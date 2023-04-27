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Правительство РФ намерено направить из ФНБ до триллиона рублей на реализацию ряда проектов по всей стране

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Правительство РФ намерено направить из ФНБ до триллиона рублей на реализацию ряда проектов по всей стране

Правительство РФ намерено в этом году направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) денежные средства в размере 900 млрд рублей на развитие 8 новых проектов по всей стране. На реализацию планируемых проектов будет за весь период в общей сложности выделено 1,7 трлн рублей, что следует из доклада Минэкономразвития по итогам работы за прошлый год и задачам, поставленным в текущем году.


Также, в документе отмечается, что кабмин уже в период с января по февраль 2023 года утвердил 5 новых проектов, которые будут финансироваться из средств ФНБ.

Как рассказал в беседе с «Известиями»заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, на данном этапе общий объём выделенных средств на эти цели уже достиг 450 млрд рублей. Как отметил чиновник, речь идёт о проектах по лизингу воздушных и водных судов на льготных условиях наряду с наземным пассажирским транспортом.

По данным, имеющимся в распоряжении газеты, также утверждена поставка 63 самолётов отечественного производства компании «Аэрофлот», а также самолётов и вертолётов в количестве 39 штук для компании «Аврора». В рамках же другого проекта предусмотрено строительство и поставка 260 водных судов в течение ближайших 5 лет. Что касается Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), то она направит в регионы более 4 тыс. автобусов, что произойдёт уже до конца этого года.

В то же время, заявил Торосов, к проектам, оценивающимся более чем в 1,2 трлн рублей (за всё их время реализации) относятся: строительство доступного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге. Этот грандиозный по своему масштабу проект, позволит «Газпрому» значительно увеличить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) наряду с наращиванием производства этана.

Более того, инфраструктурные проекты дадут толчок развитию экономики, прежде всего, за счёт создания дополнительных рабочих мест. Всё это приведёт, соответственно, к повышению покупательской способности населения, равно как и увеличению ВВП страны. Кстати, говоря, Минэкономразвития улучшило свой прогноз относительно динамики экономики в 2023 с -2,7% до +1,2%.

В завершении, как отметили в издании, по прогнозам Министерства экономического развития, инвестиции в проекты, планируемые к запуску уже в этом году в общей сложности должны составить порядка 5,8 трлн рублей.
Использованы фотографии:
ОАК
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8 комментариев
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  1. штурм
    штурм Сегодня, 14:22
    +8
    создание комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге. Этот грандиозный по своему масштабу проект, позволит «Газпрому» значительно увеличить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) наряду с наращиванием производства этана.

    А может хватит газ и нефть качать за бугор, пора их глубокой переработкой заняться внутри России.
    В стране все импортной, лаки, краски, полимеры, и все сделано из Российских нефти и газа.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:31
    0
    Что-то похожее уже слышали.

    да вот только
    1. Appraiser
      Appraiser Сегодня, 15:48
      0
      "Цифровой рубль"? ....Говорите народу много непонятного народу это нравится. Непонятно так же чем он будет обеспечен
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 14:32
    +1
    Направить то направят (да и выборы скоро, надо замылить глаза и прополоскать мозги). Только сколько дойдет реально, исключая серые/темные/ схемы пресловутых "сверхэффективных" менеджеров?
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:35
    0
    Пилорамы резко затачиваются под приваливший распил..... wassat
    Ууххх, жужжать то будут.

    зы Мы под реальное задание полгода выделенные средства получить не можем - обоснований бумажных требуют и требуют. Хотя сами там сверху задачу и ставили под что деньги дадут ... Феерия. Сами же свои задачи и не хотят оплачивать. laughing
    1. arhitroll
      arhitroll Сегодня, 14:54
      0
      Вот как раз реальным пилорамам с мужиками куй достанется, а попил святое...
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:47
    0
    Суть новости в следующем:
    - средств в ФНБ остается с каждым годом все меньше. И надо понимать, что у нас уже нет права на такие ошибки в "освоении" средств как ранее. Больше такого резерва на то, что бы перестроить экономику у нас может уже долго не быть. Каждый рубль должен быть максимально эффективно потрачен.
    1. Комментарий был удален.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:04
      +1
      Ага, это туда, наверх. Нам уже озвучили сколько на "поддержание штанов" начальству мы должны.....

      Пока вот такие схемы существуют - ничерта не получится.