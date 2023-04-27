Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские беспилотники вновь атаковали луганский город Ровеньки

7
Украинские беспилотники вновь атаковали луганский город Ровеньки

Бои на Донбассе продолжаются в самых разных направлениях и парой затрагивают города, уже давно находящиеся вдали от фронта.


Как стало известно, ВСУ атаковали при помощи беспилотников город Ровеньки, находящийся на юге Луганской Народной Республики. Согласно сообщению представительства ЛНР в СЦКК, атака была совершена ночью и в ней приняли участие семь БПЛА типа Mugin-5 Pro.

В ночь на 27 апреля вооружённые формирования Украины нанесли удар по г. Ровеньки

- сказано в сообщении представительства ЛНР в СКЦЦ.

Пять вражеских беспилотников удалось сбить, а два взорвались на территории нефтебазы, которая, вероятно, и была целью атаки.

Сообщается о повреждениях ряда строений на территории нефтебазы. О наличии пострадавших в результате атаки украинских беспилотников пока неизвестно.

Это уже вторая атака на нефтяную базу, находящуюся в Ровеньках, на этой неделе. В понедельник также в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание резервуара. К утру пожар был потушен. Тогда всё обошлось без пострадавших.

На протяжении конфликта на Украине ВСУ много раз прибегали к использованию БПЛА для атак на российские объекты как в глубоком тылу, так и на территории новых субъектов РФ.
Использованы фотографии:
focus.ua
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:07
    +1
    С БПЛА у всук все нормально.Покупают,клепают у себя,или как на Кипре(на фото пепелац).Это все к тому,что ПВО обьектов необходимо усиливать
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:11
    0
    Беспилотник от наших китайских партнеров, что характерно. Партнеры же киева своих беспилотников нам не продают. Мы традиционно не задаем вопросов "независимому китаю"
    1. Vigore
      Vigore Сегодня, 13:47
      +3
      Мы не в том положении что бы такие вопросы задавать.
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:16
    +1
    Начало такое же, как прошлым летом, так же перед всем известными событиями плотно занялись лишением ВС РФ "крови войны" нефтепродуктов. Если в ближайшие дни подобные атаки продолжатся, то мы на "финишной прямой" подготовки широкомасштабных активных действий со стороны Украины.
  4. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 13:16
    -1
    Хахол нагл и хвастлив.. Лекарство лучшее это удар в рожу хохла.. По другому эти выродки не понимают
  5. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 14:58
    0
    ПВО наше не дорабатывает. Граница с украиной составляет сейчас, где то 1000-1150 км. Неужели в нашей стране не найдется 15-20 панцирей, Торов и дополнительно к ним РЛС обнаружения и наведения, чтобы перекрыть эту границу не только для БПЛА, но вообще для всего, что оттуда может прилететь. Дальность обнаружения АФАР РЛС у нового панциря 70 км. У С-300В и С-400 300-400 км. Учитывая малозаметность и низкую высоту полета дронов дальность их обнаружения у выше названных систем уменьшается в 2-3 раза. Но все равно закрытие всех зон полета для дронов врага, это посильная задача для нашей ПВО. Почему ее до сих пор не решили непонятно. А если американцы начнут поставлять нацистам еще и дальнобойные ракеты на 300-600 км. То же будем бессильно разводить руками, фиксировать, описывать подробно, как они к нам прилетают, собирать осколки и жаловаться на бандеровцев мировой общественности. Мы этого дожидаемся что ли? Ждем когда на кремль будут падать ракеты и дроны?. Создается такое впечатление, что наше командование не извлекает уроков, не делает выводы и не принимает достаточные меры для исключения проникновения на нашу территорию вражеских дронов, если такие случае повторяются раз за разом.
  6. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 15:20
    0
    По фото напоминает "Раму" Focke-Wulf Fw 189 Uhu