским комплексам ПВО заканчиваются, и это крайне негативно сказывается на эффективности противовоздушной и противоракетной обороны Украины в целом.

Все эти заявления Резникова нацелены на то, чтобы в очередной раз выпросить у стран Запада как дополнительные ЗРК, включая комплексы ПВО армейского звена, так и боеприпасы к уже поставленными.

В то же время на поверхность всплыл скандал, связанный с тем, что «партнёры» Украины недовольны тем, с какой интенсивностью расходуются ЗУР для поставленных зенитных комплексов натовского образца. Европейские эксперты со ссылкой на самих украинских военных пишут, что порой для перехвата одного дрона «Шахед» («Герань») украинский расчёт использует 3-4 дорогостоящих зенитных ракеты. Интересно, чего ещё ожидали от украинских расчётов в НАТО? Ведь киевский режим успел уверовать в то, что поставки оружия и боеприпасов от стран НАТО будут бесконечными. Да и обучение украинских расчётов натовских ЗРК продолжалось в разы меньше минимального срока, необходимого для получения навыков эффективного применения поставленных из-за рубежа комплексов ПВО-ПРО.
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4 комментария
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:41
    +1
    Че плачет? Мы скоро пришлем "своим ходом" wassat Ловите!
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:41
    +1
    Ланцет недавно поймал буржуйский ЗСУ "Гепард" со спущенными штанами.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:42
    +2
    . У нас заканчиваются ракеты к системам ПВО советского образца

    И так на очень долго хватило. Это сколько же их было, если за 30 лет воровства и рас...ства, ещё на год хватило.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:49
      0
      Да, пархатые большевистские казаки и тут бомбы подложили, потомкам.