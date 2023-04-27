Правительство РФ намерено направить из ФНБ до триллиона рублей на реализацию ряда проектов по всей стране

Правительство РФ намерено в этом году направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) денежные средства в размере 900 млрд рублей на развитие 8 новых проектов по всей стране. На реализацию планируемых проектов будет за весь период в общей сложности выделено 1,7 трлн рублей, что следует из доклада Минэкономразвития по итогам работы за прошлый год и задачам, поставленным в текущем году.
Также, в документе отмечается, что кабмин уже в период с января по февраль 2023 года утвердил 5 новых проектов, которые будут финансироваться из средств ФНБ.
Как рассказал в беседе с «Известиями»заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, на данном этапе общий объём выделенных средств на эти цели уже достиг 450 млрд рублей. Как отметил чиновник, речь идёт о проектах по лизингу воздушных и водных судов на льготных условиях наряду с наземным пассажирским транспортом.
По данным, имеющимся в распоряжении газеты, также утверждена поставка 63 самолётов отечественного производства компании «Аэрофлот», а также самолётов и вертолётов в количестве 39 штук для компании «Аврора». В рамках же другого проекта предусмотрено строительство и поставка 260 водных судов в течение ближайших 5 лет. Что касается Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), то она направит в регионы более 4 тыс. автобусов, что произойдёт уже до конца этого года.
В то же время, заявил Торосов, к проектам, оценивающимся более чем в 1,2 трлн рублей (за всё их время реализации) относятся: строительство доступного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге. Этот грандиозный по своему масштабу проект, позволит «Газпрому» значительно увеличить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) наряду с наращиванием производства этана.
Более того, инфраструктурные проекты дадут толчок развитию экономики, прежде всего, за счёт создания дополнительных рабочих мест. Всё это приведёт, соответственно, к повышению покупательской способности населения, равно как и увеличению ВВП страны. Кстати, говоря, Минэкономразвития улучшило свой прогноз относительно динамики экономики в 2023 с -2,7% до +1,2%.
В завершении, как отметили в издании, по прогнозам Министерства экономического развития, инвестиции в проекты, планируемые к запуску уже в этом году в общей сложности должны составить порядка 5,8 трлн рублей.