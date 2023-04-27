Украинские беспилотники вновь атаковали луганский город Ровеньки

Бои на Донбассе продолжаются в самых разных направлениях и парой затрагивают города, уже давно находящиеся вдали от фронта.
Как стало известно, ВСУ атаковали при помощи беспилотников город Ровеньки, находящийся на юге Луганской Народной Республики. Согласно сообщению представительства ЛНР в СЦКК, атака была совершена ночью и в ней приняли участие семь БПЛА типа Mugin-5 Pro.
В ночь на 27 апреля вооружённые формирования Украины нанесли удар по г. Ровеньки
- сказано в сообщении представительства ЛНР в СКЦЦ.
Пять вражеских беспилотников удалось сбить, а два взорвались на территории нефтебазы, которая, вероятно, и была целью атаки.
Сообщается о повреждениях ряда строений на территории нефтебазы. О наличии пострадавших в результате атаки украинских беспилотников пока неизвестно.
Это уже вторая атака на нефтяную базу, находящуюся в Ровеньках, на этой неделе. В понедельник также в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание резервуара. К утру пожар был потушен. Тогда всё обошлось без пострадавших.
На протяжении конфликта на Украине ВСУ много раз прибегали к использованию БПЛА для атак на российские объекты как в глубоком тылу, так и на территории новых субъектов РФ.